Индивидуальное двухдневное сопровождение на автомобиле 🚘. Которое даст разностороннее представление о Сахалине — об экологии и природных ресурсах, об экономике и инфраструктуре, о культурной и творческой жизни острова; познакомит с уникальной историей 📖 Сахалинской области.

В стоимость включены: