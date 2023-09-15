53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Я не буду загружать вас сложными архитектурными терминами, от которых распухает голова — лучше больше рассказов, легенд и интересных фактов! Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало.
Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей.
Вы знаете, что приехали в бывшую столицу России? Ярославлю больше тысячи лет, и в этом его особое очарование. Едва ступив на ярославскую землю, вы ощутите, что это старинный русский город, а я покажу вам его самые красивые места. Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств. Церковь Михаила Архангела, где проходит фестиваль звонарного искусства, церковь Николы Рубленого — часть старого кремля, Успенский собор с драматической судьбой, по которой можно изучать хронологию истории города, — всё это не просто скучные храмы, а сокровища древнего Ярославля.
Местные традиции и байки
Я отведу вас не только к памятникам архитектуры, но и туда, где обычные жители Ярославля любят проводить время: в Демидовский сквер, на овеянную легендами Стрелку, откуда с лёгкой руки Ярослава Мудрого началась история города, в сторону Волги и живописных улочек.
Кому подходит экскурсия
Я историк и смогу рассказать о судьбе города легко и увлекательно любому путешественнику, даже детям — для них я подготовила интерактивные игры и задания:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1668 туристов
Весёлая, активная, общительная. Магистр исторических наук и гид. С удовольствием покажу старинный город Ярославль всем желающим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Анна чудесный гид. Время экскурсии пролетело незаметно, и нам не хотелось, чтобы оно заканчивалось. Анна очень располагает к себе и рассказывает об истории Ярославля так, живо и ярко, что она буквально разворачивается читать дальшеуменьшить
перед глазами, и город становится родным и близким. А ещё мы получили очень много полезных рекомендаций относительно достопримечательностей, сувениров, еды, которыми с удовольствием воспользовались. Анна, ещё раз спасибо вам огромное за замечательную экскурсию! Благодаря вам мы очень полюбили Ярославль!
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К
Ксения
Добрый день! Мы приезжали в Ярославль на два дня. Была группа из семи человек. Очень понравилась экскурсия. Рассказ об истории, достопримечательностях и сегодняшней жизни города с Анной получился живым, интересным и динамичным. читать дальшеуменьшить
Было видно, что человек специалист в сфере исторических наук и любит свой город! Даже холод никак не повлиял на наше впечатление. Маршрут был построен таким образом, что мы, прогуливаясь, смогли увидеть основные памятные места Ярославля. И по пути мы заходили в храмы, в качестве продолжения экскурсии, а заодно погреться. Большое спасибо гиду! Рекомендуем обращаться за экскурсией именно к Анне!
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Ирина
Анну я выбирала по отзывам и фото. Задача была не из легких: у нас получилась разновозрастная группа, включая совсем маленьких детей. Анна покорила меня сразу, когда ответила, что ее не читать дальшеуменьшить
пугает такой состав))). К сожалению, погода нас подвела, случился ливень, тогда Анна, посмотрев заранее погоду, предложила начать на 15 минут позже. Хочу сказать, что всем нам очень понравилась Анна, ее интересный и позитивный рассказ. Сама Анна очаровательная девушка. Анна, удачи Вам и побольше туристов. Спасибо!
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А
Анжелика
Обзорную экскурсию проводила гид Анна. Всё прошло на одном дыхании с очень интересными и подробными деталями истории города. Мороз и солнце добавили яркости в нашу экскурсию. Обязательно вернемся летом, чтобы увидеть город и исторический облик в зеленых одеждах.
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Д
Дмитрий
Лучшая (награду с ещё одними ребятами в Суздале) рассказчица и экскурсовод для семей с детьми, которыых мы встречали за пополнение несколько лет (золотое кольцо, Питер, Петергоф). Очень советуем: с юмором и поддержкой интереса, полноценная прогулка.
Спасибо большое!
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Ксения
Очень симпатичная и располагающая девушка. Увлекла рассказом даже дочь (9 лет) и сына (5,5 лет). Анна обладает большим багажом знаний и я могу рекомендовать ее все желающим получить подробную и полную информацию об истории Ярославля.