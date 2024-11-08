Я погружу вас в историю города от основания до наших дней, сделав отдельный акцент на «золотом» 17 веке. Мы поговорим о выдающихся жителях Ярославского града, его храмоздателях и иконописцах; осмотрим уникальные древние храмы и приоткроем «многоликий мир» ярославских фресок.

Описание экскурсии

Центральные улочки

Ярославль сохранил множество интересных зданий 17-19 веков, так что прогулка по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».