Индивидуальное двухдневное сопровождение на автомобиле 🚘. Которое даст разностороннее представление о Сахалине — об экологии и природных ресурсах, об экономике и инфраструктуре, о культурной и творческой жизни острова; познакомит с уникальной историей 📖 Сахалинской области.
В стоимость включены:
- трасфер
- гид-переводчик
- обзорная экскурсия ⛳ по Южно-Сахалинску
- экскурсия в поселок Взморье "Чужие боги"
- экскурсия по западному побережью южного Сахалина
- Питание и размещение в программу не входят.