Программа тура по дням
Прибытие. Мультимедийный музей «Городская панорама», Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф
14:00 Сбор группы в холле гостиницы «Волга» в г. Казани.
В Казани есть железнодорожный вокзал и аэропорт. Работает Яндекс-такси, поэтому к гостинице легко добраться.
Если Вы приезжаете в новогодний тур гораздо раньше времени сбора группы, есть возможность оставить чемодан в камере хранения в нашей гостинице и в свободное время погулять по городу.
Мультимедийный музей «Городская панорама».
Это один из новых и наиболее интересных музеев города. Он занимает 4 этажа!
Именно здесь можно с удовольствием погрузиться в атмосферу Казани – удивительного города с 1000-летней историей.
Информацию здесь рассказывают мультимедийные экспонаты, созданные лучшими дизайнерами и IT-специалистами. С помощью современных технологий можно будет с удовольствием погулять по старинным улочкам или сделать фото с Петром I.
В видеозале круговой панорамы нам расскажут легенду о символе Казани – драконе Зиланте. Но самый главный экспонат – это огромный макет Казани с достопримечательностями.
Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.
Казанский кремль – это сердце города! Именно здесь находится Спасская башня, падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор и невероятной красоты мечеть Кул-Шариф.
Кул-Шариф — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе. Красивейший комплекс был возведён вместо легендарной мечети Казанского ханства, которая была разрушена в ходе штурма Казани войсками Ивана Грозного.
Длительность экскурсии около 5 часов.
Храм всех религий, остров-град Свияжск, Раифский мужской монастырь
Храм всех религий – достаточно молодая, но очень интригующая достопримечательность Казани. Это необычное архитектурное сооружение было построено в 1994 году.
Создатель храма запланировал возвести купола и создать знаковые элементы культовых зданий 16 мировых религий, в том числе и исчезнувших цивилизаций! Так появился архитектурный комплекс, совмещающий православную и католическую церкви, иудейскую синагогу, мусульманскую мечеть, буддистский храм и китайскую пагоду.
Остров-град Свияжск.
Свияжск – это уникальный памятник русской старины в Республике Татарстан, который мы также посетим в новогоднем туре.
С 1547 года царь Иван Грозный много раз предпринимал безуспешные попытки разгромить Казанское ханство. И однажды царь во сне увидел крепость, которая поможет ему взять неприступную Казань.
По приказу Ивана Грозного целый город был построен за 1000 км от Казани. После чего все постройки были разобраны и сплавлены по Волге, к Свияжску. Всего за четыре недели деревянный город был вновь собран на острове! Так Свияжск стал опорным пунктом для победоносного похода московского князя на Казань в 1552 году.
Раифский мужской монастырь.
В давние времена неподалеку от священной горы Синай на Красном море образовалось поселение монахов под названием Раифа. В IV веке на обитель напали язычники, требуя золота, которое монахи им так и не отдали.
В память об этом, спустя 13 веков, на земле казанской был построен Раифский Богородицкий мужской монастырь. Главная святыня монастыря - копия иконы Грузинской Божьей Матери.
130 км на автобусе, длительность экскурсии около 4-5 часов.
Поездка в Йошкар-Олу
Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, расположившаяся на берегах реки Малая Кокшага. Название города переводится как «красный», причем жители города полностью уверены, что это означает «красивый».
Йошкар-Ола - это город красного кирпича и зеленых крыш, утонченных башенок и золотистых часов! Частика Венеции, уголок Дании и русский колорит – вот такой предстает перед туристами столица республики Марий Эл.
В ходе новогодней экскурсии по городу увидим набережную Брюгге, построенную в датском стиле, музыкальные «часы с осликом», «Царь-пушку» и любимый туристами памятник «Йошкин кот». Туристы очень любят присесть возле него на скамеечку и сделать фото на память.
Украшением города является «Царевококшайский кремль» - архитектурный ансамбль из церквей, крепостных стен и башен, стилизованный под средневековую русскую крепость.
300 км на автобусе, длительность экскурсии около 4-5 часов.
Новогодняя резиденция татарского Деда Мороза, ночная Казань
Экскурсия по главной пешеходной улице города.
Улица Баумана – одна из самых старинных улиц Казани. Сувенирные магазины, кафе, рестораны, храмы и монастыри – здесь все находится рядом!
В ходе экскурсии увидим любимые достопримечательности туристов - памятник коту, карета, на которой по Казани ездила Екатерина II, памятник Шаляпину, колокольня Богоявленского собора и Никольский собор.
Резиденция татарского Деда Мороза.
Отправляемся в гости к татарскому Деду Морозу, которого здесь зовут Кыш Бабай. Внучку Снегурочку, соответственно, зовут Кар-Кызы. Вот такие у них обычные татарские имена.
В обители Деда Мороза поучаствуем в веселой новогодней программе с участием Лешего, Бабы Яги и прочих сказочных персонажей. С помощью волшебной карты будем ходить по зимнему лесу, отгадывать загадки, кататься на метле, водить хороводы и, конечно, загадывать новогодние желания!
Ночная Казань.
Казань заслуженно признана одним из самых красивых городов России, она прекрасна в любое время года и суток. Но особое очарование город приобретает с наступлением ночи.
Огни фонарей, неспешные улицы, красота сгустившихся сумерек….
Ночью Казань преображается, превращаясь в настоящую восточную красавицу.
Она встречает туристов подсветкой озера Кабан, узорчатыми оградами «Парка 1000-летия Казани» и сиянием «Дворца земледелия». Экскурсия приведет нас на живописную Ярмарочную площадь, раскинувшуюся у белокаменных стен древнего Казанского кремля, за которым сверкает фантастически красиво подсвеченная мечеть Кул-Шариф.
Мы проедем по красиво освещенному мосту «Миллениум» и окажемся на площади Свободы, где Оперный театр, Казанская Ратуша и Консерватория уже преобразились и радуют глаз своим вечернем освещением.
180 км на автобусе, длительность экскурсии около 5-6 часов.
Музей чак-чака, мастер-класс по каллиграфии
С утра освобождаем номера в гостинице, чемоданы оставляем в камере хранения гостиницы. И идем гулять налегке.
Музей чак-чака.
Чак-чак – это восточная сладость, изделие из теста с мёдом.
В Казани находится единственный в России музей чак-чака. На экскурсии мы познакомимся с традициями, обычаями татар и узнаем, как же готовится этот самый сладкий и медовый чак-чак.
Мастер-класс по каллиграфии.
Под руководством умелого мастера познакомимся с искусством необычной каллиграфии! Узнаем о старинном алфавите и как правильно пишутся слова.
А затем научимся самостоятельно выводить замысловатые буквы и видеть красоту линий в окружающем мире.
Длительность экскурсии около 3-4 часов.
Завершение программы в 15:00-16:00 в центральной части города.
Обратные билеты следует приобретать на поезда/самолеты, которые отправляются после 18:00.
В зависимости от погодных условий и других факторов, порядок экскурсий по новогодней Казани может быть изменен.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице "Волга" или гостинице аналогичного класса. Двух-, трехместные номера, удобства в номере, Wi-Fi.
Варианты проживания
Отель Волга Казань
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать но общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице «Волга» или гостинице аналогичного класса
- Питание: завтраки. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
- Входные билеты в Казанский кремль, музей «Городская панорама», остров-град Свияжск, музей чак-чака
- Посещение резиденции татарского Деда Мороза
- Мастер-класс по каллиграфии
- Услуги сопровождающего руководителя группы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Билеты на фото-, видеосъемку на экскурсионных объектах
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Обеды, ужины. Стоимость в кафе от 500 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Зимняя куртка с капюшоном. Температура воздуха может быть в пределах +2… -14С.
- Флиска.
- Шапка, перчатки.
- Ходовые брюки.
- Футболка.
- Нижнее белье.
- Колготки, носки.
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
- Шлепки для ходьбы в гостинице.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Фотоаппарат/видеокамера.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Очки солнцезащитные.
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже (если прогнозируется плюсовая температура).
- Нитка, иголка.
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров).
- Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок).
- Индивидуальная аптечка.
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Место начала и завершения тура
Район путешествия: РФ, Республика Татарстан, Республика Марий Эл.
Старт маршрута: г. Казань, в 14:00 МСК в гостинице.
Финиш маршрута: г. Казань, в 15:00-16:00 МСК в центре города.
Часовой пояс: московское время.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Размещение в номерах с индивидуальными удобствами в номере удовлетворит самых требовательных путешественников.
Также был классный вечерний досуг с настольными играми.