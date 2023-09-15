53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я не буду загружать вас сложными архитектурными терминами, от которых распухает голова — лучше больше рассказов, легенд и интересных фактов! Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало. Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей.

Описание экскурсии

Древность и прелесть

Вы знаете, что приехали в бывшую столицу России? Ярославлю больше тысячи лет, и в этом его особое очарование. Едва ступив на ярославскую землю, вы ощутите, что это старинный русский город, а я покажу вам его самые красивые места. Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств. Церковь Михаила Архангела, где проходит фестиваль звонарного искусства, церковь Николы Рубленого — часть старого кремля, Успенский собор с драматической судьбой, по которой можно изучать хронологию истории города, — всё это не просто скучные храмы, а сокровища древнего Ярославля.

Местные традиции и байки

Я отведу вас не только к памятникам архитектуры, но и туда, где обычные жители Ярославля любят проводить время: в Демидовский сквер, на овеянную легендами Стрелку, откуда с лёгкой руки Ярослава Мудрого началась история города, в сторону Волги и живописных улочек.

Кому подходит экскурсия

Я историк и смогу рассказать о судьбе города легко и увлекательно любому путешественнику, даже детям — для них я подготовила интерактивные игры и задания:)