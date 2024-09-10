Е Екатерина Ярославль - история и современность Интересная экскурсия, увлекательный рассказ, доброжелательное отношение. Сергей скорректировал маршрут по нашей просьбе, был очень внимателен к вопросам. У нас получилась чудесная прогулка по Ярославлю.

К Константин Ярославль - история и современность "Я, откровенно говоря, просто не понимаю откуда такая вот голова, и чего в ней не понапихано!"

Е Екатерина Ярославль - история и современность Прогулка была очень крутая! Сергей знает все про каждый дом в историческом центре. Мы в восторге! Будем в следующий раз в Ярославле, обязательно обратимся к нему за новыми экскурсиями!

Е Екатерина Альтернативная история Ярославля Я люблю историю и люблю послушать альтернативную историю. Гид много знает о язычестве, мифах, легендах.

A Albert Альтернативная история Ярославля Спасибо за альтернативную историю, редко встретишь кто знает правду про историю

С Светлана Альтернативная история Ярославля Очень необычная информация, интересная экскурсия, время пролетело быстро.