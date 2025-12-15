читать дальше

ходу экскурсии. Прогулка была очень насыщенная, но пролетела как один миг!

Экскурсовод впечатлил нас глубокими знаниями истории города, ответил на все наши вопросы, подсказал, где можно вкусно пообедать и в какие места заглянуть самостоятельно.

А еще очень важно, когда экскурсовод любит дело, которым занимается и интересен как рассказчик. Как это и было в нашем случае!)

Рекомендуем экскурсию по Зарайску всем, кто интересуется историей и тем, кто просто хочет интересно и с пользой провести время, открыв для себя новый городок Подмосковья. Это один из лучших вариантов для поездки на выходные!

Будем советовать вас друзьям 🤗