Познакомиться с древним городом по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа)
Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им, делаете фото — и при этом управляете своим временем.
В течение дня вы можете кататься по Ярославлю на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает сердце Ярославля, главные улицы, набережные и памятники.
Описание
Удобное и необычное знакомство с Ярославлем. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: памятник Ярославу Мудрому, Театр драмы им. Волкова, стрелку рек Волга и Которосль, Успенский собор, Планетарий и другие.
Аудиорассказ о Ярославле. Включая запись, вы услышите об истории и культуре столицы Золотого кольца. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус
Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус
Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено
Остановки автобуса:
Богоявленская площадь (остановка 10-20 минут) — Улица Кирова (остановка 5 минут) — Улица Свободы (остановка по требованию) — Колесо обозрения (остановка 5 минут) — Которосльная набережная (остановка по требованию) — Вечный огонь (остановка по требованию) — Ильинская церковь (остановка 5 минут) — Речной вокзал (остановка 5 минут)
Организационные детали
Расписание движения: двухэтажные автобусы курсируют ежедневно с 10:00 до 18:00
Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
Вы получите в подарок пару наушников для прослушивания аудиогида
Аудиогид работает также на английском языке
ежедневно в 10:00
Стоимость
Тип билета
Стоимость
24 часа – Взрослый
1500 ₽
24 часа – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 группы)
1300 ₽
24 часа – Малыши (0-5 лет)
500 ₽
24 часа Нерезидент – Взрослый
2600 ₽
24 часа Нерезидент – Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды)
2400 ₽
24 часа Нерезиденты – Малыши (0-5 лет)
800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Двухэтажные автобусы — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 2283 туристов
Наши красные двухэтажные автобусы невозможно не заметить — это красиво, современно и удобно. Маршруты построены так, чтобы вы увидели все самые знаковые места города и узнали о них всё самое читать дальшеуменьшить
интересное — ведь у нас работает мультиязычный аудиогид, составленный профессиональным экскурсоводом. Наша фишка — система Hop on Hop off, c которой вы можете выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите вы, и столько раз, сколько вам нужно.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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4
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Анна
Хорошая экскурсия. Для первого знакомства с городом, очень удобно. Пешком такой маршрут тяжело пройти. Тем более можно выйти, спокойно посмотреть достопримечательности, и сесть в другой автобус, никто никого не торопит. Нам понравилось.
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Л
Людмила
Заказали заранее билеты он Лайн, что очень удобно, когда приезжаешь утром на поезде. Нам дали наушники аудиогид и карту маршрута автобуса с остановками. Автобус проехал по основным достопримечательностям Ярославля. Можно читать дальшеуменьшить
выйти на любой остановке, походить погулять и опять сесть на любой другой из остановок, что несомненно облегчает ознакомление с городом. Маршрут рассчитан на час, нам понравилось, но можно сделать побольше остановок с достопримечательностями.
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Ольга
Как дополнение к пешим экскурсиям, экскурсия на двухэтажном автобусе очень даже хорошо. Особенно с возможностью выходить на заинтересовавших достопримечательностях, а потом опять присоединиться к экскурсии на автобусе. Отличный вариант!
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М
Мария
Очень удобно!
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