Пешком по Ярославлю от Волги до Которосли

Прогуляйтесь по Ярославлю от Волжской набережной до Богоявленской площади: узнайте о первом русском театре, «золотом веке» храмов, объекте на 1000-рублёвой купюре и статусе ЮНЕСКО.
Описание экскурсии

Пешком по Ярославлю:

от Волги до Которосли сквозь века.
Отправьтесь в путешествие по двум берегам, соединяющим древнюю историю и признанное наследие. Эта прогулка проведёт вас от величественной Волжской набережной, одной из красивейших в России, до тихих улиц, ведущих к Которосли. Вы узнаете, почему исторический центр Ярославля находится под охраной ЮНЕСКО, как зародился первый русский театр и в чём заключается феномен «золотого» XVII века, оставившего городу неповторимые храмы-жемчужины. Волжская набережная:

виды, храмы и первый театр

Начнём мы с Волжской набережной, поднявшись на смотровую площадку для панорамных видов. Здесь вы услышите историю основания города и увидите храмы, определившие его славу. Вы полюбуетесь Храмом Рождества Христова XVII века, на фасаде которого купцы оставили свои имена, и узнаете, какой храм называют «ярославской невестой». Далее мы подойдём к Академическому театру драмы имени Фёдора Волкова, где поговорим о рождении русского профессионального театра. От оборонной башни до «ярославского аэроклуба»Маршрут продолжит Знаменская башня — свидетельница старинных укреплений. Вы увидите изящные корпуса Гостиного двора эпохи классицизма и выйдете на Богоявленскую площадь к памятнику Ярославу Мудрому и одноимённой церкви. Здесь вы узнаете, где размещался ярославский аэроклуб, в котором начинала путь Валентина Терешкова, и какие городские виды вдохновляли художника Саврасова и режиссёра Рязанова. Тайны купюры и статус ЮНЕСКОЗавершая прогулку, мы обсудим, за какое столетие в Ярославле было построено 53 каменных храма и почему он стал вторым городом по числу жителей. Вы узнаете, какой объект попал на тысячерублёвую купюру и какие критерии позволили историческому центру войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подведя итог нашему насыщенному путешествию от одной великой реки к другой. Важная информация:
  • Посещение смотровой площадки на крыше Речного вокзала возможно только с 12:00.
  • Экскурсия включает только внешний осмотр объектов, вход в музеи и храмы не предусмотрен.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Волжская набережная и смотровая площадка на Речном вокзале
  • Храм Рождества Христова
  • Казанский женский монастырь
  • Академический театр драмы ИМ.Ф. Волкова
  • Знаменская башня
  • Северный корпус и ротонда Гостиного двора
  • Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому
  • Церковью Богоявления
  • Здания Ярославского музея-заповедника
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45/1
Завершение: Богоявленская площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

