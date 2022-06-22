Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан

В данном туре Вы посетите три острова на Востоке России, побываете

4.7
3 отзыва
В данном туре Вы посетите три острова на Востоке России, побываете в живописных бухтах, увидите вулканы, океан и Охотское море, пройдете пешком по интересным маршрутам и отправитесь в путешествие на теплоходе!
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Ближайшие даты:
06
июл
31
авг
10
сен
24
сен

Что вас ожидает 🤩

Бухта «Тихая»
Бухта «Тихая»
Нас ждут лагуны, гроты, ущелья и Птичий базар на острове «Заметный»
Мыс Великан
Мыс Великан
Прогуляемся вдоль побережья Охотского моря и восхитимся красотой величественных каменных арок, колонн и гротов
В путь к вулканам
В путь к вулканам
Увидим настоящие действующие вулканы, у подножья одного из них в Японских термальных ваннах купался император Хирохито
Бухта Робинзона Круза
Бухта Робинзона Круза
Полюбуемся десятками зеленых островков, разбросанных в бирюзовой воде океана бухты "Безымянная"

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения — обед в лучшем Японском ресторане — блюда из морепродуктов.

Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии – трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

2 день
Гастротур, Бухта &quot;Тихая&quot;

Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

На территории бухты растет Морской Шиповник, Термопсис, Аралия, Мертензия и другая растительность.

Завтрак в гостинице.

09:00 – Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону. По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая». Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.

Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами. Отдых.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

3 день
Джип-тур, мысы &quot;Птичий&quot; и &quot;Великан&quot;

Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.

Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 — Отправление из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и, конечно же, настоящий Сахалинский чай.

Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день
Отправление на о. Кунашир

09:00 — Трансфер в морской порт города Корсаков. Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 — Оформление на судно. После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 — Отправление теплохода "Игорь Фархутдинов" в Южно-Курильск (о. Кунашир). Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

5 день
Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир)

Прибытие в Южно-Курильск. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе Южно-Курильска.

Обзорная экскурсия по Южно-Курильску — отправляемся к Тихому океану!

Кекур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».

Посещение природных ванночек.

Ужин в кафе.

6 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь вулкан — достопримечательность России.

Вулкан «Менделеева» в народе часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.

Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.

Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880г.

09:00 — Завтрак в кафе. 

10:00 — Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 — 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день
Кальдера вулкана Головина

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года.

09:00 — Завтрак в кафе.

10:00 — Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2.5 — 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2-х часов. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера- озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью. Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день
Мыс «Столбчатый», термальные источники

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

09:00  Завтрак в кафе.

10:00  Выезд на маршрут средней сложности. Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи».

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой.

18:00 возвращение в Южно-Курильск, ужин.

9 день
Отправление на о. Шикотан

11:00 — Трансфер в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир).

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации, и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

14:00 — Отправление теплохода  на о. Шикотан.

Обед на теплоходе самостоятельно.

18:00 — подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.

Свободное время.

10 день
Мыс Край Света, бухта Безымянная

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 — Выезд на маршрут. Сложная дорога через реки и бамбуковые поля время в пути примерно 1.5 часа.

11:30 — Прибытие на мыс "Край Света" — это самая восточная часть острова, отсюда открывается невероятный вид на Тихий океан, аквамариновые волны разбиваются о скалы, на которых отдыхают морские львы и тюлени.

Прогулка на мыс "Краб" на котором расположен маяк "Шпанберга" построенный японцами в 1943 году, этот маяк — Самая отдаленная точка от Москвы, от Российской столицы до острова 7.137 километров по прямой.

Переезд в бухту "Безымянная" — удивительной красоты место, десятки зеленых островков разбросаны в бирюзовой воде океана.

Бухту "Безымянная" часто называют бухтой "Робинзон Круза" — именно здесь снимали советский фильм "Жизнь и удивительный приключения Робинзона Крузо" режиссера Станислава Говорухина.

Обед в бухте (ланч боксы).

Прогулка по бухте при желании, можно искупаться в Тихом океане.

Вечером возвращение в гостиницу, ужин.

11 день
Бухта &quot;Айвазовского&quot; (Церковная)

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 — Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское.

Далее пеший переход до бухты "Айвазовского" в одну сторону примерно 6 километров.

По пути увидим горы "Томари" и "Наторо" покрытые старыми елями и пихтами.

В самой бухте расположились два острова — "Айвазовского" и остров "Девятый Вал". Расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника "Айвазовского".

Прогулка по бухте.

Обед.

После обеда выдвигаемся назад.

Возвращение в гостиницу, ужин.

12 день
Отход на о. Сахалин

Завтрак в кафе.

Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).

Регистрация и оформление багажа.

14:00 — отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин) время в пути около 18 часов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

13 день
Прибытие на о. Сахалин

20:00 — подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

Размещение в гостинице.

14 день
Вылет в Москву

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение рыбного рынка (по желанию).

Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Южно-Сахалинск в выбранной гостинице, а также в г. Южно-Курильск, с. Малокурильск и в каютах теплохода.

Стоимость тура в зависимости от места размещения в г. Южно-Сахалинск:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
"Лотос" 3*163.000 руб./ чел.176.000 руб./чел.
"Гагарин" 3*169.000 руб./чел.187.000 руб./чел.
"Paradise Resort hotel" 4*180.000 руб./чел.203.100 руб./чел.

Возможно проживание в других гостиницах — по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, в гостинице Южно-Курильска и в гостинице Малокурильска
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит
  • Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратнобилет на теплоход — 13 500 руб. /4-хместная каюта (приобретаем для Вас самостоятельно, 2-хместная каюта - по наличию, стоимость под запрос)алкогольные напиткипитание
  • Не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Особенности заезда на 17.06

На заезд с 17.06 была произведена замена очередности экскурсий: Шикотан – Кунашир – Сахалин. Наполняемость дней та же самое, отличается только очередность посещения остров.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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