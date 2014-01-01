Ольга Л. – Гид из Ярославля

Хо­тите ощу­тить дух ста­рины и по­бывать в од­ном из са­мых древ­них го­родов Рос­сии? Тог­да приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию ⛳ в Рос­тов.



Вас ждут истории 📖 и легенды, захватывающие виды и старинные памятники архитектуры, а также самые необычные музеи 🖼 Ростова — музей Варенья и му­зей Ца­рев­ны ля­гуш­ки.