Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Зеленоградске:
Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
2 отзыва
Зеленоградск 2в1: экскурсия и фотосессия
Прогуляться по нарядным улочкам курорта и получить стильные кадры на фоне моря и города
около жд вокзала Зеленоградска
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
6 300 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
4 отзыва
Очень популярно сейчас
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
около ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра
16 мар
17 мар
19 мар
3 900 за всё до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дина
Дина
6 отзывов
Зеленоградск: жизнь на курорте
Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 мар
22 мар
23 мар
29 мар
от 3 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»
Экскурсия из Зеленоградска с дегустацией «Вкусная Пруссия»

Что вас ожидает 🤩

  • Низовье
  • Черняховск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас устроить себе гастрономическое и историческое приключение. Вы окунетесь в прошлое, ощутите его на кончиках пальцев и попробуете на вкус.
Первая точка маршрута — музей «Старь» — небольшой частный музей, владелец которого собирает антиквариат и может рассказать о каждой вещице целую историю. Здание начала 20 века тоже привлекает внимание своей идеальной сохранностью. В его стенах до 1945 года располагался почтамт, аптека и стоматологический кабинет поселка Низовье (бывший Вальдау), а после — школа. Вы заглянете в зал ремесел, где собрана прекраснейшая коллекция предметов домашнего обихода. В отличие от академических музеев, предметы можно потрогать, на небольшой мельнице попробовать смолоть зерно в муку. Мы ненадолго заглянем и в другие залы — в «Аптеке» вы увидите медицинские инструменты прошедших эпох, на «Почте» — аппараты для связи и подшивки старых газет.
После непродолжительной прогулки мимо старого пруда, вам отроется левый флигель замка Вальдау. Вы познакомитесь с «лендлордами» замка, семьей Сорокиных, попробуете традиционные бретцели с чаем, спуститесь в подвалы, которые старше графа Дракулы и наверняка помнят бояр и слуг Великого Посольства Петра I. Из-за своей хорошей сохранности, замок часто становится площадкой для съемок. Один из нуар-фильмов, основанный на реальной истории старого Кёнигсберга, снятый в замке, мы увидим во время чаепития.
Вы отправитесь в город Черняховск (Инстербург) и узнаете историю освоения региона Надровия рыцарями тевтонского ордена, увидите необычную по архитектуре овальную кирху XIII века, прогуляетесь по великолепно отреставрированным улочкам старого города, заглянете на гастрономический обед в кафе «Инстербург», где воссоздают старинные рецепты (обед за доп. плату 500р.).
Знаете ли вы, что получение Инстербургом статуса города тоже связано со старинными рецептами? На этот раз, главным «действующим лицом» становится известный ликер Bärenfang, что переводится с немецкого как «медвежья ловушка». Мед смешивали с алкоголем и захмелевшего зверя было легче словить. Как раз после удачной охоты на медведя кайзер и подписал документ о городских правах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Посещение музея "Старь"
  • Экскурсия и чаепитие с бретцелями в замке Вальдау
Что не входит
  • Дополнительная оплата:
  • Гастрономический обед (старинные кёнигсбергские рецепты) 500р.
  • Дегустация настойки 195р
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Курортный проспект 21
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 8:45
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без перерыва на обед

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Групповые
На автобусе
На весь день
Водные развлечения
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
ХОРОШО
🧭
ТАМ