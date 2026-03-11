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объясняли технику нанесения эмали, рассказывали про все этапы процесса, помогали во всём. Дочь взялась за сложный рисунок и очень скрупулёзно его делала, в результате мастер-класс вышел за рамки отведённого времени, но нас никто не подгонял, а наоборот - поддерживали. Спасибо большое! Один момент, касающийся красок, просто для информации: практически все краски после обжига становились ярче и меняли тон, например, алый цвет в баночке превращался в темно-красный, практически вишневый, в готовой работе, нежно-бирюзовый - в насыщенный и яркий, поэтому перфекционистов может ожидать небольшое разочарование конечным результатом, особенно, если это ребёнок, и на фото я выкладываю только три работы, четвертая - рыбка Поньо - осталась за кадром. Изменение цвета - просто особенность красок, никак не мешающая цели мастер-класса - знакомству с техникой горячей эмали. Просто надо это иметь в виду. Ещё раз - большое спасибо организаторам! Взрослым и заинтересованным детям от 12 лет - однозначно рекомендую!