Дом-музей А. С. Голубкиной – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей А. С. Голубкиной» в Зарайске, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Предания древнего Зарайска
Пешая
2.5 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
2.5 часа
116 отзывов
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск: малый русский город с большой судьбой
Пройти по улицам, побывать в кремле и увидеть всё самое главное и интересное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    20 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Нашим экскурсоводом была Мария. Экскурсия была очень подробной, но совсем не утомительной благодаря интересной профессиональной рассказчице. Для нас очень важно
    читать дальше

    услышать об истории, а еще более важно - о людях. Узнали и то, что хотели, и чего не ожидали. Благодарим за Ваш прекрасный город и увлекательный рассказ.

  • М
    Маргарита
    10 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Очень интересная экскурсия, посмотрели самые интересные места в городе, а их оказалось немало. Но немножко ухудшило впечатление то, что изначально
    читать дальше

    выбирала экскурсию, потому что было описано, что удастся посетить усадьбу Достоевского в Даровое. По итогу оказалось, что провести экскурсию там не смогут, пришлось бронировать отдельно самим по телефону, который подсказал организатор

  • А
    Александр
    8 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Зарайск великолепен! Он влюбляет в себя с первой минуты! Обязателен для посещения и желательно не однодневного. По экскурсии, её провел
    читать дальше

    Александр. Обладает глубокими знаниями истории и является хорошим рассказчиком. Маршрут экскурсии я бы наверное немного подправил, но это субъективно. Святой источник на мой взгляд не самое интересное место в городе, которое необходимо осмотреть с экскурсией. Впрочем 2,5 часа пролетели незаметно и обогатили новыми знаниями! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария прекрасный экскурсовод любящий свой город. Нам очень понравилось. Очень интересная содержательная экскурсия.
    Мария прекрасный экскурсовод любящий свой город. Нам очень понравилось. Очень интересная содержательная экскурсия.
  • М
    Марина
    30 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Огромная благодарность Марии за чудесную экскурсию, успехов в работе! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    24 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария с теплотой и любовью рассказала о городе, его истории и знаменитых жителях. Прогулка была увлекательной и интересной. Мы не заметили, как пролетело время. Спасибо за прекрасную экскурсию. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    19 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария - замечательный экскурсовод. Доходчиво донесла информацию, понравилось как и детям, так и взрослым. Очень понравилось, что экскурсия интерактивная, Мария
    читать дальше

    задает вопросы и дарит сладкие подарочки за правильные ответы. Также Мария посоветовала пару заведений и мест для посещения после экскурсии. Довольны экскурсией на все сто процентов, советуем обратиться к Марие, чтобы влюбиться в Зарайск!

  • В
    Виктория
    9 августа 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Экскурсия с Марией для всей нашей семьи оставила у нас самые теплые впечатления! Она была очень профессиональной, но при этом
    читать дальше

    очень доброй и заботливой, рассказывая интересные факты и истории, которые понравились и взрослым, и детям. Маршрут был продуман до мелочей, а атмосфера — по-настоящему душевной. Мы вернулись домой с множеством положительных эмоций и новых знаний. Обязательно порекомендуем всем нашим друзьям и близким!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Предания древнего Зарайска
    Были на экскурсии 31 июля 2025 года. Её проводила Юлия, прекрасно знающая материал, и что очень ценно, - активно помогающая
    читать дальше

    городу развиваться, фактически стоявшая на старте его туристического будущего. В том числе она занималась проектом водонапорной башни, там теперь прекрасная арт зона. Низкий поклон и уважение подобным людям! На таких держится Россия!

  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Спасибо большое, Юлии за проведенную экскурсию. Несмотря на погодные катаклизмы было очень интересно, 2,5 часа прошли не заметно. Все основные достопримечательности показаны, а также были даны рекомендации,где побывать. Обязательно вернёмся в этот замечательный,маленький, красивый городок ещё раз.
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Все было хорошо и интересно, можно чуть побольше времени уделять внутри кремля.
    Спасибо за интересную подачу через квест. Вопросы были очень
    читать дальше

    познавательные.
    Интересно было бы более глубоко анализ архитектурных стилей построек услышать.
    Советы по сувенирной продукции местных мастеров тоже бы пригодились
    Какие еще есть рядом интересные места, которые можно посмотреть, можно сделать карту в виде памятки и предлагать

    Все было хорошо и интересно, можно чуть побольше времени уделять внутри кремля
  • М
    Марина
    28 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Нашу экскурсию проводила экскурсовод Юлия.
    Экскурсия была замечательная. Все легко и непринужденно. Но информации много. Подача интересная, запоминающаяся. И конечно сам город!!! Есть в нем неповторимый шарм и индивидуальность.
    Мы с мужем остались очень довольны.
    Нашу экскурсию проводила экскурсовод Юлия.
  • А
    Анна
    26 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень благодарны экскурсоводу Марии. Экскурсия была построена с учётом нашей разновозрастной группы: с элементами квеста для детей и с регулярными
    читать дальше

    остановками на лавочках для бабушек и дедушек.
    И даже с учётом собаки (конечно, на поводке):)
    Много узнали не только об истории города, но и о знаменательных жителях, сыгравших важную роль в судьбе Зарайска.
    Экскурсия прошла легко и непринуждённо, оставив очень приятное впечатление о Зарайске и об экскурсоводе.

  • Э
    Элеонора
    25 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Зарайск встретил нас солнцем, величественными башнями древнего кремля и медовым запахом лип! Город с богатейшей историей, с которой нас познакомила
    читать дальше

    экскурсовод Мария, восхищает и сегодня! Прям зашла экскурсия с Марией: все очень живо, интересно, позитивно и интерактивно!) И ещё Мария знает особенности местного сервиса, о которых мы умолчим, но порекомендуем путешествовать с экскурсоводом)) День был незабываем! Особенно понравился кремль и пирожное "Подушка Достоевского" Рекомендуем всем!

  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Тихий милый городок Зарайск, прекрасный рассказчик Юлия - что еще нужно? Были 14 июня с детьми - подростками. Уставшие после
    читать дальше

    сплава и обеда, ели собрались с силами, но было так интересно, что с удовольствием несколько часов бродили по городу и слушали экскурсию. Познакомились с городом. ПОнравилось и взрослым и детям!

  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Спасибо большое Марии за экскурсию. Были с детьми 11 и 17 лет. Это была уже вторая экскурсия за день, после Коломны, но Мария смогла увлечь детей, и время пролетело незаметно. Много интересного и познавательного узнали и увидели.
    Спасибо большое Марии за экскурсию. Были с детьми 11 и 17 лет. Это была уже вторая экскурсия за день, после Коломны, но Мария смогла увлечь детей, и время пролетело незаметно. Много интересного и познавательного узнали и увидели.
  • Д
    Дарья
    21 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Прекрасная экскурсия по Зарайску! Марие огромное спасибо, мы прошли интересным маршрутом, узнали много нового, попробовали бесподобные коврижки с чаем. Одним словом, влюбились в город!
  • С
    Сергей
    21 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсоводом у нас была Юля и мы считаем, что нам повезло! Хорошо поставленная речь, знание материала, а главное - заинтересованность в судьбе Зарайска и его развитии. И, несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия удалась на отлично! Большое ей спасибо!
    Экскурсоводом у нас была Юля и мы считаем, что нам повезло! Хорошо поставленная речь, знание материала, а главное - заинтересованность в судьбе Зарайска и его развитии. И, несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия удалась на отлично! Большое ей спасибо!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсию проводил Александр. Информация подана легко и содержательно: кремль, святой источник, интересные и знаковые места города. Спасибо! Рекомендую.
  • А
    Андрей
    13 июня 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Она длительная, поэтому подобраны удобные места со скамейками. Несмотря на длительность 2.5 часа, время пролетело незаметно.

