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Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом

Познакомиться с древним городом по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа)
Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им, делаете фото — и при этом управляете своим временем.

В течение дня вы можете кататься по Ярославлю на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает сердце Ярославля, главные улицы, набережные и памятники.
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом

Описание

Удобное и необычное знакомство с Ярославлем. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: памятник Ярославу Мудрому, Театр драмы им. Волкова, стрелку рек Волга и Которосль, Успенский собор, Планетарий и другие.

Аудиорассказ о Ярославле. Включая запись, вы услышите об истории и культуре столицы Золотого кольца. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

  • Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус
  • Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
  • Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус
  • Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено

Остановки автобуса:

Богоявленская площадь (остановка 10-20 минут) — Улица Кирова (остановка 5 минут) — Улица Свободы (остановка по требованию) — Колесо обозрения (остановка 5 минут) — Которосльная набережная (остановка по требованию) — Вечный огонь (остановка по требованию) — Ильинская церковь (остановка 5 минут) — Речной вокзал (остановка 5 минут)

Организационные детали

  • Расписание движения: двухэтажные автобусы курсируют ежедневно с 10:00 до 18:00
  • Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
  • Вы получите в подарок пару наушников для прослушивания аудиогида
  • Аудиогид работает также на английском языке

ежедневно в 10:00

Стоимость

Тип билетаСтоимость
24 часа – Взрослый1500 ₽
24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)1300 ₽
24 часа – Малыши (0-5 лет)500 ₽
24 часа Нерезидент – Взрослый2600 ₽
24 часа Нерезидент – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)2400 ₽
24 часа Нерезиденты – Малыши (0-5 лет)800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Двухэтажные автобусы
Двухэтажные автобусы — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 2283 туристов
Наши красные двухэтажные автобусы невозможно не заметить — это красиво, современно и удобно. Маршруты построены так, чтобы вы увидели все самые знаковые места города и узнали о них всё самое
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интересное — ведь у нас работает мультиязычный аудиогид, составленный профессиональным экскурсоводом. Наша фишка — система Hop on Hop off, c которой вы можете выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите вы, и столько раз, сколько вам нужно.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Хорошая экскурсия. Для первого знакомства с городом, очень удобно. Пешком такой маршрут тяжело пройти. Тем более можно выйти, спокойно посмотреть достопримечательности, и сесть в другой автобус, никто никого не торопит. Нам понравилось.
Хорошая экскурсия. Для первого знакомства с городом, очень удобно. Пешком такой маршрут тяжело пройти. Тем более
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Л
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники аудиогид и карту маршрута автобуса с остановками. Автобус проехал по основным достопримечательностям Ярославля. Можно
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выйти на любой остановке, походить погулять и опять сесть на любой другой из остановок, что несомненно облегчает ознакомление с городом. Маршрут рассчитан на час, нам понравилось, но можно сделать побольше остановок с достопримечательностями.

Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники
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Ольга
Как дополнение к пешим экскурсиям, экскурсия на двухэтажном автобусе очень даже хорошо. Особенно с возможностью выходить на заинтересовавших достопримечательностях, а потом опять присоединиться к экскурсии на автобусе. Отличный вариант!
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М
Очень удобно!
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