Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом захватывающем четырёхдневном туре вас ждёт знакомство со знаковыми локациями острова на новых джипах Tank 300, выход в море к китам на премиальной яхте, проживание в спа-отеле с видом на вулкан, вкусные завтраки и обеды с морепродуктами»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
С комфортом на Сахалин и Итуруп: к китам на яхте, к вулканам - на джипах
Откройте для себя мир невероятных пейзажей
«Часто можно встретить кого-то из морских обитателей: киты, косатки сивучи, дельфины»
1 сен в 10:00
от 239 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Киты»
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