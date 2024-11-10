Отправьтесь навстречу солнцу! В путешествии по ярким местам Калининградской области вы погрузитесь в древнюю и современную янтарную историю, прогуляетесь по побережью Балтийского моря, заглянете в живописные парки, познакомитесь с курортной архитектурой 20 века и понаблюдаете за промышленной добычей янтаря.

Описание экскурсии

Прогулка по Раушену-Светлогорску

Из Зеленоградска по Земландскому полуострову вы отправитесь к Светлогорску. По дороге вас ждут рассказы о великом янтарном пути, о рыцарях, пришедших в этот край, и об утраченных янтарных сокровищах. В Светлогорске вы отправитесь на пешеходную прогулку: узнаете об истории Раушена и рассмотрите яркие образцы курортной архитектуры, сохранившиеся в неизменном виде с начала 20 века. По широкой лестнице спуститесь к променаду вдоль Балтийского моря, прогуляетесь по парку, где узнаете легенды морских красавиц, увековеченных в камне немцем Германом Брахертом, и заглянете в Янтарь-холл. Отдохнуть после прогулки можно за чашечкой кофе в местном кафе.

На поиски янтаря!

Место, где расположены главные мировые запасы янтаря и где его добывают в промышленных масштабах, могло называться только так — Янтарный. Здесь я расскажу о янтарном промышленнике Морице Беккере и особенностях добычи солнечного камня. На прогулке по парку вы увидите необычное тюльпановое дерево, и, спустившись к морю, поищете солнечные камешки на полосе прибоя. Понаблюдать уже промышленную добычу янтаря вы сможете на вершине огромного карьера в старом поселке Пальмникен, а после заглянете в Янтарную палату, где представлены лучшие ювелирные работы.

Организационные детали