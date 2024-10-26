Отправьтесь в Национальный парк «Куршская коса» с аудиоэкскурсией в приложении и откройте для себя белые дюны, дикий Балтийский пляж, Танцующий лес и уникальную первую станцию кольцевания птиц в мире. Экскурсия начинается в Зеленоградске и включает увлекательное путешествие с героями — Доком и Марти, а также поиск янтаря и встречу с лисами.

Описание аудиогида

Национальный парк «Куршская коса»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых популярных мест Калининградской области — Национальному парку «Куршская коса». Это удивительное место привлекает туристов своей уникальной природой, и даже из самолета можно увидеть белые дюны, расположенные на узкой полоске суши между водами.

Платный въезд в парк

Обратите внимание, что въезд в национальный парк «Куршская коса» является платным. Стоимость составляет:

300 рублей с человека;

150 рублей с легкового автомобиля.

Оплата производится на контрольно-пропускном пункте при въезде в парк. Учтите, что стоимость может изменяться в зависимости от вида транспорта, поэтому рекомендуем проверять актуальную информацию на официальном сайте парка.

Круговой маршрут

Ваше приключение начнется в Зеленоградске, у заправки «Лукойл» на улице Тургенева. Вместе с увлекательными героями — Доком и Марти — вы посетите самые интересные места на косе и узнаете о ее богатой истории.

Что вас ждет?

Подъем на самую высокую точку косы;

Возможность увидеть белые дюны;

Поиск янтаря;

Посещение дикого Балтийского пляжа;

Уникальный Танцующий лес;

Остановка на первой в мире станции кольцевания птиц.

Если повезет, вы сможете встретить местных обитателей. Лисы на косе уже привыкли к туристам и иногда выходят к людям в поисках угощений. Однако будьте осторожны, ведь это дикие животные!

Увлекательная экскурсия для всей семьи

Эта экскурсия станет настоящим открытием как для взрослых, так и для детей, обладающих чувством юмора. Вас ждет не просто скучное повествование, а театрализованная история, в которой переплетаются научные факты, легенды и множество забавных моментов.