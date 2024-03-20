2 день

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Гастрономические изыски

07:37 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Йошкар-Ола. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Трансфер в гостиницу.

Завтрак в гостинице.

Раннее заселение в гостиницу.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле.

Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляются по самым красивым площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге, побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание у Йошкиного кота — любимца туристов, посмотрят динамическую скульптуру «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.

Обед с марийским подкоголем с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов.

Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл. Также вамподадут суп в хлебе, основу для которого специально выпекают с добавлением трав и салат «Акпатыр» из трех видов мяса, названный в честь легендарного марийского героя. Обед проходит в трактире «Теплая речка» в зале «Марийской кухни».

Трактир — яркая достопримечательность города. Здесь находятся памятники «Букве Й», «Марийскому подкоголю», «Путешествующим по Марий Эл». В трактире с самого открытия собирают настоящие марийские рецепты, перерабатывают их и создают настоящие гастро — шедевры.

Только для участников тура — мастер-класс по изготовлению подкоголей в подарок!

Вы научитесь плести «пирожки в котле» (подкоголи в пер. с древнего финно-угорского языка), по определенной технике защипа, которую возможно сделать только обучившись этому.

Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.

Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты: «шувыр»—волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научатся танцевать марийскую «дробушку», закружатся вместе с артистами в марийской плясовой.

Посещение гастромузея Йошкина кота с программой: «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Охотничий ужин в трактире «Теплая речка», зал «Охотничий».

Туристам предлагают лесной ужин из дичи из собственного охотничьего хозяйства, площадью 50000 га, расположенного у слияния рек Ветлуга и Волга.

Шеф повар трактира специально разработал для гостей закуски из вяленого мяса, холодца из лесных грибов и дичи, которые можно попробовать только здесь! На горячее подают жаркое из лося, кабана или утки (в зависимости от сезона) с томлеными овощами.

Завершается трапеза сочным ягодным пирогом. К ужину предлагаем дегустацию собственных настоек, в зависимости от сезона, «Тепловка», «Спотыкач», «Клюковка», «Хреновуха». После такого угощения, воспоминания о лесном марийском крае будут еще долго в сердце каждого туриста.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.