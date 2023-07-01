Йошкар-Ола зимой: экскурсия на автобусе с посещением музея марийской сказки
Говорят, зимой Йошкар-Ола особенно красива! Предлагаем отправиться в сказочное путешествие по заснеженному городу: прогуляйтесь по маленькой Европе на набережной Амстердам и полюбуйтесь рождественским видом замка Нойшванштайн.
Познакомьтесь с легендами и новогодними сказками и собственными руками приготовьте традиционные марийские блины — все это в однодневной экскурсии.
Познакомьтесь с легендами и новогодними сказками и собственными руками приготовьте традиционные марийские блины — все это в однодневной экскурсии.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
июл
4
июл
июл
5
июл
июл
6
июл
июл
7
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наше путешествие начнется с Патриаршей площади с часами «12 апостолов» и замком Нойшванштайн — кукольным театром. Дальше мы посетим мистический Царевококшайский кремль. Поздороваемся за лапку с Йошкиным котом: обязательно заранее придумайте желание — Йошкин кот исполняет все загаданное. И обязательно приготовьте камеры, ведь мы пройдем по самым фотогеничным местам города: по украшенному огоньками Парку культуры и отдыха, набережной Амстердам и бульварам. В завершении осмотрим достопримечательности площади Пресвятой Девы Марии и Архангельскую слободу. За три часа совершим путешествие по разным эпохам и уголкам мира — и все это в одной многоликой Йошкар-Оле!
На обед попробуем национальные марийские блюда: подкоголи — марийскую разновидность вареников, суп из печи, блины коман-мелна, свежий салат. Научимся печь многослойные блины в настоящей печи. С новыми силами продолжим наше путешествие! Заглянем в жизнь народа Мари и познакомимся с традиционной культурой. На экскурсии узнаем все об обрядах, народных ремеслах и праздниках. Познакомимся с природой, флорой и фауной Марий-Эл. В музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче» встретимся с ожившими персонажами сказаний, узнаем легенды мари, а еще примерим настоящие доспехи и сфотографируемся них. Когда Йошкар-Ола засветится вечерними огнями, мы завершим программу в марийских сувенирных магазинах, где купим подарки на память: сыры из козьего молока, марийскую вышивку и Иван-чай.
Важная информация:
- Экскурсия проходит в сборной группе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. В случае недобора группы мы предложим альтернативный вариант.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит в сборной группе. Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. В случае недобора группы мы предложим альтернативный вариант.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы
Групповые
Пешеходные
На автобусе
Похожие туры из Йошкар-Олы
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
недалеко от Спасской башни
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
2 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Привет, Йошкар-Ола
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
в районе Царевококшайского кремля
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
1 020₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
в районе Царевококшайского кремля
Сегодня
Завтра
24 июня
25 июня
3 600₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии