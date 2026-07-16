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Куршская коса: нетривиальный маршрут (из Зеленоградска)

Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
Вы проведете целый день, исследуя символ Калининградского края.

Вас ждет нетривиальный маршрут: высоты Эфа и Мюллера, Дюна Петшберг и Орнитологическая станция, Танцующий лес и Королевский бор, озера и поселки.

Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории, легенды и загадки Куршской косы.
Куршская коса: нетривиальный маршрут (из Зеленоградска)
Куршская коса: нетривиальный маршрут (из Зеленоградска)
Куршская коса: нетривиальный маршрут (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья.

Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»

Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.

Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой,
я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.

Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.

Озеро Чайка и озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.

Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.

Секретные пляжи Балтийского моря и Куршского залива. Вы побываете в местах, куда добираются немногие путешественники, и увидите самые уединённые и живописные пейзажи побережья.

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Дополнительные расходы:*
  • экологический сбор — 400 ₽ за чел. в том числе за гида билет для гида
  • обед и ужин
  • входные билеты в музеи (по желанию)
  • продление экскурсии или дополнительные локации (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3533 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и сделаю ваш отпуск максимально ярким и насыщенным, учитывая все ваши пожелания.

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