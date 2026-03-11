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Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»

Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Вас ждет уникальный мастер-класс по созданию эмалевого панно в Ярославле, где вы окунетесь в мир древнего искусства и сами станете создателем неповторимого произведения.

Под руководством опытного художника вы научитесь работать с
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медью и эмалью, а также ощутите магию огня, который превратит ваше изделие в настоящий шедевр.

В процессе мастер-класса вы выберете рисунок, нанесете его на медную основу и вместе с мастером пройдете через этапы обжига при высокой температуре.

В конце занятия ваше панно будет оформлено в рамку, что сделает его готовым к подвешиванию на стену или вручению в качестве подарка.

Этот мастер-класс станет не только увлекательным опытом, но и замечательной возможностью создать что-то уникальное и запоминающееся в атмосфере творчества и вдохновения

4.9
65 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🔥 Уникальный опыт работы с эмалью
  • 🎨 Создание собственного произведения искусства
  • 🖼️ Возможность оформить работу в рамку
  • 👨‍🎨 Руководство опытного мастера
  • 🎁 Отличный подарок для себя или близких
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»

Что можно увидеть

  • Мастерская художников

Описание мастер-класса

Искусство, пришедшее из далекого прошлого, приоткроет и вам свои тайны. Мастер-класс включает выбор изображения, нанесение рисунка на медную пластину, наложение эмальерных красок и несколько обжигов в печи при температуре 850 градусов. Так, под руководством мастера вы сделаете собственное небольшое панно (9 на 11 см). А после творческого процесса мы оформим ваши работы в рамку и подпишем их на долгую память.

Организационные детали

  • По желанию можно сразу же оформить работу, стоимость рамки 200 руб.
  • Дети до 12 лет работают только со взрослыми

Мастер-класс проводит один из художников нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11107 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
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прочитывая страницы его истории вновь и вновь, каждый раз не перестаю восхищаться величием и красотой, силой духа и благородством, достоинством и милосердием людей, его созидавших. В галерее работает команда молодых специалистов, которые проводят мастер-классы под руководством профессиональных художников с многолетним опытом. Будем рады встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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Елена
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень понравилось, весело и познавательно! обязательно вернемся на этот и другие тематические МК. привелём друзей. рекомендуем азрослым и детям
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
не первый раз приходим на мастер- классы в Арискин, но на «горячую эмаль» первый раз. Очень
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Анна
Нам с дочкой очень понравился процесс изготовления картины методом горячей эмали, а картины радуют по приезду домой. Процесс и правда волшебный, удивительно, как краски меняют цвета и как картина преображается от обжига к обжигу. Спасибо за чуткое отношение, за полную свободу творчества!
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И
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и про историю эмали, и про разные техники, подробно про все этапы. Многое зависит от
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мастера - с Надеждой было супер легко и увлекательно. Подсказывала на всех этапах, но при этом давала свободу для фантазии и стимулировала не к копированию чьей-то работы, а созданию собственной. Особенно понравилась атмосфера в студии, было уютно и все располагало к творческому процессу.

Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и
Мастер-класс проводила Надежда - все прошло просто замечательно, даже не ожидала, что настолько! Она рассказала и
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Е
Добрый день! На мастер-классе "Магия огня" были вдвоем с мужем. Оба не художники и далеки от искусства. Но создание собственных картин из эмали - нас увлекло и заинтересовало. Не сразу
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всё получалось, но старание и помощь нашего учителя сделали своё дело. Картины сейчас висят в доме и радуют глаз.
Если есть возможность и желание узнать и попробовать что-то новое - этот мастер-класс для вас.
Единственное, наверное, пожелание от меня организаторам - иметь, может быть, какие-нибудь шаблоны несложных рисунков, потому что очень трудно придумать и нарисовать что-то своё, не имея навыков рисования.
Спасибо вам огромное.

Добрый день! На мастер-классе "Магия огня" были вдвоем с мужем. Оба не художники и далеки от
Добрый день! На мастер-классе "Магия огня" были вдвоем с мужем. Оба не художники и далеки от
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Юлия
Мастер-класс для нас с дочерью (10 лет) был очень увлекательным и необычным! Никогда не пробовали ничего подобного! Техника создания необыкновенная, от задумки до конечного результата - все зависит от Вашей
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фантазии, настроения и идеи. Альбертина очень интересно рассказывает, поэтапно объясняя, что нужно делать и дает ценные советы. Отлично провели время, в чудесной атмосфере и сделали своими руками памятные вещи о путешествии в Ярославль! Советуем всем!

Мастер-класс для нас с дочерью (10 лет) был очень увлекательным и необычным! Никогда не пробовали ничего
Мастер-класс для нас с дочерью (10 лет) был очень увлекательным и необычным! Никогда не пробовали ничего
Мастер-класс для нас с дочерью (10 лет) был очень увлекательным и необычным! Никогда не пробовали ничего
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О
Прекрасный мастер-класс и очень красивое и атмосферное место - мастерская художника с большим количеством чудесных работ, только их можно рассматривать часами. Анастасия и Евгения очень доброжелательно, внимательно и терпеливо нам
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объясняли технику нанесения эмали, рассказывали про все этапы процесса, помогали во всём. Дочь взялась за сложный рисунок и очень скрупулёзно его делала, в результате мастер-класс вышел за рамки отведённого времени, но нас никто не подгонял, а наоборот - поддерживали. Спасибо большое! Один момент, касающийся красок, просто для информации: практически все краски после обжига становились ярче и меняли тон, например, алый цвет в баночке превращался в темно-красный, практически вишневый, в готовой работе, нежно-бирюзовый - в насыщенный и яркий, поэтому перфекционистов может ожидать небольшое разочарование конечным результатом, особенно, если это ребёнок, и на фото я выкладываю только три работы, четвертая - рыбка Поньо - осталась за кадром. Изменение цвета - просто особенность красок, никак не мешающая цели мастер-класса - знакомству с техникой горячей эмали. Просто надо это иметь в виду. Ещё раз - большое спасибо организаторам! Взрослым и заинтересованным детям от 12 лет - однозначно рекомендую!

Прекрасный мастер-класс и очень красивое и атмосферное место - мастерская художника с большим количеством чудесных работ,
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Входит в следующие категории Ярославля

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