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Индивидуальная программа на английском языке

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Южно-Сахалинска
Индивидуальная программа на английском языке
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 21 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная программа на английском языке
Индивидуальное двухдневное сопровождение на автомобиле 🚘. Которое даст разностороннее представление о Сахалине — об экологии и природных ресурсах, об экономике и инфраструктуре, о культурной и творческой жизни острова; познакомит с уникальной историей 📖 Сахалинской области.

В стоимость включены:

  • трасфер
  • гид-переводчик
  • обзорная экскурсия ⛳ по Южно-Сахалинску
  • экскурсия в поселок Взморье "Чужие боги"
  • экскурсия по западному побережью южного Сахалина
  • Питание и размещение в программу не входят.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности после бронирования

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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