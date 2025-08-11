Это экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им, делаете фото — и при этом управляете своим временем. В течение дня вы можете кататься по Ярославлю на красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Единый маршрут охватывает сердце Ярославля, главные улицы, набережные и памятники.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание

Удобное и необычное знакомство с Ярославлем. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности города: памятник Ярославу Мудрому, Театр драмы им. Волкова, стрелку рек Волга и Которосль, Успенский собор, Планетарий и другие.

Аудиорассказ о Ярославле. Включая запись, вы услышите об истории и культуре столицы Золотого кольца. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, что не пропустить во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус

Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей

Продолжительность одного полного экскурсионного круга — 1 час 10 минут. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус

Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено

Остановки автобуса:

Богоявленская площадь (остановка 10-20 минут) — Улица Кирова (остановка 5 минут) — Улица Свободы (остановка по требованию) — Колесо обозрения (остановка 5 минут) — Которосльная набережная (остановка по требованию) — Вечный огонь (остановка по требованию) — Ильинская церковь (остановка 5 минут) — Речной вокзал (остановка 5 минут)

Организационные детали