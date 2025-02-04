Музеи и искусство Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Семейное путешествие по Зарайску
Пешая
95 отзывов
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
«У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов»
Завтра в 10:00
15 фев в 15:00
4900 за всё до 5 чел.
Предания древнего Зарайска
Пешая
86 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Музеи города и Зарайский Посад»
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
4500 за всё до 6 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погулять по тихой провинции и послушать уютные рассказы о прошлом
«Театральный музей купцов Бахрушиных и Музей обуви»
15 фев в 12:30
16 фев в 12:30
3500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 февраля 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Добрый день, 25 января мы с подругами были на экскурсии" Семейное путешествие" с экскурсоводом Марией!!! Было весело, интересно, познавательно! Мария
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    за время экскурсии смогла создать представление о городе с давних времён до наших дней, загадывала нам весеые загадки, напоила чаем и привела в уютное кафе! Дала ценные советы,что привезти домой из Зарайска. Спасибо ей большое!!! Экскурсия в виде квеста, очень интересный формат. Рекомендую

  • Д
    Дмитрий
    17 января 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Мария молодец. Приветлива, эрудирована, хорошо знает тему и любит Зарайск (наверное как и Коломну).
    Мария молодецМария молодецМария молодец
  • Л
    Людмила
    13 января 2025
    Семейное путешествие по Зарайску
    Семейное путешествие по Зарайску, гид Мария. Очень душевное и живое общение, словно в гости к родне приехали. Все были взрослые,
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    но и детям было бы интересно. У нас начиналась экскурсия в 14.30, но Мария была бодра словно с нашей экскурсии у нее только начинается день.

  • Е
    Евгения
    12 января 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсовод Юлия, просто замечательная! Мне кажется, она волновалась, как будет проходить экскурсия больше, чем мы)))! всë пояснила, всë рассказала, где
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    перекусить перед экскурсией, где запарковаться, где погреться. Сама экскурсия великолепная, человек мало того, что со знанием дела, ещё и с огромной любовью к своему городу! Это чувствуется и передаëтся нам экскурсантам. Спасибо огромное за доставленное удовольствие, обязательно буду рекомендовать!

  • М
    Мария
    11 января 2025
    Предания древнего Зарайска
    С нами была экскурсовод Юлия. Все было здорово, интересно и при этом Юлия заботилась о том, чтобы нам было комфортно, предлагала варианты куда зайти погреться, так как прогулка была зимой.
  • А
    Анастасия
    6 января 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсию проводил Александр. Хорошая организация, очень познавательно, динамично, нам все понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Музеи»

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  1. Самое главное
  2. Зарайский кремль
  3. Торговые Ряды
  4. Водонапорная башня
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в феврале 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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