Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ННадежда1 мая 2025Знакомьтесь, ЗарайскДата посещения: 1 мая 2025Спасибо за потрясающую экскурсию! Очень и очень остались довольны! Экскурсовод Юлия невероятно увлекательный собеседник, потрясающий рассказчик! Организация экскурсии прошла легко, без всяких заминок! Мы в восторге!
- ММария6 ноября 2025Спасибо за интересную экскурсию. Много нового и интересного узнали. Были с ребенком 9 лет. Всем все понравилось. Ответили на все наши вопросы. Приятное впечатление о городе остались.
- ООлег5 ноября 2025Всем хорошего дня. Мы первый раз в Зарайске. Маршрут спланировали так: Даровое - Зарайский Кремль - Знакомство с городом. Скажу
- ООльга4 ноября 2025Огромное спасибо Даше так душевно, познавательно, легко и весело рассказать о истории города может человек по настоящему влюбленный в родной
- ААнастасия4 ноября 2025Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов огромный и нам не
- ММаргарита29 октября 2025Бесконечно благодарны за такого прекрасного гида. Евгений представил нам замечательный старинный русский город Зарайск,оставив самые лучшие впечатления. И ещё возникло
- ЕЕлена19 октября 202519.10.25 были на экскурсии по Зарайску с Юлией, нам очень понравилось, все интересно, емко, дети слушали. Экскурсия прошла в позитивно и активно. Юля действительно профессионал любящий свой город! Спасибо большое))) по вашей рекомендации хотим вернуться летом.
- ЕЕлена12 октября 2025Спасибо Евгению за интересный рассказ! Время за прогулкой пролетело незаметно! Рады, что познакомились с таким замечательным местом)
- ААлександра12 октября 2025Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект можно рассказать о стольких
- ММария7 октября 2025Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, Юлия очень интересно рассказывала об истории города, поэтому экскурсия продлилась дольше обозначенного времени-мы мучили Юлию
- ЛЛариса19 сентября 2025Благодарим Дарью за познавательную экскурсию!
- ЕЕлена15 сентября 2025Большое спасибо экскурсоводу Юлии за профессионализм и прекрасное знание истории города. Мы получили большое удовольствие от экскурсии.
- ЕЕлена10 сентября 2025Это было замечательно! Спасибо большое! Очень живо, информативно, интересно и весело! Дарья не только явно прекрасно владеет материалом, но и умеет его преподнести. Чудесное знакомство с городом. Честное слово, не хватило, ещё бы часик с удовольствием погуляли и послушали))))
- ЕЕкатерина9 сентября 2025Огромное спасибо Юлии, за её любовь к истории своего города, за гордость к людям, которые там жили! Дороговато для такого
- ИИрина8 сентября 2025Замечательная экскурсия, необыкновенный вид на Зарайск с высоты водонапорной башни, сказочный городок с большой историей и человек, бесконечно влюбленный в свой город,в свою историю… что может быть лучше? Большое спасибо Юлии за такой праздник
- ТТатьяна7 сентября 2025Экскурсия понравилась, один час прошел незаметно. А с Дарьей можно ещё о многом поговорить о городе. При выборе экскурсии всегда отдаю предпочтение коренным жителям, с ними экскурсии проходят всегла интереснее
- ЕЕлена31 августа 2025Хотела еще раз сказать огромное спасибо за экскурсию! Я боялась, что она не состоится из-за недобора людей, но боялась напрасно.
- ААнна31 августа 2025Дарья,прекрасный экскурсовод,лёгкий,весёлый. Спасибо за экскурсию. Прекрасный город Зарайск,маленький,уютный,чистый с чудесной набережной и Кремлём. Редко встретишь маленький,но очень ухоженный город .
- ТТатьяна31 августа 2025Очень понравилась экскурсия, спасибо Евгению. Сумел заинтересовать даже нашего ненавидящего экскурсии ребёнка💪Обязательно еще съездим с ним на другие программы 🙌🔥
- ЕЕлена24 августа 2025Спасибо огромное Дарье за экскурсию! Очень хорошая подача информации: с любовью к своему городу и багажом знаний. Время пролетело просто махом. Рекомендуем Дарью!
