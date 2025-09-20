Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
Пройти по улицам, побывать в кремле и увидеть всё самое главное и интересное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8400 ₽ за всё до 4 чел.
- ААлексей20 сентября 2025Нашим экскурсоводом была Мария. Экскурсия была очень подробной, но совсем не утомительной благодаря интересной профессиональной рассказчице. Для нас очень важно
- ММаргарита10 сентября 2025Очень интересная экскурсия, посмотрели самые интересные места в городе, а их оказалось немало. Но немножко ухудшило впечатление то, что изначально
- ААлександр8 сентября 2025Зарайск великолепен! Он влюбляет в себя с первой минуты! Обязателен для посещения и желательно не однодневного. По экскурсии, её провел
- ТТатьяна6 сентября 2025Мария прекрасный экскурсовод любящий свой город. Нам очень понравилось. Очень интересная содержательная экскурсия.
- ММарина30 августа 2025Огромная благодарность Марии за чудесную экскурсию, успехов в работе! Всем рекомендую!
- ННаталия24 августа 2025Мария с теплотой и любовью рассказала о городе, его истории и знаменитых жителях. Прогулка была увлекательной и интересной. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
- ККсения19 августа 2025Мария - замечательный экскурсовод. Доходчиво донесла информацию, понравилось как и детям, так и взрослым. Очень понравилось, что экскурсия интерактивная, Мария
- ВВиктория9 августа 2025Экскурсия с Марией для всей нашей семьи оставила у нас самые теплые впечатления! Она была очень профессиональной, но при этом
- ННаталья3 августа 2025Были на экскурсии 31 июля 2025 года. Её проводила Юлия, прекрасно знающая материал, и что очень ценно, - активно помогающая
- ААнна30 июня 2025Спасибо большое, Юлии за проведенную экскурсию. Несмотря на погодные катаклизмы было очень интересно, 2,5 часа прошли не заметно. Все основные достопримечательности показаны, а также были даны рекомендации,где побывать. Обязательно вернёмся в этот замечательный,маленький, красивый городок ещё раз.
- ННаталья29 июня 2025Все было хорошо и интересно, можно чуть побольше времени уделять внутри кремля.
Спасибо за интересную подачу через квест. Вопросы были очень
- ММарина28 июня 2025Нашу экскурсию проводила экскурсовод Юлия.
Экскурсия была замечательная. Все легко и непринужденно. Но информации много. Подача интересная, запоминающаяся. И конечно сам город!!! Есть в нем неповторимый шарм и индивидуальность.
Мы с мужем остались очень довольны.
- ААнна26 июня 2025Очень благодарны экскурсоводу Марии. Экскурсия была построена с учётом нашей разновозрастной группы: с элементами квеста для детей и с регулярными
- ЭЭлеонора25 июня 2025Зарайск встретил нас солнцем, величественными башнями древнего кремля и медовым запахом лип! Город с богатейшей историей, с которой нас познакомила
- ЕЕлена24 июня 2025Тихий милый городок Зарайск, прекрасный рассказчик Юлия - что еще нужно? Были 14 июня с детьми - подростками. Уставшие после
- ААнастасия22 июня 2025Спасибо большое Марии за экскурсию. Были с детьми 11 и 17 лет. Это была уже вторая экскурсия за день, после Коломны, но Мария смогла увлечь детей, и время пролетело незаметно. Много интересного и познавательного узнали и увидели.
- ДДарья21 июня 2025Прекрасная экскурсия по Зарайску! Марие огромное спасибо, мы прошли интересным маршрутом, узнали много нового, попробовали бесподобные коврижки с чаем. Одним словом, влюбились в город!
- ССергей21 июня 2025Экскурсоводом у нас была Юля и мы считаем, что нам повезло! Хорошо поставленная речь, знание материала, а главное - заинтересованность в судьбе Зарайска и его развитии. И, несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия удалась на отлично! Большое ей спасибо!
- ООльга18 июня 2025Экскурсию проводил Александр. Информация подана легко и содержательно: кремль, святой источник, интересные и знаковые места города. Спасибо! Рекомендую.
- ААндрей13 июня 2025Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Она длительная, поэтому подобраны удобные места со скамейками. Несмотря на длительность 2.5 часа, время пролетело незаметно.
