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Экскурсия из Зеленоградска «Янтарное побережье» Янтарный+Светлогорск

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6 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря 🌊, после которого вы будете знать всё о происхождении, добыче и обработке и свойствах янтаря.

Вы побываете на самом большом в мире месторождении солнечного камня, с обзорной площадки которого открывается прекрасный вид на окрестности и карьер Янтарного комбината.

В Светлогорске вас ждет чудесная природа, песчаный пляж 🏖️ с променадом, атмосфера швейцарских курортов, бювет с минеральной водой, а также прогулка 👣 по уютным улочкам со старинными зданиями.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Янтарное побережье» Янтарный+Светлогорск

Что вы увидите

  • п. Янтарный
  • площадь Мастеров
  • парк Беккера
  • Шахта Анна
  • памятник жертвам Холокоста
  • променад
  • г. Светлогорск
  • Солнечные часы
  • органный зал «Макаров»
  • Лиственничный сквер
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината.
Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка 👣 по которому приятна в любое время года. Свое имя он получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 🌳 в 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка.
Светлогорск — самый красивый и уютный курорт калининградского побережья. Во время прогулки по историческому центру вы узнаете легенды и историю 📖 этого городка. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией – движущимися фигурами динозавров. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее».
Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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6 отзывов оставили туристы

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