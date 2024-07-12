Экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Раушен), городу, похожему на сказку. Его восхитительный ландшафт и пряничные домики никого не оставят равнодушными. А курорт Янтарный (нем. Пальмникен), знаменит на весь мир крупнейшим месторождением янтаря.
Мы осмотрим его основные достопримечательности, посетим частное янтарное производство и увидим цикл изготовления украшений из янтаря.
Мы осмотрим его основные достопримечательности, посетим частное янтарное производство и увидим цикл изготовления украшений из янтаря.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Экскурсия по Светлогорску (нем. Раушен) Нас ждёт осмотр основных достопримечательностей курорта: домика «Красной шапочки», архитектурной доминанты – Водонапорной башни, здания православной капеллы (ныне Органного зала) и др. Осмотр здания «Янтарь-Холла». Прогулка по набережной. Курорт Янтарный (нем. Пальмникен) Вы увидите основные достопримечательности курорта Янтарный: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Экскурсия начинается с исторического центра города: лютеранская церковь (1892г), здание Шлосс отеля (1881г), прогулка к морю через реликтовый парк им. Беккера, где вы увидите необычные породы деревьев: краснолистные буки, багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, североамериканское Тюльпанное дерево и многие другие. Посещение частного янтарного производства Во время экскурсии гости Янтарной мастерской увидят полный цикл изготовления украшений, от сортировки сырья, до калибровки и шлифовки, полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и т. д. Вы узнаете всё об удивительных свойствах самого солнечного камня
Каждую пятница в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 800 ₽
|Школьный
|1 700 ₽
|Пенсионный
|1 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Светологорск: Водонапорная башня, Органный зал Макарова, Янтарь Холл, променад
- П. Янтарный: Лютеранская кирха, парк им. Беккера, здание Шлосс-отеля, площадь Мастеров
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты на Янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятница в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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