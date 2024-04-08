О Ольга Вкусная Масленица в Ярославле Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Вкусная Масленица в Ярославле Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

А Андрей Вкусная Масленица в Ярославле Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

А Анна Калейдоскоп Ярославского края Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.

В Виолетта Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

Г Галина Калейдоскоп Ярославского края Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!

М Марина Ярославия - страна городов. Железнодорожный тур из Санкт-Петербурга Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Т Татьяна Новогодние каникулы в Костроме Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.

Т Татьяна Новогодние каникулы в Костроме Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!

Е Елена Новогодние каникулы в Костроме Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).

М Мешкова Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое. Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!

М Марина Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль Спасибо за это сказочное путешествие

С Сергей Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень понравилось что группа была небольшая. На экскурсиях хорошо было слышно экскурсовода и никакой толкотни. Отдельно хочется отметить экскурсовода Бориса. Не просто отличный рассказчик, а человек влюблённый и хорошо знающий своё дело. Огромная благодарность ему. Отдельно хочется отметить водителя автобуса Виталия. Профессионал с большой буквы. Ювелирно возил нас по узким улочкам Костромы. Отлично было организовано питание. Самые лучшие впечатления от Новогоднего тура. Нет смысла описывать где мы были. Тут главное как было всё организованно! Теперь пожелания: расписывать места в автобусе. Кто первый купил тур, тот и выбрал себе место в автобусе. И ещё экскурсию в музей моды Снегурочки я бы поменял на поход в Ипатьевский монастырь.

В Виктория Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

Г Галина Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.