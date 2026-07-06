Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в тысячелетнюю историю Ярославля, став не просто слушателем, а участником событий разных эпох.



Вас ждут главные достопримечательности города, рассказы о его основании, золотом веке, нашествии Батыя и людях, прославивших Ярославль.

Наталья Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2.5 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Станьте участником тысячелетней истории города Это будет не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю Ярославля, где вы станете активными участниками событий. Вместе мы перенесёмся в разные эпохи и примерим на себя роли правителей, ратников, завоевателей, торговцев, ремесленников, строителей и меценатов. Такой формат позволит увидеть знакомые достопримечательности не только как памятники архитектуры, но и как свидетелей важнейших событий в жизни города. От крепости до золотого века Ярославля Во время прогулки вы увидите Спасо-Преображенский монастырь — настоящую средневековую крепость, пройдёте по уютной Которосльной набережной и парадной Волжской набережной, полюбуетесь Стрелкой — местом слияния рек Которосли и Волги. На фоне Заречных слобод вы узнаете, как Ярослав Мудрый основал город, какие археологические находки XXI века проливают свет на события времён нашествия Батыя, когда и почему Ярославль стал столицей государства и по какой причине XVII век называют «золотым» в истории города. Вы также услышите рассказ о «маленьких Медичи Ярославля» — людях, которые создавали и прославляли город, увидите Успенский собор, монумент «Вечный огонь», Демидовский сквер, храм Илии Пророка и архитектурный ансамбль Советской площади.

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