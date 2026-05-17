Пешком по Ярославлю:

от Волги до Которосли сквозь века.

Отправьтесь в путешествие по двум берегам, соединяющим древнюю историю и признанное наследие. Эта прогулка проведёт вас от величественной Волжской набережной, одной из красивейших в России, до тихих улиц, ведущих к Которосли. Вы узнаете, почему исторический центр Ярославля находится под охраной ЮНЕСКО, как зародился первый русский театр и в чём заключается феномен «золотого» XVII века, оставившего городу неповторимые храмы-жемчужины. Волжская набережная:

виды, храмы и первый театр

Начнём мы с Волжской набережной, поднявшись на смотровую площадку для панорамных видов. Здесь вы услышите историю основания города и увидите храмы, определившие его славу. Вы полюбуетесь Храмом Рождества Христова XVII века, на фасаде которого купцы оставили свои имена, и узнаете, какой храм называют «ярославской невестой». Далее мы подойдём к Академическому театру драмы имени Фёдора Волкова, где поговорим о рождении русского профессионального театра. От оборонной башни до «ярославского аэроклуба»Маршрут продолжит Знаменская башня — свидетельница старинных укреплений. Вы увидите изящные корпуса Гостиного двора эпохи классицизма и выйдете на Богоявленскую площадь к памятнику Ярославу Мудрому и одноимённой церкви. Здесь вы узнаете, где размещался ярославский аэроклуб, в котором начинала путь Валентина Терешкова, и какие городские виды вдохновляли художника Саврасова и режиссёра Рязанова. Тайны купюры и статус ЮНЕСКОЗавершая прогулку, мы обсудим, за какое столетие в Ярославле было построено 53 каменных храма и почему он стал вторым городом по числу жителей. Вы узнаете, какой объект попал на тысячерублёвую купюру и какие критерии позволили историческому центру войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подведя итог нашему насыщенному путешествию от одной великой реки к другой. Важная информация: