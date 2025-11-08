Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ММорозова8 ноября 2025Мария, большое спасибо за интересную, содержательную экскурсию.
- ССветлана3 ноября 2025Прекрасный городок! Прекрасная Мария гид, которую я нашла на трипстере, время пролетело незаметно, пришлось искать жилье: нам повезло с гостиницей
- ИИрина11 октября 2025Семейное путешествие в Зарайск прошло отлично! Экскурсовод Мария встретила нас, рассказала вводную часть, историю города. Далее по маршруту были интересные задания, вопросы, на которые мы отвечали… В конце экскурсии получили небольшой сувенир. С погодой тоже повезло, хотя уже октябрь.
- ТТатьяна6 сентября 2025Мария прекрасный экскурсовод любящий свой город. Нам очень понравилось. Очень интересная содержательная экскурсия.
- ММарина30 августа 2025Огромная благодарность Марии за чудесную экскурсию, успехов в работе! Всем рекомендую!
- ННаталия24 августа 2025Мария с теплотой и любовью рассказала о городе, его истории и знаменитых жителях. Прогулка была увлекательной и интересной. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
- ККсения19 августа 2025Мария - замечательный экскурсовод. Доходчиво донесла информацию, понравилось как и детям, так и взрослым. Очень понравилось, что экскурсия интерактивная, Мария
- ВВиктория9 августа 2025Экскурсия с Марией для всей нашей семьи оставила у нас самые теплые впечатления! Она была очень профессиональной, но при этом
- ННаталья29 июня 2025Все было хорошо и интересно, можно чуть побольше времени уделять внутри кремля.
Спасибо за интересную подачу через квест. Вопросы были очень
- ААнна26 июня 2025Очень благодарны экскурсоводу Марии. Экскурсия была построена с учётом нашей разновозрастной группы: с элементами квеста для детей и с регулярными
- ЭЭлеонора25 июня 2025Зарайск встретил нас солнцем, величественными башнями древнего кремля и медовым запахом лип! Город с богатейшей историей, с которой нас познакомила
- ААнастасия22 июня 2025Спасибо большое Марии за экскурсию. Были с детьми 11 и 17 лет. Это была уже вторая экскурсия за день, после Коломны, но Мария смогла увлечь детей, и время пролетело незаметно. Много интересного и познавательного узнали и увидели.
- ДДарья21 июня 2025Прекрасная экскурсия по Зарайску! Марие огромное спасибо, мы прошли интересным маршрутом, узнали много нового, попробовали бесподобные коврижки с чаем. Одним словом, влюбились в город!
- ААндрей13 июня 2025Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Она длительная, поэтому подобраны удобные места со скамейками. Несмотря на длительность 2.5 часа, время пролетело незаметно.
- ННаталья18 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Весело, задорно, информативно.
- ИИрина19 апреля 2025Мы в восторге, огромное спасибо Марии за экскурсию, узнали очень много нового. Прекрасный гид и экскурсия! Очень рекомендуем другим! Было познавательно и интересно!
- ЕЕкатерина26 марта 2025В восторге от экскурсии и от самого города. Мария - прекрасный рассказчик и обладает обширными историческими знаниями. А подача материала
- ННаталья26 марта 2025Отличная экскурсия, всем рекомендую, в т. ч. с детьми. Мария замечательный рассказчик, время пролетело, ка один миг.
- ППавел16 марта 2025Экскурсию проводила Юлия 16го марта 2025 года. Отличный экскурсовод: интересно, содержательно и очень познавательно! Мы в полном восторге от экскурсии и от Зарайска! Всем рекомендуем посетить этот замечательный город! Большое спасибо организаторам и Юлии!
- ЕЕлена18 февраля 2025Добрый день! Были 17.02 в Зарайске, Мария прекрасный рассказчик, подача материала - интересная, не скучная, маршрут был построен грамотно. Нам всё очень понравилось) Мария, спасибо вам за экскурсию. Захотелось вернуться летом)
