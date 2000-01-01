Памятник Ярославу Мудрому на Богоявленской площади
Святые ворота
Часовня Казанской Богоматери
Церковь Иоанна Предтечи
Демидовский сквер и Демидовский столп
Храм Ильи Пророка
Ярославский Кремль
Набережные: Волжская, Которосльная
Успенский кафедральный собор
Церковь Николы Рубленого
Церковь Спаса на Городу
Наша обзорная экскурсия ⛳ захватит исторический район центра Ярославля, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ
Также Вы побываете в различных районах города, которые хранят в себе старую историю 📖 города и шедевры архитектуры «золотого XVII века» Ярославля. Увидите воочию и сравните с изображением на 1000-рублёвой купюре все объекты, находящиеся в Ярославле.
В ней не будет присущего академизма и словословия. Это будет разговор о жизни города и некоторая философия о моей гордости за Ярославль. О самих Ярославцах, об образе города, о его истории, современности и гордости жителей «Столицы Золотого кольца» России.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Транспортные услуги по желанию (доп. плата за аренду транспорта на 3 ч. ):
Машина для 1-3 человек — 1000 рублей
Минивен на 4-6 человек — 2000 рублей
Автобус спринтер на 7-19 человек — 2800 рублей
Начало
🚩 Площадь Волкова д. 1, Ярославль
Место завершения
🏁 Богоявленская площадь д. 25, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.