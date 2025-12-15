Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
«Дом главы города Ярцева и усадьбу Иванова»
Сегодня в 13:30
27 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Если захотите, за дополнительную плату мы также можем посетить усадьбу Даровое, где Ф»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
«Архитектурный комплекс усадьбы Келлеров»
3 янв в 10:30
18 янв в 10:30
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий15 декабря 2025Небольшой скорее даже миниатюрный городок, но с большой и славной историей! Понравилось не спеша гулять по почти пустому городу осматривая
- ДДарья29 ноября 2025Экскурсия была замечательная! В нашей группе все остались довольны 😊
Зарайск - город с богатой историей, которую мы и узнавали по
- ККиселева2 ноября 2025Желаем г. Зарайску больше гастрономический мест, где кухня русская и неповторимая)
- ААлексей20 сентября 2025Нашим экскурсоводом была Мария. Экскурсия была очень подробной, но совсем не утомительной благодаря интересной профессиональной рассказчице. Для нас очень важно
- ММаргарита10 сентября 2025Очень интересная экскурсия, посмотрели самые интересные места в городе, а их оказалось немало. Но немножко ухудшило впечатление то, что изначально
- ААлександр8 сентября 2025Зарайск великолепен! Он влюбляет в себя с первой минуты! Обязателен для посещения и желательно не однодневного. По экскурсии, её провел
- ННаталья3 августа 2025Были на экскурсии 31 июля 2025 года. Её проводила Юлия, прекрасно знающая материал, и что очень ценно, - активно помогающая
- ИИрина21 июля 2025Спасибо за прерасную экскурсию. Узнали много нового, очень интересная подача материала. Непременно вернемся сюда еще раз
- ААнна30 июня 2025Спасибо большое, Юлии за проведенную экскурсию. Несмотря на погодные катаклизмы было очень интересно, 2,5 часа прошли не заметно. Все основные достопримечательности показаны, а также были даны рекомендации,где побывать. Обязательно вернёмся в этот замечательный,маленький, красивый городок ещё раз.
- ММарина28 июня 2025Нашу экскурсию проводила экскурсовод Юлия.
Экскурсия была замечательная. Все легко и непринужденно. Но информации много. Подача интересная, запоминающаяся. И конечно сам город!!! Есть в нем неповторимый шарм и индивидуальность.
Мы с мужем остались очень довольны.
- ЕЕлена24 июня 2025Тихий милый городок Зарайск, прекрасный рассказчик Юлия - что еще нужно? Были 14 июня с детьми - подростками. Уставшие после
- ССергей21 июня 2025Экскурсоводом у нас была Юля и мы считаем, что нам повезло! Хорошо поставленная речь, знание материала, а главное - заинтересованность в судьбе Зарайска и его развитии. И, несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия удалась на отлично! Большое ей спасибо!
- ООльга18 июня 2025Экскурсию проводил Александр. Информация подана легко и содержательно: кремль, святой источник, интересные и знаковые места города. Спасибо! Рекомендую.
- ВВалерия19 мая 2025Отличный маршрут
Город просто супер!!!!
- ЮЮлия15 мая 2025Нашим гидом был Александр. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно! Александр отлично владеет информацией и интересно ее преподносит, были с дочерью 13 лет, которой также очень понравилась экскурсия!
- ООксана4 мая 2025Александр провел чудесную экскурсию-прогулку по городу и окрестностям. Рекомендуем
- ЕЕвгений3 мая 2025Гид Александр - профессионал и очень внимательный человек. Рекомендуем 👍
- ККристина28 апреля 2025Супер!
- ЕЕкатерина9 апреля 2025Первое посещение Зарайска и, конечно, нам нужна экскурсия.
Её нам провела Юлия.
Остались замечательные впечатления. От глубин истории до сегодняшнего дня Зарайска
- ВВадим2 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Юлия огромный молодец!) очень интересно рассказывает. Однозначно будем советовать друзьям приехать в Зарайск и взять экскурсию с Юлией)
