Вас ждет уникальный мастер-класс по созданию эмалевого панно в Ярославле, где вы окунетесь в мир древнего искусства и сами станете создателем неповторимого произведения.
Под руководством опытного художника вы научитесь работать с
Под руководством опытного художника вы научитесь работать с
5 причин купить этот мастер-класс
- 🔥 Уникальный опыт работы с эмалью
- 🎨 Создание собственного произведения искусства
- 🖼️ Возможность оформить работу в рамку
- 👨🎨 Руководство опытного мастера
- 🎁 Отличный подарок для себя или близких
Что можно увидеть
- Мастерская художников
Описание мастер-класса
Искусство, пришедшее из далекого прошлого, приоткроет и вам свои тайны. Мастер-класс включает выбор изображения, нанесение рисунка на медную пластину, наложение эмальерных красок и несколько обжигов в печи при температуре 850 градусов. Так, под руководством мастера вы сделаете собственное небольшое панно (9 на 11 см). А после творческого процесса мы оформим ваши работы в рамку и подпишем их на долгую память.
Организационные детали
- По желанию можно сразу же оформить работу, стоимость рамки 200 руб.
- Дети до 12 лет работают только со взрослыми
Мастер-класс проводит один из художников нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11107 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень понравилось, весело и познавательно! обязательно вернемся на этот и другие тематические МК. привелём друзей. рекомендуем азрослым и детям
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Нам с дочкой очень понравился процесс изготовления картины методом горячей эмали, а картины радуют по приезду домой. Процесс и правда волшебный, удивительно, как краски меняют цвета и как картина преображается от обжига к обжигу. Спасибо за чуткое отношение, за полную свободу творчества!
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И
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и про историю эмали, и про разные техники, подробно про все этапы. Многое зависит от
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Е
Добрый день! На мастер-классе "Магия огня" были вдвоем с мужем. Оба не художники и далеки от искусства. Но создание собственных картин из эмали - нас увлекло и заинтересовало. Не сразу
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Мастер-класс для нас с дочерью (10 лет) был очень увлекательным и необычным! Никогда не пробовали ничего подобного! Техника создания необыкновенная, от задумки до конечного результата - все зависит от Вашей
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О
Прекрасный мастер-класс и очень красивое и атмосферное место - мастерская художника с большим количеством чудесных работ, только их можно рассматривать часами. Анастасия и Евгения очень доброжелательно, внимательно и терпеливо нам
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