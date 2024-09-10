2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль - история и современность: индивидуальная экскурсия
Узнайте о Ярославле: его истории, знаменитых купцах и важнейших достопримечательностях. Полюбуйтесь видами с лучших смотровых площадок города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
20 сен в 08:00
22 сен в 08:00
85007 650₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль - древний город символов и легенд
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 17:00
20 сен в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 сентября 2024Интересная экскурсия, увлекательный рассказ, доброжелательное отношение. Сергей скорректировал маршрут по нашей просьбе, был очень внимателен к вопросам. У нас получилась чудесная прогулка по Ярославлю.
- ККонстантин3 сентября 2024"Я, откровенно говоря, просто не понимаю откуда такая вот голова, и чего в ней не понапихано!"
- ЕЕкатерина2 сентября 2024Прогулка была очень крутая! Сергей знает все про каждый дом в историческом центре. Мы в восторге! Будем в следующий раз в Ярославле, обязательно обратимся к нему за новыми экскурсиями!
- ЕЕкатерина17 августа 2024Я люблю историю и люблю послушать альтернативную историю. Гид много знает о язычестве, мифах, легендах.
- AAlbert7 августа 2024Спасибо за альтернативную историю, редко встретишь кто знает правду про историю
- ССветлана1 августа 2024Очень необычная информация, интересная экскурсия, время пролетело быстро.
- ЛЛюбовь18 сентября 2021Великолепная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «От красной площади»
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