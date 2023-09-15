53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ярославль по-настоящему

Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Я не буду загружать вас сложными архитектурными терминами, от которых распухает голова — лучше больше рассказов, легенд и интересных фактов! Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало.

Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей.
5
179 отзывов
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему

Описание экскурсии

Древность и прелесть

Вы знаете, что приехали в бывшую столицу России? Ярославлю больше тысячи лет, и в этом его особое очарование. Едва ступив на ярославскую землю, вы ощутите, что это старинный русский город, а я покажу вам его самые красивые места. Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств. Церковь Михаила Архангела, где проходит фестиваль звонарного искусства, церковь Николы Рубленого — часть старого кремля, Успенский собор с драматической судьбой, по которой можно изучать хронологию истории города, — всё это не просто скучные храмы, а сокровища древнего Ярославля.

Местные традиции и байки

Я отведу вас не только к памятникам архитектуры, но и туда, где обычные жители Ярославля любят проводить время: в Демидовский сквер, на овеянную легендами Стрелку, откуда с лёгкой руки Ярослава Мудрого началась история города, в сторону Волги и живописных улочек.

Кому подходит экскурсия

Я историк и смогу рассказать о судьбе города легко и увлекательно любому путешественнику, даже детям — для них я подготовила интерактивные игры и задания:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1668 туристов
Весёлая, активная, общительная. Магистр исторических наук и гид. С удовольствием покажу старинный город Ярославль всем желающим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
174
4
4
3
1
2
1
Александра
Анна чудесный гид.
Время экскурсии пролетело незаметно, и нам не хотелось, чтобы оно заканчивалось.
Анна очень располагает к себе и рассказывает об истории Ярославля так, живо и ярко, что она буквально разворачивается
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перед глазами, и город становится родным и близким.
А ещё мы получили очень много полезных рекомендаций относительно достопримечательностей, сувениров, еды, которыми с удовольствием воспользовались.
Анна, ещё раз спасибо вам огромное за замечательную экскурсию!
Благодаря вам мы очень полюбили Ярославль!

Анна чудесный гид.
Анна чудесный гид.
Анна чудесный гид.
Анна чудесный гид.
Анна чудесный гид.
Анна чудесный гид.
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К
Добрый день!
Мы приезжали в Ярославль на два дня. Была группа из семи человек.
Очень понравилась экскурсия. Рассказ об истории, достопримечательностях и сегодняшней жизни города с Анной получился живым, интересным и динамичным.
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Было видно, что человек специалист в сфере исторических наук и любит свой город!
Даже холод никак не повлиял на наше впечатление. Маршрут был построен таким образом, что мы, прогуливаясь, смогли увидеть основные памятные места Ярославля. И по пути мы заходили в храмы, в качестве продолжения экскурсии, а заодно погреться.
Большое спасибо гиду! Рекомендуем обращаться за экскурсией именно к Анне!

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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Ирина
Анну я выбирала по отзывам и фото. Задача была не из легких: у нас получилась разновозрастная группа, включая совсем маленьких детей. Анна покорила меня сразу, когда ответила, что ее не
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пугает такой состав))). К сожалению, погода нас подвела, случился ливень, тогда Анна, посмотрев заранее погоду, предложила начать на 15 минут позже. Хочу сказать, что всем нам очень понравилась Анна, ее интересный и позитивный рассказ. Сама Анна очаровательная девушка. Анна, удачи Вам и побольше туристов. Спасибо!

Анну я выбирала по отзывам и фото. Задача была не из легких: у нас получилась разновозрастная
Анну я выбирала по отзывам и фото. Задача была не из легких: у нас получилась разновозрастная
Анну я выбирала по отзывам и фото. Задача была не из легких: у нас получилась разновозрастная
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А
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями истории города. Мороз и солнце добавили яркости в нашу экскурсию. Обязательно вернемся летом, чтобы увидеть город и исторический облик в зеленых одеждах.
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями
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Д
Лучшая (награду с ещё одними ребятами в Суздале) рассказчица и экскурсовод для семей с детьми, которыых мы встречали за пополнение несколько лет (золотое кольцо, Питер, Петергоф).
Очень советуем: с юмором и поддержкой интереса, полноценная прогулка.

Спасибо большое!
Лучшая (награду с ещё одними ребятами в Суздале) рассказчица и экскурсовод для семей с детьми, которыых
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Ксения
Очень симпатичная и располагающая девушка. Увлекла рассказом даже дочь (9 лет) и сына (5,5 лет). Анна обладает большим багажом знаний и я могу рекомендовать ее все желающим получить подробную и полную информацию об истории Ярославля.
Очень симпатичная и располагающая девушка. Увлекла рассказом даже дочь (9 лет) и сына (5,5 лет). Анна
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