Экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Раушен), городу, похожему на сказку. Его восхитительный ландшафт и пряничные домики никого не оставят равнодушными. А курорт Янтарный (нем. Пальмникен), знаменит на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Мы осмотрим его основные достопримечательности, посетим частное янтарное производство и увидим цикл изготовления украшений из янтаря.

Описание экскурсии

Что вас ждёт:Экскурсия по Светлогорску (нем. Раушен) Нас ждёт осмотр основных достопримечательностей курорта: домика «Красной шапочки», архитектурной доминанты – Водонапорной башни, здания православной капеллы (ныне Органного зала) и др. Осмотр здания «Янтарь-Холла». Прогулка по набережной. Курорт Янтарный (нем. Пальмникен) Вы увидите основные достопримечательности курорта Янтарный: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Экскурсия начинается с исторического центра города: лютеранская церковь (1892г), здание Шлосс отеля (1881г), прогулка к морю через реликтовый парк им. Беккера, где вы увидите необычные породы деревьев: краснолистные буки, багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, североамериканское Тюльпанное дерево и многие другие. Посещение частного янтарного производства Во время экскурсии гости Янтарной мастерской увидят полный цикл изготовления украшений, от сортировки сырья, до калибровки и шлифовки, полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и т. д. Вы узнаете всё об удивительных свойствах самого солнечного камня