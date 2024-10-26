Экскурсия начинается в Зеленоградске и включает увлекательное путешествие с героями — Доком и Марти, а также поиск янтаря и встречу с лисами.
Описание аудиогида
Национальный парк «Куршская коса»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых популярных мест Калининградской области — Национальному парку «Куршская коса». Это удивительное место привлекает туристов своей уникальной природой, и даже из самолета можно увидеть белые дюны, расположенные на узкой полоске суши между водами.
Платный въезд в парк
Обратите внимание, что въезд в национальный парк «Куршская коса» является платным. Стоимость составляет:
- 300 рублей с человека;
- 150 рублей с легкового автомобиля.
Оплата производится на контрольно-пропускном пункте при въезде в парк. Учтите, что стоимость может изменяться в зависимости от вида транспорта, поэтому рекомендуем проверять актуальную информацию на официальном сайте парка.
Круговой маршрут
Ваше приключение начнется в Зеленоградске, у заправки «Лукойл» на улице Тургенева. Вместе с увлекательными героями — Доком и Марти — вы посетите самые интересные места на косе и узнаете о ее богатой истории.
Что вас ждет?
- Подъем на самую высокую точку косы;
- Возможность увидеть белые дюны;
- Поиск янтаря;
- Посещение дикого Балтийского пляжа;
- Уникальный Танцующий лес;
- Остановка на первой в мире станции кольцевания птиц.
Если повезет, вы сможете встретить местных обитателей. Лисы на косе уже привыкли к туристам и иногда выходят к людям в поисках угощений. Однако будьте осторожны, ведь это дикие животные!
Увлекательная экскурсия для всей семьи
Эта экскурсия станет настоящим открытием как для взрослых, так и для детей, обладающих чувством юмора. Вас ждет не просто скучное повествование, а театрализованная история, в которой переплетаются научные факты, легенды и множество забавных моментов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская Коса
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Озеро Чайка
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации секретной янтарной мастерской
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Транспорт не включен (вам понадобится автомобиль)
- Въезд на Куршскую косу платный (300 рублей с человека, 150 рублей с автомобиля)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89