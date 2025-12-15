Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
«Дом главы города Ярцева и усадьбу Иванова»
Сегодня в 13:30
27 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Предания древнего Зарайска
Пешая
2.5 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Если захотите, за дополнительную плату мы также можем посетить усадьбу Даровое, где Ф»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
На снегоступах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
На снегоступах - по парку усадьбы Сенницы
Усадьба Сенницы в Зарайске - место, где викторианская архитектура встречается с природой. Наденьте снегоступы и отправляйтесь в захватывающее путешествие
Начало: В селе Сенницы-2
«Архитектурный комплекс усадьбы Келлеров»
3 янв в 10:30
18 янв в 10:30
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    15 декабря 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Небольшой скорее даже миниатюрный городок, но с большой и славной историей! Понравилось не спеша гулять по почти пустому городу осматривая
    читать дальше

    старинные строения.
    Большим плюсом была индивидуальная экскурсия с прекрасным гидом Юлей. Она с воодушевлением и знанием своего профессионального дела рассказывала про исторические и культурные места Зарайска. Более того, она предоставила свой автомобиль для поездок по городу! За что её отдельное спасибо!

  • Д
    Дарья
    29 ноября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсия была замечательная! В нашей группе все остались довольны 😊
    Зарайск - город с богатой историей, которую мы и узнавали по
    читать дальше

    ходу экскурсии. Прогулка была очень насыщенная, но пролетела как один миг!
    Экскурсовод впечатлил нас глубокими знаниями истории города, ответил на все наши вопросы, подсказал, где можно вкусно пообедать и в какие места заглянуть самостоятельно.
    А еще очень важно, когда экскурсовод любит дело, которым занимается и интересен как рассказчик. Как это и было в нашем случае!)
    Рекомендуем экскурсию по Зарайску всем, кто интересуется историей и тем, кто просто хочет интересно и с пользой провести время, открыв для себя новый городок Подмосковья. Это один из лучших вариантов для поездки на выходные!
    Будем советовать вас друзьям 🤗

  • К
    Киселева
    2 ноября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Желаем г. Зарайску больше гастрономический мест, где кухня русская и неповторимая)
  • А
    Алексей
    20 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Нашим экскурсоводом была Мария. Экскурсия была очень подробной, но совсем не утомительной благодаря интересной профессиональной рассказчице. Для нас очень важно
    читать дальше

    услышать об истории, а еще более важно - о людях. Узнали и то, что хотели, и чего не ожидали. Благодарим за Ваш прекрасный город и увлекательный рассказ.

  • М
    Маргарита
    10 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Очень интересная экскурсия, посмотрели самые интересные места в городе, а их оказалось немало. Но немножко ухудшило впечатление то, что изначально
    читать дальше

    выбирала экскурсию, потому что было описано, что удастся посетить усадьбу Достоевского в Даровое. По итогу оказалось, что провести экскурсию там не смогут, пришлось бронировать отдельно самим по телефону, который подсказал организатор

  • А
    Александр
    8 сентября 2025
    Предания древнего Зарайска
    Зарайск великолепен! Он влюбляет в себя с первой минуты! Обязателен для посещения и желательно не однодневного. По экскурсии, её провел
    читать дальше

    Александр. Обладает глубокими знаниями истории и является хорошим рассказчиком. Маршрут экскурсии я бы наверное немного подправил, но это субъективно. Святой источник на мой взгляд не самое интересное место в городе, которое необходимо осмотреть с экскурсией. Впрочем 2,5 часа пролетели незаметно и обогатили новыми знаниями! Спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Предания древнего Зарайска
    Были на экскурсии 31 июля 2025 года. Её проводила Юлия, прекрасно знающая материал, и что очень ценно, - активно помогающая
    читать дальше

    городу развиваться, фактически стоявшая на старте его туристического будущего. В том числе она занималась проектом водонапорной башни, там теперь прекрасная арт зона. Низкий поклон и уважение подобным людям! На таких держится Россия!

  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Спасибо за прерасную экскурсию. Узнали много нового, очень интересная подача материала. Непременно вернемся сюда еще раз
  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Спасибо большое, Юлии за проведенную экскурсию. Несмотря на погодные катаклизмы было очень интересно, 2,5 часа прошли не заметно. Все основные достопримечательности показаны, а также были даны рекомендации,где побывать. Обязательно вернёмся в этот замечательный,маленький, красивый городок ещё раз.
  • М
    Марина
    28 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Нашу экскурсию проводила экскурсовод Юлия.
    Экскурсия была замечательная. Все легко и непринужденно. Но информации много. Подача интересная, запоминающаяся. И конечно сам город!!! Есть в нем неповторимый шарм и индивидуальность.
    Мы с мужем остались очень довольны.
  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Тихий милый городок Зарайск, прекрасный рассказчик Юлия - что еще нужно? Были 14 июня с детьми - подростками. Уставшие после
    читать дальше

    сплава и обеда, ели собрались с силами, но было так интересно, что с удовольствием несколько часов бродили по городу и слушали экскурсию. Познакомились с городом. ПОнравилось и взрослым и детям!

  • С
    Сергей
    21 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсоводом у нас была Юля и мы считаем, что нам повезло! Хорошо поставленная речь, знание материала, а главное - заинтересованность в судьбе Зарайска и его развитии. И, несмотря на не очень хорошую погоду, экскурсия удалась на отлично! Большое ей спасибо!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсию проводил Александр. Информация подана легко и содержательно: кремль, святой источник, интересные и знаковые места города. Спасибо! Рекомендую.
  • В
    Валерия
    19 мая 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Отличный маршрут
    Город просто супер!!!!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Нашим гидом был Александр. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно! Александр отлично владеет информацией и интересно ее преподносит, были с дочерью 13 лет, которой также очень понравилась экскурсия!
  • О
    Оксана
    4 мая 2025
    Предания древнего Зарайска
    Александр провел чудесную экскурсию-прогулку по городу и окрестностям. Рекомендуем
  • Е
    Евгений
    3 мая 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Гид Александр - профессионал и очень внимательный человек. Рекомендуем 👍
  • К
    Кристина
    28 апреля 2025
    Предания древнего Зарайска
    Супер!
  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2025
    Предания древнего Зарайска
    Первое посещение Зарайска и, конечно, нам нужна экскурсия.
    Её нам провела Юлия.
    Остались замечательные впечатления. От глубин истории до сегодняшнего дня Зарайска
    читать дальше

    за 2-2,5 ч. Профессиональный рассказчик, с хорошим юмором. Особенно понравилось в Юлии её преданность любимому городу, настоящий патриотизм, энтузиазм. Она непосредственно инициировала восстановление одного из значимых исторических зданий, активно в нем участвовала.
    Внесла большой вклад в развитие и повышение туристической привлекательности Зарайска. На таких людях и держится наша русская земля.
    В конце нашей прогулки не хотелось расходиться. Могли говорить на любые темы.
    Думаем вернуться летом и поучаствовать в квесте, который Юлия обещала. Это будет новинка в предлагаемых программах.
    Благодарим Юлию за чудесную экскурсию.

  • В
    Вадим
    2 апреля 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    Очень понравилась экскурсия! Юлия огромный молодец!) очень интересно рассказывает. Однозначно будем советовать друзьям приехать в Зарайск и взять экскурсию с Юлией)

