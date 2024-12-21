Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Зеленоградска)

Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Это путешествие приведёт вас в самые интересные уголки янтарного побережья Калининграда. Вы узнаете об истории солнечного камня, понаблюдаете за его добычей и обработкой.

Перенесетесь в довоенную эпоху в скверах Светлогорска, побываете на самом чистом и комфортном пляже России и сможете своими руками создать янтарное украшение.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Зеленоградска)
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Зеленоградска)
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
21
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дек23
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дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»

Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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