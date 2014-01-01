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Ростов Великий: древнейшая земля России

4
1 отзыв
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Хо­тите ощу­тить дух ста­рины и по­бывать в од­ном из са­мых древ­них го­родов Рос­сии? Тог­да приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию ⛳ в Рос­тов.

Вас ждут истории 📖 и легенды, захватывающие виды и старинные памятники архитектуры, а также самые необычные музеи 🖼 Ростова — музей Варенья и му­зей Ца­рев­ны ля­гуш­ки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Ростов Великий: древнейшая земля России
Ростов Великий: древнейшая земля России

Что вы увидите

  • Московско-Архангельский тракт
  • Ростовский кремль
  • озеро Неро
  • Исторический центр Ростова
  • Спасо-Яковлевский монастырь
  • Му­зей Ца­рев­ны ля­гуш­ки и Му­зей Ва­ренья
Дух старины и Гайдаевские мотивы
Хо­тите ощу­тить дух ста­рины и по­бывать в од­ном из са­мых древ­них го­родов Рос­сии? Тог­да при­со­еди­няй­тесь к эк­скур­сии в Рос­тов Ве­ликий!
  • Мы по­быва­ем в ле­ген­дарном Рос­тов­ском Крем­ле;
  • Уви­дим мес­та съ­емок лю­бимо­го все­ми филь­ма «Иван Ва­силь­евич ме­ня­ет про­фес­сию»;
  • По­гуля­ем по ва­лам XVII ве­ка с пот­ря­са­ющи­ми ви­дами на озе­ро Не­ро;
  • Под­ни­мем­ся на ко­локоль­ню Спа­со-Яков­лев­ско­го мужского мо­нас­ты­ря — и это толь­ко са­мая ма­лая часть прог­раммы;
  • Для юных ту­рис­тов — му­зей Ца­рев­ны ля­гуш­ки и му­зей Ва­ренья, из ко­торых, как пра­вило, ма­лень­ких пу­тешес­твен­ни­ков за уши не вы­тащишь!
Что входит
  • Подорожная экскурсия до Ростова
  • Обзорная экскурсия по Ростову
  • Посещение Ростовского Кремля и Спасо-Яковлевского монастыря с гидом.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Ростов Великий: древнейшая земля России
Ростов Великий: древнейшая земля России
Ростов Великий: древнейшая земля России
Ростов Великий: древнейшая земля России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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