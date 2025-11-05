Неторопливая экскурсия по центру Ярославля для неторопливых людей. Гуляем с чувством, с толком, с расстановкой. Спрашиваем и отвечаем. Беседуем о городе, архитектуре, людях и истории. Получаем удовольствие. Здесь тихо, и редкие
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Богоявленская площадь. Памятник Ярославу Мудрому или «Мужик с тортом». Богоявленская церковь — «Ярославская невеста» или московское приданое? Стены Спасо-Преображенского монастыря — почему не как в Европе?
- Площадь им. Ф. Волкова. Какой театр основал первый русский актер?
- Улица Кирова. Легенды купеческого Ярославля и эклектика в стиле «чтоб всего и побогаче!».
- Депутатский переулок — неорусский стиль в храмовой архитектуре. Легенда о пулемете.
- Которосльная и Волжская набережные. Кто, как и где основал Ярославль. Митрополичьи палаты — загородный дом или главная резиденция? Дом Болконского — при чем тут Лев Толстой?
- Памятник П. Г. Демидову. Странная судьба бронзовой колонны.
- Советская площадь. Церковь Ильи Пророка. Частица Ризы Господней — утрата и обретение. Ансамбль административных зданий. Павел Первый и Государственная премия Советского Союза.
• Улицы Волкова и Кедрова. Церковь Рождества Христова и надвратная колокольня. Братья Гурьевы — через Среднюю Азию до Индии? Важная информация:
- Экскурсия по центру Ярославля в пределах Первомайского бульвара. Расширение территории — по согласованию с заказчиком.
- Даже если я чего-то не знаю (вдруг!), я все равно смогу ответить на ваш вопрос.
Не провожу экскурсии по вторникам и четвергам. Остальные дни — по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стены бывшего Спасо-Преображенского монастыря
- Церковь Богоявления
- Театр ИМ.Ф. Волкова
- Знаменская башня
- Сретенская церковь
- Часовня Александра Невского
- Церковь Спаса на Городу
- Успенский собор
- Ярославская стрелка
- Арсенальная башня
- Демидовская колонна
- Советская площадь
- Церковь Ильи Пророка
- Церковь Николы Надеина
- Церковь Рождества Христова
- Волжская набережная
- Волжская беседка
Что включено
- Услуги гида
- Рекомендации от гида
Место начала и завершения?
По договоренности с заказчиком
Когда и сколько длится?
Когда: Не провожу экскурсии по вторникам и четвергам. Остальные дни — по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия по центру Ярославля в пределах Первомайского бульвара. Расширение территории - по согласованию с заказчиком
- Даже если я чего-то не знаю (вдруг!), я все равно смогу ответить на ваш вопрос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шамиль
5 ноя 2025
Спасибо Андрею за приятнейшую прогулку по Ярославлю! Не смотря на дождливую погоду никто не убыстрял шаг и когда маршрут был пройден расставаться не хотелось, по крайней мере нам. Скромность профессионального историка отразилась в не броском названии экскурсии, но это экскурсия о тысячелетнем красивейшем Ярославле глазами Историка-Архитектора-Инженера. Желаем Андрею новых оригинальных экскурсий! Шамиль и Светлана.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю - в наушниках
Узнайте, как звучит Ярославль! Надев наушники, отправьтесь в увлекательное путешествие по старинным улицам и историческим местам города
Начало: Волжской набережная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
21 ноя в 00:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Ярославлем
Погрузитесь в историю Ярославля, прогуливаясь по его старинным улицам и набережным. Узнайте легенды и насладитесь красотой древнего города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека