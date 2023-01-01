Приглашаем вас устроить себе гастрономическое и историческое приключение. Вы окунетесь в прошлое, ощутите его на кончиках пальцев и попробуете на вкус.

Первая точка маршрута — музей «Старь» — небольшой частный музей, владелец которого собирает антиквариат и может рассказать о каждой вещице целую историю. Здание начала 20 века тоже привлекает внимание своей идеальной сохранностью. В его стенах до 1945 года располагался почтамт, аптека и стоматологический кабинет поселка Низовье (бывший Вальдау), а после — школа. Вы заглянете в зал ремесел, где собрана прекраснейшая коллекция предметов домашнего обихода. В отличие от академических музеев, предметы можно потрогать, на небольшой мельнице попробовать смолоть зерно в муку. Мы ненадолго заглянем и в другие залы — в «Аптеке» вы увидите медицинские инструменты прошедших эпох, на «Почте» — аппараты для связи и подшивки старых газет.

После непродолжительной прогулки мимо старого пруда, вам отроется левый флигель замка Вальдау. Вы познакомитесь с «лендлордами» замка, семьей Сорокиных, попробуете традиционные бретцели с чаем, спуститесь в подвалы, которые старше графа Дракулы и наверняка помнят бояр и слуг Великого Посольства Петра I. Из-за своей хорошей сохранности, замок часто становится площадкой для съемок. Один из нуар-фильмов, основанный на реальной истории старого Кёнигсберга, снятый в замке, мы увидим во время чаепития.

Вы отправитесь в город Черняховск (Инстербург) и узнаете историю освоения региона Надровия рыцарями тевтонского ордена, увидите необычную по архитектуре овальную кирху XIII века, прогуляетесь по великолепно отреставрированным улочкам старого города, заглянете на гастрономический обед в кафе «Инстербург», где воссоздают старинные рецепты (обед за доп. плату 500р.).

Знаете ли вы, что получение Инстербургом статуса города тоже связано со старинными рецептами? На этот раз, главным «действующим лицом» становится известный ликер Bärenfang, что переводится с немецкого как «медвежья ловушка». Мед смешивали с алкоголем и захмелевшего зверя было легче словить. Как раз после удачной охоты на медведя кайзер и подписал документ о городских правах.