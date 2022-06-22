Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения — обед в лучшем Японском ресторане — блюда из морепродуктов.
Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии – трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
На территории бухты растет Морской Шиповник, Термопсис, Аралия, Мертензия и другая растительность.
Завтрак в гостинице.
09:00 – Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону. По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая». Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.
Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами. Отдых.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:30 — Отправление из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и, конечно же, настоящий Сахалинский чай.
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
09:00 — Трансфер в морской порт города Корсаков. Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 — Оформление на судно. После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 — Отправление теплохода "Игорь Фархутдинов" в Южно-Курильск (о. Кунашир). Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие в Южно-Курильск. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе Южно-Курильска.
Обзорная экскурсия по Южно-Курильску — отправляемся к Тихому океану!
Кекур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Посещение природных ванночек.
Ужин в кафе.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь вулкан — достопримечательность России.
Вулкан «Менделеева» в народе часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.
Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.
Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880г.
09:00 — Завтрак в кафе.
10:00 — Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 — 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года.
09:00 — Завтрак в кафе.
10:00 — Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2.5 — 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2-х часов. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера- озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью. Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 — Завтрак в кафе.
10:00 — Выезд на маршрут средней сложности. Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой.
18:00 — возвращение в Южно-Курильск, ужин.
11:00 — Трансфер в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир).
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации, и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
14:00 — Отправление теплохода на о. Шикотан.
Обед на теплоходе самостоятельно.
18:00 — подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.
Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 — Выезд на маршрут. Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа.
11:30 — Прибытие на мыс "Край Света" — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы, на которых отдыхают морские львы и тюлени.
Прогулка на мыс "Краб" на котором расположен маяк "Шпанберга" построенный японцами в 1943 году, этот маяк — Самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой.
Переезд в бухту "Безымянная" — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросаны в бирюзовой воде океана.
Бухту "Безымянная" часто называют бухтой "Робинзон Круза" — именно здесь снимали советский фильм "Жизнь и удивительный приключения Робинзона Крузо" режиссера Станислава Говорухина.
Обед в бухте (ланч боксы).
Прогулка по бухте при желании, можно искупаться в Тихом океане.
Вечером возвращение в гостиницу, ужин.
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 — Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское.
Далее пеший переход до бухты "Айвазовского" в одну сторону примерно 6 километров.
По пути увидим горы "Томари" и "Наторо" покрытые старыми елями и пихтами.
В самой бухте расположились два острова — "Айвазовского" и остров "Девятый Вал". Расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника "Айвазовского".
Прогулка по бухте.
Обед.
После обеда выдвигаемся назад.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Завтрак в кафе.
Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).
Регистрация и оформление багажа.
14:00 — отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин) время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
20:00 — подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
Размещение в гостинице.
Завтрак в ресторане отеля.
Посещение рыбного рынка (по желанию).
Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет.
Тур предусматривает проживание в г. Южно-Сахалинск в выбранной гостинице, а также в г. Южно-Курильск, с. Малокурильск и в каютах теплохода.
Стоимость тура в зависимости от места размещения в г. Южно-Сахалинск:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|"Лотос" 3*
|163.000 руб./ чел.
|176.000 руб./чел.
|"Гагарин" 3*
|169.000 руб./чел.
|187.000 руб./чел.
|"Paradise Resort hotel" 4*
|180.000 руб./чел.
|203.100 руб./чел.
Возможно проживание в других гостиницах — по запросу.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
На заезд с 17.06 была произведена замена очередности экскурсий: Шикотан – Кунашир – Сахалин. Наполняемость дней та же самое, отличается только очередность посещения остров.