Зимняя сказочная Йошкар-Ола

Йошкар-Ола зимой: экскурсия на автобусе с посещением музея марийской сказки

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Говорят, зимой Йошкар-Ола особенно красива! Предлагаем отправиться в сказочное путешествие по заснеженному городу: прогуляйтесь по маленькой Европе на набережной Амстердам и полюбуйтесь рождественским видом замка Нойшванштайн.

Познакомьтесь с легендами и новогодними сказками и собственными руками приготовьте традиционные марийские блины — все это в однодневной экскурсии.
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Ближайшие даты:
1
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Описание

Что вас ожидает:

Наше путешествие начнется с Патриаршей площади с часами «12 апостолов» и замком Нойшванштайн — кукольным театром. Дальше мы посетим мистический Царевококшайский кремль. Поздороваемся за лапку с Йошкиным котом: обязательно заранее придумайте желание — Йошкин кот исполняет все загаданное. И обязательно приготовьте камеры, ведь мы пройдем по самым фотогеничным местам города: по украшенному огоньками Парку культуры и отдыха, набережной Амстердам и бульварам. В завершении осмотрим достопримечательности площади Пресвятой Девы Марии и Архангельскую слободу. За три часа совершим путешествие по разным эпохам и уголкам мира — и все это в одной многоликой Йошкар-Оле!
На обед попробуем национальные марийские блюда: подкоголи — марийскую разновидность вареников, суп из печи, блины коман-мелна, свежий салат. Научимся печь многослойные блины в настоящей печи. С новыми силами продолжим наше путешествие! Заглянем в жизнь народа Мари и познакомимся с традиционной культурой. На экскурсии узнаем все об обрядах, народных ремеслах и праздниках. Познакомимся с природой, флорой и фауной Марий-Эл. В музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче» встретимся с ожившими персонажами сказаний, узнаем легенды мари, а еще примерим настоящие доспехи и сфотографируемся них. Когда Йошкар-Ола засветится вечерними огнями, мы завершим программу в марийских сувенирных магазинах, где купим подарки на память: сыры из козьего молока, марийскую вышивку и Иван-чай.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит в сборной группе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. В случае недобора группы мы предложим альтернативный вариант.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в сборной группе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. В случае недобора группы мы предложим альтернативный вариант.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
На автобусе

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