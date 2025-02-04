2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Загадки и тайны Зарайского кремля: интерактивная квест-экскурсия
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
«У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов»
Завтра в 10:00
15 фев в 15:00
4900₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Музеи города и Зарайский Посад»
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
4500₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погулять по тихой провинции и послушать уютные рассказы о прошлом
«Театральный музей купцов Бахрушиных и Музей обуви»
15 фев в 12:30
16 фев в 12:30
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 февраля 2025Добрый день, 25 января мы с подругами были на экскурсии" Семейное путешествие" с экскурсоводом Марией!!! Было весело, интересно, познавательно! Мария
- ДДмитрий17 января 2025Мария молодец. Приветлива, эрудирована, хорошо знает тему и любит Зарайск (наверное как и Коломну).
- ЛЛюдмила13 января 2025Семейное путешествие по Зарайску, гид Мария. Очень душевное и живое общение, словно в гости к родне приехали. Все были взрослые,
- ЕЕвгения12 января 2025Экскурсовод Юлия, просто замечательная! Мне кажется, она волновалась, как будет проходить экскурсия больше, чем мы)))! всë пояснила, всë рассказала, где
- ММария11 января 2025С нами была экскурсовод Юлия. Все было здорово, интересно и при этом Юлия заботилась о том, чтобы нам было комфортно, предлагала варианты куда зайти погреться, так как прогулка была зимой.
- ААнастасия6 января 2025Экскурсию проводил Александр. Хорошая организация, очень познавательно, динамично, нам все понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Музеи»
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