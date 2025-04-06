Ярославль впервые

На экскурсии вы услышите историю древнего Ярославля. Узнаете, когда и почему наш город был неофициальной столицей страны и за что его центр включен в список ЮНЕСКО. Разберётесь в особенностях местной храмовой архитектуры и отыщете достопримечательности, изображённые на 1000-рублевой купюре. Я расскажу о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе.

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Описание экскурсии

Древние храмы

Вы увидите бывший Спасский монастырь, где ныне расположен ярославский музей- заповедник. Пройдёте по Которосльной набережной и рассмотрите три храма 17 века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого. Я расскажу, какой из них приказала построить дочь ордынского хана и как расшифровать их названия. А также покажу величественный Успенский собор, возведённый всего 10 лет назад.

Прошлое и настоящее Ярославля

Одно из самых красивых мест Ярославля — Стрелка, соединяющая Волгу и Которосль. Вы полюбуетесь её панорамой и погуляете по живописной Волжской набережной. Кроме того, осмотрим важный городской памятник, посвящённый событиям 20-го века — Монумент Славы, установленный в честь боевого и трудового подвига ярославцев во время Великой Отечественной войны. Я расскажу, как город жил в эти нелегкие годы, какую важную для фронта продукцию выпускал наш регион. А завершится прогулка у стен чудесного храма Илии Пророка.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.