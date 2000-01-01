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Обзорная экскурсия по Ярославлю

5
13 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Ярославля
Исчерпывающая обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру Ярославля познакомит Вас с многочисленными церквями, площадями и набережными.

Мы вместе поищем все здания, которые изображены на тысячерублевой купюре.

За дополнительную плату можем выехать за пределы центра.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Исторический центр Ярославля (внесен в список ЮНЕСКО)
  • Площади: Красная, Волковская, Богоявленская, Советская, Соборная
  • Ярославская стрелка
  • Памятник Ярославу Мудрому на Богоявленской площади
  • Святые ворота
  • Часовня Казанской Богоматери
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Демидовский сквер и Демидовский столп
  • Храм Ильи Пророка
  • Ярославский Кремль
  • Набережные: Волжская, Которосльная
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Николы Рубленого
  • Церковь Спаса на Городу
Наша обзорная экскурсия ⛳ захватит исторический район центра Ярославля, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ
Также Вы побываете в различных районах города, которые хранят в себе старую историю 📖 города и шедевры архитектуры «золотого XVII века» Ярославля. Увидите воочию и сравните с изображением на 1000-рублёвой купюре все объекты, находящиеся в Ярославле.
В ней не будет присущего академизма и словословия. Это будет разговор о жизни города и некоторая философия о моей гордости за Ярославль. О самих Ярославцах, об образе города, о его истории, современности и гордости жителей «Столицы Золотого кольца» России.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспортные услуги по желанию (доп. плата за аренду транспорта на 3 ч. ):
  • Машина для 1-3 человек — 1000 рублей
  • Минивен на 4-6 человек — 2000 рублей
  • Автобус спринтер на 7-19 человек — 2800 рублей
Начало
🚩 Площадь Волкова д. 1, Ярославль
Место завершения
🏁 Богоявленская площадь д. 25, Ярославль
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Обзорная экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артём П.
Артём П.
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13 отзывов оставили туристы

Артём П. проводит ещё 2 экскурсии

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