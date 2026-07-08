Предлагаю вам приобщиться к истории древнего города в самое волшебное время.
Заходящее солнце по-особенному осветит старинные храмы, а к концу прогулки улицы и бульвары будут украшены огнями фонарей.
Вы узнаете о золотом веке Ярославля, услышите рассказы о князьях и купцах, легенды о синем карлике и отзывы о ярославцах, которые в своё время оставили Аксаков, Островский и Дюма.
Заходящее солнце по-особенному осветит старинные храмы, а к концу прогулки улицы и бульвары будут украшены огнями фонарей.
Вы узнаете о золотом веке Ярославля, услышите рассказы о князьях и купцах, легенды о синем карлике и отзывы о ярославцах, которые в своё время оставили Аксаков, Островский и Дюма.
Описание экскурсии
- Памятник Фёдору Волкову и первый русский театр
- Знаменская башня, сохранившаяся часть средневековой городской крепости
- Советская площадь и храм Ильи Пророка — жемчужины Ярославля
- Стрелка — смотровая площадка с прекрасным видом на Волгу
- Волжская набережная — атмосферное место для вечерних прогулок
- Богоявленская площадь и памятник основателю города Ярославу Мудрому
На прогулке
- Вы услышите много захватывающих фактов о золотом веке Ярославля, местных князьях и купцах
- Узнаете, что такое ярославский счёт, кто такие отходники и почему здешние трактирщики были известны в обеих столицах
- Выясните, какую лепту внесли ярославцы в театральную историю России
- Побываете на местах съёмок любимых фильмов
- Погрузитесь в мистические легенды о синем карлике и карете герцога
- Поймёте, в чём особенность ярославского характера
- Услышите, что писали о Ярославле и его жителях Гиляровский, Аксаков, Островский и Дюма
Организационные детали
В середине экскурсии можем сделать небольшую кофе-паузу.
во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|720 ₽
|Пенсионеры
|720 ₽
|Школьники
|630 ₽
|Стандартный
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 248 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
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