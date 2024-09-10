Экскурсии от Красной площади в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «От красной площади» в Ярославле, цены от 3 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ярославль - история и современность
Пешая
157 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия
Узнайте о Ярославле: его истории, знаменитых купцах и важнейших достопримечательностях. Полюбуйтесь видами с лучших смотровых площадок города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 650 за всё до 8 чел.
Альтернативная история Ярославля
Пешая
скидка
10%
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
20 сен в 08:00
22 сен в 08:00
85007 650 за всё до 6 чел.
Ярославль - древний город символов и легенд
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль - древний город символов и легенд
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 17:00
20 сен в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От красной площади»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ярославль - история и современность
  2. Альтернативная история Ярославля
  3. Ярославль - древний город символов и легенд
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Церковь Ильи Пророка
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Музей-заповедник
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Парк Стрелка
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 3 650 до 7 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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