Театральный музей – экскурсии в Зарайске

Найдено 6 экскурсий в категории «Театральный музей» в Зарайске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
10 отзывов
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    1 мая 2025
    Знакомьтесь, Зарайск
    Дата посещения: 1 мая 2025
    Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо за интересную экскурсию. Много нового и интересного узнали. Были с ребенком 9 лет. Всем все понравилось. Ответили на все наши вопросы. Приятное впечатление о городе остались.
    Спасибо за интересную экскурсию. Много нового и интересного узнали. Были с ребенком 9 лет. Всем все понравилось. Ответили на все наши вопросы. Приятное впечатление о городе остались.
  • О
    Олег
    5 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Всем хорошего дня. Мы первый раз в Зарайске. Маршрут спланировали так: Даровое - Зарайский Кремль - Знакомство с городом. Скажу
    читать дальше

    сразу экскурсию по Зарайску планировали за три недели, так же и обзорную по Кремлю.
    1. Даровое. Оправдывает название. Два огромных интерактивных экрана во флигеле. ВСЁ. Поход в саду в круг - 10 минут. Вывод - в такие места посещать если очень много времени. Я так понимаю, что экскурсоводов в имении нет, а группы ведут экскурсоводы "от автобуса".
    2. Переезд в Зарайск. Парковку нашли за 15 минут. Экскурсовод кремля созвонился заранее, в 10-ть, и уточнил наше присутствие. Мы подтвердили планы. И в 12-ть были в кремле. Часовая экскурсия того стоила.
    3. Выйдя из кремля озаботились пищей. ВОТ ту вся засада - не ведитесь на рекламу. Все что в центре - обслуживает группы, и вклиниться нет возможности. Надо искать по окраинам. НО! К телефону не подходят везде.
    4. Далее экскурсия "Зарайск-первое знакомство" Оно у нас действительно первое. Я ранее описал, что едальни по окраинам центра. Мы договорились встретиться в точке наименьшего отклонения.
    Дарья, действительно знаток города, т. к. начав экскурсию не с "планового" места, она вовлекла нас в диалог о городе, исторический экскурс очень увлекателен. Время экскурсии прошло очень быстро. ПОЗНОВАТЕЛЬНО. Наша группа под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Экскурсоводу.
    По деталям. Город ветрянный - одеваться стоит основательно. Народу бродит множество, все с позновательными целями, и желанием так же обеспечиться сувенирами. Поэтому очереди в местах присутственных большие. Стоит заранее подумать о своем желании. Еще лучше посмотреть перед поездкой сайты и определиться с возможностью времяпрепровождения.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Огромное спасибо Даше так душевно, познавательно, легко и весело рассказать о истории города может человек по настоящему влюбленный в родной
    читать дальше

    город. Экскурсия пролетела так быстро, что хотелось продолжения, но несмотря на это за часовую экскурсию мы узнали очень много исторических, любопытных и разнообразных фактов и легенд! Еще раз огромное спасибо Дарье, от души рекомендуем ее всем желающим познакомиться с городом Зарайск!

    Огромное спасибо Даше так душевно, познавательно, легко и весело рассказать о истории города может человек по настоящему влюбленный в родной город. Экскурсия пролетела так быстро, что хотелось продолжения, но несмотря на это за часовую экскурсию мы узнали очень много исторических, любопытных и разнообразных фактов и легенд! Еще раз огромное спасибо Дарье, от души рекомендуем ее всем желающим познакомиться с городом Зарайск!
  • А
    Анастасия
    4 ноября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов огромный и нам не
    читать дальше

    удалось попасть на экскурсию в Кремль, мы осматривали его сами и конечно, у нас было много вопросов относительно Кремля и города в целом. Юлия выстроила свой рассказ таким образом, что все встало на свои места- и кто такие князья Фёдор, Евпраксинья и Иоанн, памятник которым мы видели и почему так почитаем святитель Николай и его икона. Ну и вообще, рассказ про историю города вышел познавателтнви и интересным. А башню, кстати (да, про башню рассказ тоже был), реконструировали при непостредственнтм участии Юлии! Сын- подросток хоть и делал максимально независимый вид, дома увлечённо перессказывал бабушке услышанное. Смело бронируйте экскурсии у гида!

    Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов
  • М
    Маргарита
    29 октября 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Бесконечно благодарны за такого прекрасного гида. Евгений представил нам замечательный старинный русский город Зарайск,оставив самые лучшие впечатления. И ещё возникло
    читать дальше

    желание пройти по другим туристическим тропам именно с Евгением, компетентным, с глубокими знаниями предметов. Особо хотелось бы отметить его прекрасную русскую речь. Желаем Евгению и вашей фирме успехов и процветания.

  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    19.10.25 были на экскурсии по Зарайску с Юлией, нам очень понравилось, все интересно, емко, дети слушали. Экскурсия прошла в позитивно и активно. Юля действительно профессионал любящий свой город! Спасибо большое))) по вашей рекомендации хотим вернуться летом.
  • Е
    Елена
    12 октября 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Спасибо Евгению за интересный рассказ! Время за прогулкой пролетело незаметно! Рады, что познакомились с таким замечательным местом)
  • А
    Александра
    12 октября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект можно рассказать о стольких
    читать дальше

    значимых событиях в истории Зарайска 🍂

    Экскурсию брали накануне поездки, в качестве обзорной по городу. Но я просчиталась и не заметила, что данная прогулка включает в себя только посещение водонапорной башни. Узнав об этом при встрече, я немного расстроилась, но Юлия сразу же предложила нам несколько вариантов проведения экскурсии и легко подстроилась под нас, за что ей огромная благодарность!

    Сама экскурсия выстроена очень логично: немного истории Зарайска с легендами и фотоматериалами из архива, рассказ о главных достопримечательностях (нам понравился намного больше, чем экскурсия по Кремлю!); были упомянуты знаменитые люди и деятели разных эпох, которые приезжали в Зарайск и оставили здесь свой след; далее следующий этаж водонапорной башни - и повествование уже непосредственно про строительство данного сооружения. Самое интересное, что в башне сохранились балки и баки, которые наполнялись водой! Ну и в завершении, вишенка на торте, это смотровая площадка на крыше башни, откуда открывается чудесный вид на весь город.
    Несмотря на дождик, Юлия показала нам с башни все значимые объекты города и рассказала интересные факты из истории про них.

    Экскурсия получилась (хоть и все только в одном объекте) очень динамичной, со множеством увлекательных, а порой и грустных историй, которые в итоге сплетаются в одно целое, формируя единую картину становления Зарайска и его преображения на сегодняшний день.

    Юлия, спасибо Вам за любовь к городу, что несёте и передаёте её гостям Зарайска! Было очень приятно слушать небезразличного к судьбе своего родного города человека. Благодарим за отлично выстроенную структуру материала и рассказа, ответы на наши вопросы - теперь у нас всё встало на места в целостном представлении о Зарайске! С удовольствием приедем к Вам ещё и погуляем по очень уютным улочкам 🍁

    Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объектЧего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объектЧего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объектЧего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объектЧего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объектЧего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект
  • М
    Мария
    7 октября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, Юлия очень интересно рассказывала об истории города, поэтому экскурсия продлилась дольше обозначенного времени-мы мучили Юлию
    читать дальше

    вопросами.) Вдвойне интересно и приятно было слушать человека, который стоял у истоков организации туризма в городе Зарайске, человека, искренне любящего свой родной город.

  • Л
    Лариса
    19 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Благодарим Дарью за познавательную экскурсию!
  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Знакомьтесь, Зарайск
    Большое спасибо экскурсоводу Юлии за профессионализм и прекрасное знание истории города. Мы получили большое удовольствие от экскурсии.
  • Е
    Елена
    10 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Это было замечательно! Спасибо большое! Очень живо, информативно, интересно и весело! Дарья не только явно прекрасно владеет материалом, но и умеет его преподнести. Чудесное знакомство с городом. Честное слово, не хватило, ещё бы часик с удовольствием погуляли и послушали))))
  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    Огромное спасибо Юлии, за её любовь к истории своего города, за гордость к людям, которые там жили! Дороговато для такого
    читать дальше

    маленького городка, но мы получили огромное удовольствие, именно от харизмы гида, которая столько положила своих сил для восстановления водонапорной башни. По хорошему только этот объект позволяет увидеть всю красоту местности и принести доход в казну. Надо ценить таких людей и не только словом, надеюсь, что администрация города примет во внимание это!!! Да,ещё! Где размещаться туристам, где есть народную еду, мы суши можем поесть в другом городе, нужны заведения с едой по старым рецептам, ну или близкими к ним, хотя Японофф - нас накормил, и неплохо),очень мало заведений, Рапсодия вообще странное место))) Поесть и выпить у вас в городе сложно, а мы приехали к вам отметить годовщину свадьбы 23 года

  • И
    Ирина
    8 сентября 2025
    Зарайск с высоты птичьего полёта
    Замечательная экскурсия, необыкновенный вид на Зарайск с высоты водонапорной башни, сказочный городок с большой историей и человек, бесконечно влюбленный в свой город,в свою историю… что может быть лучше? Большое спасибо Юлии за такой праздник
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Экскурсия понравилась, один час прошел незаметно. А с Дарьей можно ещё о многом поговорить о городе. При выборе экскурсии всегда отдаю предпочтение коренным жителям, с ними экскурсии проходят всегла интереснее
    Экскурсия понравилась, один час прошел незаметно. А с Дарьей можно ещё о многом поговорить о городе. При выборе экскурсии всегда отдаю предпочтение коренным жителям, с ними экскурсии проходят всегла интереснее
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    Знакомьтесь, Зарайск
    Хотела еще раз сказать огромное спасибо за экскурсию! Я боялась, что она не состоится из-за недобора людей, но боялась напрасно.
    читать дальше

    Юлия провела экскурсию замечательно, время пролетело очень быстро, узнала о городе и его жителях. Очень интересно общаться с человеком, который погружен в жизнь города. Для себя решила, что вернусь ещё.
    Увезла из Зарайска впечатления для себя и коврижку "Кнут и пряник" для коллег 😉

    Хотела еще раз сказать огромное спасибо за экскурсию! Я боялась, что она не состоится из-за недобора людей, но боялась напрасно. Юлия провела экскурсию замечательно, время пролетело очень быстро, узнала о городе и его жителях. Очень интересно общаться с человеком, который погружен в жизнь города. Для себя решила, что вернусь ещё.
Увезла из Зарайска впечатления для себя и коврижку "Кнут и пряник" для коллег 😉
  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Дарья,прекрасный экскурсовод,лёгкий,весёлый. Спасибо за экскурсию. Прекрасный город Зарайск,маленький,уютный,чистый с чудесной набережной и Кремлём. Редко встретишь маленький,но очень ухоженный город .
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Евгению. Сумел заинтересовать даже нашего ненавидящего экскурсии ребёнка💪Обязательно еще съездим с ним на другие программы 🙌🔥
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Спасибо огромное Дарье за экскурсию! Очень хорошая подача информации: с любовью к своему городу и багажом знаний. Время пролетело просто махом. Рекомендуем Дарью!
    Спасибо огромное Дарье за экскурсию! Очень хорошая подача информации: с любовью к своему городу и багажом знаний. Время пролетело просто махом. Рекомендуем Дарью!

