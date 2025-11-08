Мои заказы

Курган Славы – экскурсии в Зарайске

Найдено 6 экскурсий в категории «Курган Славы» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Морозова
    8 ноября 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария, большое спасибо за интересную, содержательную экскурсию.
  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Прекрасный городок! Прекрасная Мария гид, которую я нашла на трипстере, время пролетело незаметно, пришлось искать жилье: нам повезло с гостиницей
    Зарайск 3*, номера хорошие, чистые, бельё чистое, полотенца, тапки, зубные щетки, паста, фен, и даже бритва, холодильник, микроволновка и чайник в номере! Тепло и комфортно. Честно говоря, отель приятно удивил!!!! Плюс завтраки включены.
    На счёт кафе: были в рапсодии, персонал вежливый, блюда оставляют желать лучшего, шашлык пересушен, но в принципе вкусно и не дорого.
    В кафе Старый город не дозвониться было.
    А в Зарайск хочется вернуться, всем советую к посещению!

  • И
    Ирина
    11 октября 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Семейное путешествие в Зарайск прошло отлично! Экскурсовод Мария встретила нас, рассказала вводную часть, историю города. Далее по маршруту были интересные задания, вопросы, на которые мы отвечали… В конце экскурсии получили небольшой сувенир. С погодой тоже повезло, хотя уже октябрь.
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария прекрасный экскурсовод любящий свой город. Нам очень понравилось. Очень интересная содержательная экскурсия.
  • М
    Марина
    30 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Огромная благодарность Марии за чудесную экскурсию, успехов в работе! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    24 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария с теплотой и любовью рассказала о городе, его истории и знаменитых жителях. Прогулка была увлекательной и интересной. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    19 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария - замечательный экскурсовод. Доходчиво донесла информацию, понравилось как и детям, так и взрослым. Очень понравилось, что экскурсия интерактивная, Мария
    задает вопросы и дарит сладкие подарочки за правильные ответы. Также Мария посоветовала пару заведений и мест для посещения после экскурсии. Довольны экскурсией на все сто процентов, советуем обратиться к Марие, чтобы влюбиться в Зарайск!

  • В
    Виктория
    9 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Экскурсия с Марией для всей нашей семьи оставила у нас самые теплые впечатления! Она была очень профессиональной, но при этом
    очень доброй и заботливой, рассказывая интересные факты и истории, которые понравились и взрослым, и детям. Маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — по-настоящему душевной. Мы вернулись домой с множеством положительных эмоций и новых знаний. Обязательно порекомендуем всем нашим друзьям и близким!

  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Все было хорошо и интересно, можно чуть побольше времени уделять внутри кремля.
    Спасибо за интересную подачу через квест. Вопросы были очень
    познавательные.
    Интересно было бы более глубоко анализ архитектурных стилей построек услышать.
    Советы по сувенирной продукции местных мастеров тоже бы пригодились
    Какие еще есть рядом интересные места, которые можно посмотреть, можно сделать карту в виде памятки и предлагать

  • А
    Анна
    26 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень благодарны экскурсоводу Марии. Экскурсия была построена с учётом нашей разновозрастной группы: с элементами квеста для детей и с регулярными
    остановками на лавочках для бабушек и дедушек.
    И даже с учётом собаки (конечно, на поводке):)
    Много узнали не только об истории города, но и о знаменательных жителях, сыгравших важную роль в судьбе Зарайска.
    Экскурсия прошла легко и непринуждённо, оставив очень приятное впечатление о Зарайске и об экскурсоводе.

  • Э
    Элеонора
    25 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Зарайск встретил нас солнцем, величественными башнями древнего кремля и медовым запахом лип! Город с богатейшей историей, с которой нас познакомила
    экскурсовод Мария, восхищает и сегодня! Прям зашла экскурсия с Марией: все очень живо, интересно, позитивно и интерактивно!) И ещё Мария знает особенности местного сервиса, о которых мы умолчим, но порекомендуем путешествовать с экскурсоводом)) День был незабываем! Особенно понравился кремль и пирожное "Подушка Достоевского" Рекомендуем всем!

  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Спасибо большое Марии за экскурсию. Были с детьми 11 и 17 лет. Это была уже вторая экскурсия за день, после Коломны, но Мария смогла увлечь детей, и время пролетело незаметно. Много интересного и познавательного узнали и увидели.
  • Д
    Дарья
    21 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Прекрасная экскурсия по Зарайску! Марие огромное спасибо, мы прошли интересным маршрутом, узнали много нового, попробовали бесподобные коврижки с чаем. Одним словом, влюбились в город!
  • А
    Андрей
    13 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Она длительная, поэтому подобраны удобные места со скамейками. Несмотря на длительность 2.5 часа, время пролетело незаметно.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Экскурсия очень понравилась. Весело, задорно, информативно.
  • И
    Ирина
    19 апреля 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мы в восторге, огромное спасибо Марии за экскурсию, узнали очень много нового. Прекрасный гид и экскурсия! Очень рекомендуем другим! Было познавательно и интересно!
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    В восторге от экскурсии и от самого города. Мария - прекрасный рассказчик и обладает обширными историческими знаниями. А подача материала
    с загадками и призами не оставила равнодушными ни детей ни взрослых. Огромное спасибо за новые знания и незабываемые впечатления от чудесного Зарайска.
    Всем рекомендуем экскурсии с Марией!

  • Н
    Наталья
    26 марта 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Отличная экскурсия, всем рекомендую, в т. ч. с детьми. Мария замечательный рассказчик, время пролетело, ка один миг.
  • П
    Павел
    16 марта 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Экскурсию проводила Юлия 16го марта 2025 года. Отличный экскурсовод: интересно, содержательно и очень познавательно! Мы в полном восторге от экскурсии и от Зарайска! Всем рекомендуем посетить этот замечательный город! Большое спасибо организаторам и Юлии!
  • Е
    Елена
    18 февраля 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Добрый день! Были 17.02 в Зарайске, Мария прекрасный рассказчик, подача материала - интересная, не скучная, маршрут был построен грамотно. Нам всё очень понравилось) Мария, спасибо вам за экскурсию. Захотелось вернуться летом)

