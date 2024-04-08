Туры в городах Ярославской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ярославской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Гастрономические туры
5
3 отзыва
от
12790
₽
за чел.
В этом туре Вы ощутите особую атмосферу древних городов с богатейшей историей и культурой, посетите необычные музеи, насладитесь многочисленными дегус...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
29200
₽
за чел.
Приглашаем вас в железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России. В рамках насыщенной пяти...
5
3 отзыва
от
13090
₽
за чел.
Отправляемся в двухдневное приключение по древним городам России! Переславль-Залесский раскроет перед вами тайны рождения русского флота, а сыроварня ...
5
3 отзыва
от
12790
₽
за чел.
В этом туре Вы ощутите особую атмосферу древних городов с богатейшей историей и культурой, посетите необычные музеи, насладитесь многочисленными дегус...
от
34240
₽
за чел.
Погрузимся в атмосферу старинных городов, каждый из которых хранит свои истории и тайны, восхитимся шедеврами архитектуры разных веков, насладимся пан...
5
3 отзыва
от
20000
₽
за чел.
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле. Вы посетите город-музей под открытым небом...
5
3 отзыва
от
18500
₽
за чел.
Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в городах Золотого Кольца России. Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки ...
Последние отзывы о турах по Ярославской области
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Калейдоскоп Ярославского краяОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ГГалина15 марта 2024Калейдоскоп Ярославского краяВсё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ТТатьяна18 января 2024Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
- ТТатьяна17 января 2024Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!
- ЕЕлена16 января 2024Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).
- ММешкова16 января 2024Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое. Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!
- ММарина9 января 2024Спасибо за это сказочное путешествие
- ССергей9 января 2024Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень понравилось что группа была небольшая. На экскурсиях хорошо было слышно экскурсовода и никакой толкотни. Отдельно хочется отметить экскурсовода Бориса. Не просто отличный рассказчик, а человек влюблённый и хорошо знающий своё дело. Огромная благодарность ему. Отдельно хочется отметить водителя автобуса Виталия. Профессионал с большой буквы. Ювелирно возил нас по узким улочкам Костромы. Отлично было организовано питание. Самые лучшие впечатления от Новогоднего тура. Нет смысла описывать где мы были. Тут главное как было всё организованно! Теперь пожелания: расписывать места в автобусе. Кто первый купил тур, тот и выбрал себе место в автобусе. И ещё экскурсию в музей моды Снегурочки я бы поменял на поход в Ипатьевский монастырь.
- ВВиктория17 октября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
- ГГалина24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.