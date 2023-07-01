Что вас ожидает:

Наше путешествие начнется с Патриаршей площади с часами «12 апостолов» и замком Нойшванштайн — кукольным театром. Дальше мы посетим мистический Царевококшайский кремль. Поздороваемся за лапку с Йошкиным котом: обязательно заранее придумайте желание — Йошкин кот исполняет все загаданное. И обязательно приготовьте камеры, ведь мы пройдем по самым фотогеничным местам города: по украшенному огоньками Парку культуры и отдыха, набережной Амстердам и бульварам. В завершении осмотрим достопримечательности площади Пресвятой Девы Марии и Архангельскую слободу. За три часа совершим путешествие по разным эпохам и уголкам мира — и все это в одной многоликой Йошкар-Оле!

На обед попробуем национальные марийские блюда: подкоголи — марийскую разновидность вареников, суп из печи, блины коман-мелна, свежий салат. Научимся печь многослойные блины в настоящей печи. С новыми силами продолжим наше путешествие! Заглянем в жизнь народа Мари и познакомимся с традиционной культурой. На экскурсии узнаем все об обрядах, народных ремеслах и праздниках. Познакомимся с природой, флорой и фауной Марий-Эл. В музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче» встретимся с ожившими персонажами сказаний, узнаем легенды мари, а еще примерим настоящие доспехи и сфотографируемся них. Когда Йошкар-Ола засветится вечерними огнями, мы завершим программу в марийских сувенирных магазинах, где купим подарки на память: сыры из козьего молока, марийскую вышивку и Иван-чай.

Важная информация: