Что вы увидите
- Московско-Архангельский тракт
- Ростовский кремль
- озеро Неро
- Исторический центр Ростова
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Музей Царевны лягушки и Музей Варенья
Дух старины и Гайдаевские мотивы
Хотите ощутить дух старины и побывать в одном из самых древних городов России? Тогда присоединяйтесь к экскурсии в Ростов Великий!
- Мы побываем в легендарном Ростовском Кремле;
- Увидим места съемок любимого всеми фильма «Иван Васильевич меняет профессию»;
- Погуляем по валам XVII века с потрясающими видами на озеро Неро;
- Поднимемся на колокольню Спасо-Яковлевского мужского монастыря — и это только самая малая часть программы;
- Для юных туристов — музей Царевны лягушки и музей Варенья, из которых, как правило, маленьких путешественников за уши не вытащишь!
Что входит
- Подорожная экскурсия до Ростова
- Обзорная экскурсия по Ростову
- Посещение Ростовского Кремля и Спасо-Яковлевского монастыря с гидом.
Что не входит
- Транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Л.
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Ольга Л. проводит ещё 5 экскурсий
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