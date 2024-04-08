Авторские туры по Ярославской области

Туры в городах Ярославской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ярославской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Ярославль
Рыбинск

Гастрономические туры

Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
5
3 отзыва
от
12790
за чел.
В этом туре Вы ощутите особую атмосферу древних городов с богатейшей историей и культурой, посетите необычные музеи, насладитесь многочисленными дегус...
Ярославль

Экскурсионные туры на несколько дней

Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
5
3 отзыва
от
29200
за чел.
Приглашаем вас в железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России. В рамках насыщенной пяти...
Рыбинск
Вкусная Масленица в Ярославле
Вкусная Масленица в Ярославле
5
3 отзыва
от
13090
за чел.
Отправляемся в двухдневное приключение по древним городам России! Переславль-Залесский раскроет перед вами тайны рождения русского флота, а сыроварня ...
Ярославль
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
5
3 отзыва
от
12790
за чел.
В этом туре Вы ощутите особую атмосферу древних городов с богатейшей историей и культурой, посетите необычные музеи, насладитесь многочисленными дегус...
Ярославль
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
от
34240
за чел.
Погрузимся в атмосферу старинных городов, каждый из которых хранит свои истории и тайны, восхитимся шедеврами архитектуры разных веков, насладимся пан...
Рыбинск
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
5
3 отзыва
от
20000
за чел.
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле. Вы посетите город-музей под открытым небом...
Ярославль
Новогодние каникулы в Костроме
Новогодние каникулы в Костроме
5
3 отзыва
от
18500
за чел.
Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в городах Золотого Кольца России. Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки ...
Ярославль

Последние отзывы о турах по Ярославской области

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Калейдоскоп Ярославского края
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Калейдоскоп Ярославского края
    Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Т
    Татьяна
    18 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
    Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами
  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).
  • М
    Мешкова
    16 января 2024
    Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
    Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое. Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!
    Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис
  • М
    Марина
    9 января 2024
    Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
    Спасибо за это сказочное путешествие
    Спасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествие
  • С
    Сергей
    9 января 2024
    Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
    Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень понравилось что группа была небольшая. На экскурсиях хорошо было слышно экскурсовода и никакой толкотни. Отдельно хочется отметить экскурсовода Бориса. Не просто отличный рассказчик, а человек влюблённый и хорошо знающий своё дело. Огромная благодарность ему. Отдельно хочется отметить водителя автобуса Виталия. Профессионал с большой буквы. Ювелирно возил нас по узким улочкам Костромы. Отлично было организовано питание. Самые лучшие впечатления от Новогоднего тура. Нет смысла описывать где мы были. Тут главное как было всё организованно! Теперь пожелания: расписывать места в автобусе. Кто первый купил тур, тот и выбрал себе место в автобусе. И ещё экскурсию в музей моды Снегурочки я бы поменял на поход в Ипатьевский монастырь.
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
All Airlines
ХорошоТам