А-Тур – Гид из Ярославля

Наша экскурсия ⛳ для тех, кто хочет посетить уютный город 🏙️ с богатой историей 📖 и древними храмами.



Четыре действующих монастыря, огромное количество местных увлекательных музеев на любой вкус.



В Переславле-Залесском вы узнаете об истории строительства русского флота и посетите место, где был крещен Александр Невский.



Город также интересен с точки зрения гастрономии — отведаем всё самое вкусное! Мы с вами прогуляемся по средневековым кремлевским валам, а также полюбуемся на великолепные виды чистейшего заповедного озера, а летом вы сможете, если захотите, искупаться в нем.