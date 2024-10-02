1 день

Прибытие. Мультимедийный музей «Городская панорама», Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф

14:00 Сбор группы в холле гостиницы «Волга» в г. Казани.

В Казани есть железнодорожный вокзал и аэропорт. Работает Яндекс-такси, поэтому к гостинице легко добраться.

Если Вы приезжаете в новогодний тур гораздо раньше времени сбора группы, есть возможность оставить чемодан в камере хранения в нашей гостинице и в свободное время погулять по городу.

Мультимедийный музей «Городская панорама».

Это один из новых и наиболее интересных музеев города. Он занимает 4 этажа!

Именно здесь можно с удовольствием погрузиться в атмосферу Казани – удивительного города с 1000-летней историей.

Информацию здесь рассказывают мультимедийные экспонаты, созданные лучшими дизайнерами и IT-специалистами. С помощью современных технологий можно будет с удовольствием погулять по старинным улочкам или сделать фото с Петром I.

В видеозале круговой панорамы нам расскажут легенду о символе Казани – драконе Зиланте. Но самый главный экспонат – это огромный макет Казани с достопримечательностями.

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Казанский кремль – это сердце города! Именно здесь находится Спасская башня, падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор и невероятной красоты мечеть Кул-Шариф.

Кул-Шариф — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе. Красивейший комплекс был возведён вместо легендарной мечети Казанского ханства, которая была разрушена в ходе штурма Казани войсками Ивана Грозного.

Длительность экскурсии около 5 часов.