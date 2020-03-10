53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России

Анна
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Анна – ваш гид
Я не буду загружать вас сложными архитектурными терминами, от которых распухает голова — лучше больше рассказов, легенд и интересных фактов! Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало.

Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей.
3300 ₽
2805 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Спасо-Преображенского монастыря
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У этой экскурсии53 отзыва
4.92
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему

Что вас ожидает

Древность и прелесть
Вы знаете, что приехали в бывшую столицу России? Ярославлю больше тысячи лет, и в этом его особое очарование. Едва ступив на ярославскую землю, вы ощутите, что это старинный русский город, а я покажу вам его самые красивые места. Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств. Церковь Михаила Архангела, где проходит фестиваль звонарного искусства, церковь Николы Рубленого — часть старого кремля, Успенский собор с драматической судьбой, по которой можно изучать хронологию истории города, — всё это не просто скучные храмы, а сокровища древнего Ярославля.

Местные традиции и байки
Я отведу вас не только к памятникам архитектуры, но и туда, где обычные жители Ярославля любят проводить время: в Демидовский сквер, на овеянную легендами Стрелку, откуда с лёгкой руки Ярослава Мудрого началась история города, в сторону Волги и живописных улочек. Расскажу о первом в Российской империи публичном театре Волкова, самых старых зданиях города и «нехорошем доме» — по поверью и свидетельствам современников, все его жители были расстреляны в эпоху сталинских репрессий. А вы испробуете на себе недавнюю ярославскую традицию: бросите в колокол часовни Казанской Божией Матери монетку так, чтобы хорошенько звякнуло.

Кому подходит экскурсия

Я историк и смогу рассказать о судьбе города легко и увлекательно любому путешественнику, даже детям — для них я подготовила интерактивные игры и задания:)

Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему
Ярославль по-настоящему

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Спасо-Преображенского монастыря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, мне 25 лет; веселая, активная, общительная. Магистр исторических наук и гид с трехлетним стажем. С удовольствием покажу старинный город Ярославль всем желающим!
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Необходимо начать с того, что нам заменили экскурсовода на некоего Дмитрия, для которого проведение экскурсий "всего лишь хобби" (цитирую товарища). Очень молодой человек, с немного однобоким восприятием темы истории (почему то плохо (негативно) воспринимал в беседе мнение отличное от его собственного). Постоянно тема истории Ярославля перебивалась его комментариями об упадке города, о процветании коррупции и т.д. Честно говоря мы не за этим заказывали экскурсию на определенную тематику. Нам этого негатива и пессимизма и в будни хватает. Я сама могу долго про это все рассказывать... Очень чувствовалось его плохое настроение в этот день и опухшее лицо выдавало день вчерашний. Ну хоть поводил по центру и посоветовал куда сходить. Спасибо и на том.
9 марта 2020
Экскурсия понравилась. Было интересно и познавательно. Анна доступным языком, без утяжеления датами, смогла рассказать историю Ярославля, совместив ее с показом достопримечательностей. Несмотря на молодость, она показала достаточно глубокое знание материала. Лишний раз убедились, что гида надо выбирать с соответствующим образованием. Тогда и послушать будет ЧТО. Аня, Вам спасибо за рассказ, а туристам рекомендую эту экскурсию
9 марта 2020
Анна-профессионал, очень приятная в общении. Умеет увлечь и взрослых, и детей.
13 января 2020
очень понравилась экскурсия. Был организован трансфер и мы даже не прочувствовали слякоть и плохую погоду. Отлично провели время,
10 января 2020
Хочу выразить благодарность за интересную экскурсию! Были в городе впервые и за короткое время успели получить массу информации. Экскурсия была такой увлекательной, что 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Анна смогла увлечь детей подростков и , конечно, нас, взрослых, рассказом о родном городе, который она, очевидно, очень любит и гордится им. Анна знает всё - на любой вопрос есть всегда ответ! Дополнительно Анна посоветовала нам, куда можно ещё сходить в оставшиеся дни. Благодарю за прекрасно проведённое время и очень рекомендую экскурсию Анны всем, кто хочет узнать побольше о Ярославле!
8 января 2020
Экскурсия Ани- то, что надо, чтобы познакомиться и полюбить город, узнать море интересных фактов о нем и захотеть снова вернуться!
Большое спасибо! Несмотря на прохладную погоду и ненастье, не пожалели, что приехали из Москвы! Рекомендую!
7 января 2020
Анна, прекрасный человек, очаровательная девушка. Прекрасное знание своего города. Не поддельный интерес к истории города. Простое и понятное изложение сложного материала, приятное и легкое общение. Очень приятное ощущение комфортного общения на равных. Рекомендую без сомнения.
3 января 2020
Анечка прекрасный гид!
Все на одном дыхании!!
Очень интересно
Спасибо
3 декабря 2019
Спасибо за насыщенную и увлекательную экскурсию! Прекрасная подача и множество историй о значимых личностях, архитектуре и событиях различных периодов держат уровень любопытства на максимуме. Будем рекомендовать Вас всем знакомым, собирающимся посетить Ваш замечательный город!
26 ноября 2019
Всё очень понравилось! Большое спасибо Анне за замечательную интересную экскурсию! Материал был преподнесен увлекательно и живо, а не банально и скучно:) Советую)
Ещё 43 отзыва

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