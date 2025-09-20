читать дальше

остановками на лавочках для бабушек и дедушек.

И даже с учётом собаки (конечно, на поводке):)

Много узнали не только об истории города, но и о знаменательных жителях, сыгравших важную роль в судьбе Зарайска.

Экскурсия прошла легко и непринуждённо, оставив очень приятное впечатление о Зарайске и об экскурсоводе.