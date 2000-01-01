Наша обзорная экскурсия ⛳ захватит исторический район центра Ярославля, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ

Также Вы побываете в различных районах города, которые хранят в себе старую историю 📖 города и шедевры архитектуры «золотого XVII века» Ярославля. Увидите воочию и сравните с изображением на 1000-рублёвой купюре все объекты, находящиеся в Ярославле.

В ней не будет присущего академизма и словословия. Это будет разговор о жизни города и некоторая философия о моей гордости за Ярославль. О самих Ярославцах, об образе города, о его истории, современности и гордости жителей «Столицы Золотого кольца» России.