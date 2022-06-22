В данном туре Вы посетите три острова на Востоке России, побываете в живописных бухтах, увидите вулканы, океан и Охотское море, пройдете пешком по интересным маршрутам и отправитесь в путешествие на теплоходе!

Увидим настоящие действующие вулканы, у подножья одного из них в Японских термальных ваннах купался император Хирохито

В путь к вулканам

Прогуляемся вдоль побережья Охотского моря и восхитимся красотой величественных каменных арок, колонн и гротов

Нас ждут лагуны, гроты, ущелья и Птичий базар на острове «Заметный»

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения — обед в лучшем Японском ресторане — блюда из морепродуктов. Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом. По окончанию экскурсии – трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

2 день Гастротур, Бухта "Тихая"

Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет Морской Шиповник, Термопсис, Аралия, Мертензия и другая растительность. Завтрак в гостинице. 09:00 – Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону. По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь. Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). Прибытие в Бухту «Тихая». Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный». Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты. Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами. Отдых. Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

3 день Джип-тур, мысы "Птичий" и "Великан"

Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Завтрак в ресторане гостиницы. 08:30 — Отправление из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках. Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары. Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и, конечно же, настоящий Сахалинский чай. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день Отправление на о. Кунашир

09:00 — Трансфер в морской порт города Корсаков. Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков. 10:00 — Оформление на судно. После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты. 12:00 — Отправление теплохода "Игорь Фархутдинов" в Южно-Курильск (о. Кунашир). Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

5 день Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир)

Прибытие в Южно-Курильск. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Обед в кафе Южно-Курильска. Обзорная экскурсия по Южно-Курильску — отправляемся к Тихому океану! Кекур «Чертов палец» и «Чертовы ворота». Посещение природных ванночек. Ужин в кафе.

6 день Фумарольное поле вулкана Менделеева

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь вулкан — достопримечательность России. Вулкан «Менделеева» в народе часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину. Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность. Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880г. 09:00 — Завтрак в кафе. 10:00 — Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 — 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день Кальдера вулкана Головина

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года. 09:00 — Завтрак в кафе. 10:00 — Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2.5 — 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика. Время стоянки в кальдере около 2-х часов. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера- озера Кипящее и Горячее. Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью. Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — именно поэтому купаться в нем опасно для жизни. Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день Мыс «Столбчатый», термальные источники

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы. Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир». 09:00 — Завтрак в кафе. 10:00 — Выезд на маршрут средней сложности. Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи». Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой. 18:00 — возвращение в Южно-Курильск, ужин.

9 день Отправление на о. Шикотан

11:00 — Трансфер в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир). После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации, и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты. 14:00 — Отправление теплохода на о. Шикотан. Обед на теплоходе самостоятельно. 18:00 — подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан). Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин. Свободное время.

10 день Мыс Край Света, бухта Безымянная

Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 — Выезд на маршрут. Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа. 11:30 — Прибытие на мыс "Край Света" — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы, на которых отдыхают морские львы и тюлени. Прогулка на мыс "Краб" на котором расположен маяк "Шпанберга" построенный японцами в 1943 году, этот маяк — Самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой. Переезд в бухту "Безымянная" — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросаны в бирюзовой воде океана. Бухту "Безымянная" часто называют бухтой "Робинзон Круза" — именно здесь снимали советский фильм "Жизнь и удивительный приключения Робинзона Крузо" режиссера Станислава Говорухина. Обед в бухте (ланч боксы). Прогулка по бухте при желании, можно искупаться в Тихом океане. Вечером возвращение в гостиницу, ужин.

11 день Бухта "Айвазовского" (Церковная)

Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 — Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское. Далее пеший переход до бухты "Айвазовского" в одну сторону примерно 6 километров. По пути увидим горы "Томари" и "Наторо" покрытые старыми елями и пихтами. В самой бухте расположились два острова — "Айвазовского" и остров "Девятый Вал". Расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника "Айвазовского". Прогулка по бухте. Обед. После обеда выдвигаемся назад. Возвращение в гостиницу, ужин.

12 день Отход на о. Сахалин

Завтрак в кафе. Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан). Регистрация и оформление багажа. 14:00 — отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин) время в пути около 18 часов. Питание на теплоходе самостоятельно.

13 день Прибытие на о. Сахалин

20:00 — подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин). Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск. Размещение в гостинице.

14 день Вылет в Москву