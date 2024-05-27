А Алексей По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!

О Ольга По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.

Т Татьяна Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей читать дальше было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе. Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас

Е Евгения Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.

Д Денис Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.

А Анна По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Елена просто настоящий энерджайзер и кладезь информации! Экскурсия динамичная, готовьтесь ходитЬ, но информация подается просто и усваивается очень хорошо. Их трёх экскурсий в разных городах нашим детям 7 и 9 лет больше всего понравилась эта!

Е Елена Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!

И Ирина Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!