Я погружу вас в историю города от основания до наших дней, сделав отдельный акцент на «золотом» 17 веке.
Мы поговорим о выдающихся жителях Ярославского града, его храмоздателях и иконописцах; осмотрим уникальные древние храмы и приоткроем «многоликий мир» ярославских фресок.
Мы поговорим о выдающихся жителях Ярославского града, его храмоздателях и иконописцах; осмотрим уникальные древние храмы и приоткроем «многоликий мир» ярославских фресок.
Описание экскурсии
Центральные улочки
Ярославль сохранил множество интересных зданий 17-19 веков, так что прогулка по городу станет настоящей экскурсией в музее под открытым небом. Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления. Я поделюсь интересными историческими фактами и городскими легендами, а также расскажу об утратах и приобретениях последних лет, реставрации памятников и знаменитом «стенном письме».
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кедрова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 3375 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!Задать вопрос
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