Посещение Никитского монастыря — православной святыни, которая старше самого города.
Виды на озеро Плещеево — правильной формы, чистое и красивое 🤩 — настоящая отрада для вашего взора!
Архитектурный комплекс центральной части города Переславля-Залесского: древние валы, кремлёвские храмы (включая Спасо-Преображенский собор XII века), знаковые для города здания, умиротворяющие пейзажи у речки Трубеж.
По желанию после экскурсии мы можем посетить один музей 🖼 на выбор:
Музей утюга
Музей хитрости и смекалки
Музей радио
Музей крестьянского дизайна
Музей узкоколейного ж/д транспорта (за городом)
Приглашаем вас в Переславль!
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
Питание
Музей на выбор (по желанию)
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.