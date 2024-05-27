1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
- ООльга1 мая 2024Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.
- ТТатьяна1 мая 2024Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас
- ЕЕвгения22 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
- ДДенис17 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.
- ААнна14 апреля 2024Елена просто настоящий энерджайзер и кладезь информации! Экскурсия динамичная, готовьтесь ходитЬ, но информация подается просто и усваивается очень хорошо. Их трёх экскурсий в разных городах нашим детям 7 и 9 лет больше всего понравилась эта!
- ЕЕлена7 апреля 2024Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
- ИИрина9 января 2024Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!
- ААлексей29 августа 2023Очень интересная и познавательная экскурсия, отличный экскурсовод. Рекомендую"!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Церковь Пресвятой Троицы»
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