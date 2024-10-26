Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)

Отправьтесь в Национальный парк «Куршская коса» с аудиоэкскурсией в приложении и откройте для себя белые дюны, дикий Балтийский пляж, Танцующий лес и уникальную первую станцию кольцевания птиц в мире.

Экскурсия начинается в Зеленоградске и включает увлекательное путешествие с героями — Доком и Марти, а также поиск янтаря и встречу с лисами.
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание аудиогида

Национальный парк «Куршская коса»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых популярных мест Калининградской области — Национальному парку «Куршская коса». Это удивительное место привлекает туристов своей уникальной природой, и даже из самолета можно увидеть белые дюны, расположенные на узкой полоске суши между водами.

Платный въезд в парк

Обратите внимание, что въезд в национальный парк «Куршская коса» является платным. Стоимость составляет:

  • 300 рублей с человека;
  • 150 рублей с легкового автомобиля.

Оплата производится на контрольно-пропускном пункте при въезде в парк. Учтите, что стоимость может изменяться в зависимости от вида транспорта, поэтому рекомендуем проверять актуальную информацию на официальном сайте парка.

Круговой маршрут

Ваше приключение начнется в Зеленоградске, у заправки «Лукойл» на улице Тургенева. Вместе с увлекательными героями — Доком и Марти — вы посетите самые интересные места на косе и узнаете о ее богатой истории.

Что вас ждет?

  • Подъем на самую высокую точку косы;
  • Возможность увидеть белые дюны;
  • Поиск янтаря;
  • Посещение дикого Балтийского пляжа;
  • Уникальный Танцующий лес;
  • Остановка на первой в мире станции кольцевания птиц.

Если повезет, вы сможете встретить местных обитателей. Лисы на косе уже привыкли к туристам и иногда выходят к людям в поисках угощений. Однако будьте осторожны, ведь это дикие животные!

Увлекательная экскурсия для всей семьи

Эта экскурсия станет настоящим открытием как для взрослых, так и для детей, обладающих чувством юмора. Вас ждет не просто скучное повествование, а театрализованная история, в которой переплетаются научные факты, легенды и множество забавных моментов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куршская Коса
  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Озеро Чайка
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации секретной янтарной мастерской
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
  • Транспорт не включен (вам понадобится автомобиль)
  • Въезд на Куршскую косу платный (300 рублей с человека, 150 рублей с автомобиля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Тургенева, 12Б
Завершение: 3-й Московский переулок, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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