Погрузитесь в тысячелетнюю историю Ярославля, став не просто слушателем, а участником событий разных эпох.
Вас ждут главные достопримечательности города, рассказы о его основании, золотом веке, нашествии Батыя и людях, прославивших Ярославль.
Вас ждут главные достопримечательности города, рассказы о его основании, золотом веке, нашествии Батыя и людях, прославивших Ярославль.
Описание экскурсииСтаньте участником тысячелетней истории города Это будет не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю Ярославля, где вы станете активными участниками событий. Вместе мы перенесёмся в разные эпохи и примерим на себя роли правителей, ратников, завоевателей, торговцев, ремесленников, строителей и меценатов. Такой формат позволит увидеть знакомые достопримечательности не только как памятники архитектуры, но и как свидетелей важнейших событий в жизни города. От крепости до золотого века Ярославля Во время прогулки вы увидите Спасо-Преображенский монастырь — настоящую средневековую крепость, пройдёте по уютной Которосльной набережной и парадной Волжской набережной, полюбуетесь Стрелкой — местом слияния рек Которосли и Волги. На фоне Заречных слобод вы узнаете, как Ярослав Мудрый основал город, какие археологические находки XXI века проливают свет на события времён нашествия Батыя, когда и почему Ярославль стал столицей государства и по какой причине XVII век называют «золотым» в истории города. Вы также услышите рассказ о «маленьких Медичи Ярославля» — людях, которые создавали и прославляли город, увидите Успенский собор, монумент «Вечный огонь», Демидовский сквер, храм Илии Пророка и архитектурный ансамбль Советской площади.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский монастырь
- Памятник Ярославу Мудрому
- Которосльная набережная
- Волжская набережная
- Стрелка
- Успенский собор
- Монумент «Вечный огонь»
- Демидовский сквер
- Храм Илии Пророка
- Советская площадь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ярославль, Богоявленская площадь, 25к8
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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