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Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Наша экскурсия ⛳ для тех, кто хочет посетить уютный город 🏙️ с богатой историей 📖 и древними храмами.

Четыре действующих монастыря, огромное количество местных увлекательных музеев на любой вкус.

В Переславле-Залесском вы узнаете об истории строительства русского флота и посетите место, где был крещен Александр Невский.

Город также интересен с точки зрения гастрономии — отведаем всё самое вкусное! Мы с вами прогуляемся по средневековым кремлевским валам, а также полюбуемся на великолепные виды чистейшего заповедного озера, а летом вы сможете, если захотите, искупаться в нем.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской
Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской

Что вы увидите

  • Никитский монастырь
  • Озеро Плещеево
  • Спасо-Преображенский собор
  • Архитектурный комплекс центральной части города
  • Музей на выбор (по желанию)
На экскурсии 🧭 Вас ждёт
  • Посещение Никитского монастыря — православной святыни, которая старше самого города.
  • Виды на озеро Плещеево — правильной формы, чистое и красивое 🤩 — настоящая отрада для вашего взора!
  • Архитектурный комплекс центральной части города Переславля-Залесского: древние валы, кремлёвские храмы (включая Спасо-Преображенский собор XII века), знаковые для города здания, умиротворяющие пейзажи у речки Трубеж.

По желанию после экскурсии мы можем посетить один музей 🖼 на выбор:

  • Музей утюга
  • Музей хитрости и смекалки
  • Музей радио
  • Музей крестьянского дизайна
  • Музей узкоколейного ж/д транспорта (за городом)
Приглашаем вас в Переславль!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
  • Питание
  • Музей на выбор (по желанию)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской
Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской
Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской
Переславль-Залесский — духовный оплот земли Ярославской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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