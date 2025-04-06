Ярославль впервые - на групповой экскурсии

Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
На экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля.

Узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей страны и за что его центр включен в список ЮНЕСКО.

Разберётесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности, изображённые на 1000-рублевой купюре. Я расскажу о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.
Ярославль впервые - на групповой экскурсии
Ярославль впервые - на групповой экскурсии
Ярославль впервые - на групповой экскурсии
Время начала: 10:30, 12:00

Описание экскурсии

Древние храмы

Вы увидите бывший Спасский монастырь, где ныне расположен ярославский музей- заповедник. Пройдёте по Которосльной набережной и рассмотрите три храма 17 века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также покажу величественный Успенский собор, возведённый всего 10 лет назад.

Прошлое и настоящее Ярославля

Одно из самых красивых мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь её панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Кроме того, осмотрим важный городской памятник, посвящённый событиям 20-го века — Монумент Славы, установленный в честь боевого и трудового подвига ярославцев во время Великой Отечественной войны. Я расскажу, как город жил в эти нелегкие годы, какую важную для фронта продукцию выпускал наш регион. А завершится прогулка у стен чудесного храма Илии Пророка.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Богоявленской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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