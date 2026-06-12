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Кирха Шаакен – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Кирха Шаакен» в Зеленоградске, цены от 1600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
На автобусе
4 часа
-
40%
18 отзывов
Групповая
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽2666 ₽ за человека
Сказания зеленоградских улиц
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска)
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска)
Осмотреться в городе, зайти в каминный зал и попробовать кёнигсбергский марципан
Начало: В Зеленоградске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Зеленоградска
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Зеленоградска
Откройте для себя загадочный мир Тевтонского ордена, исследуя замки и кирхи Калининградской области. Увлекательное путешествие в прошлое ждёт вас
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Хорошая экскурсия. но скорее всего она как ознакомительная. где больше понравилось,затем уже можно приехать и самостоятельно посмотреть что понравилось. выезжали
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из зеленоградска,за нами на микроавтобусе приехала очаровательная девушка Валентина. по пути в Калининград провела познавательную информацию,молодец. довезла до основной группы. после окончания экскурсии по Калининграду приехала за нами и отвезла до зеленоградска. СПАСИБО.

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А
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Очень интересно и познавательно, но обязательно заказывайте более подробную и углублённую экскурсию. Очень много интересного и, где-то, даже мистического.
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М
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Легкая и непринужденная подача материала, время пролетело незаметно, спасибо за легкую и комфортную экскурсию
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С
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Приятная атмосфера, остались только хорошие впечатления.
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А
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Всё прошло великолепно, программа насыщенная и интересная. Отдельная благодарность гиду Андрею настоящий профессионал, который искренне влюблен в свое дело.
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Т
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Анна прекрасно провела экскурсию
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И
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Рекомендую экскурсию!Организаторы молодцы! Эскурсовод супер! Мне всё понравилось! Рекомендую! Благодарю всех!
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М
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Нам, конечно, очень повезло с Экскурсоводом: прекрасно владеет материалом и,что важно, замечательно умеет его подать! Очень понравилось!
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А
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
В принципе что планировали, то и получили. Единственный нюанс, так как мы проживаем в Зеленоградске, нас не предупредил оператор, что
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будет трансфер до Калининграда к экскурсионному автобусу, могли бы трансфер организовать ближе к месту проживания, пришлось под дождём минут 20 добираться до машины. По времени экскурсия оптимальна, пополнили свой багаж знаний, узнали много нового про Калиниград и самое главное экскурсовод супер! Рекомендую!

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Наталия
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал, высокая организация этапов экскурсии. Все было чётко и понятно. Спасибо.
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,+2
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал,
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Всего 30 отзывов в Зеленоградске в категории "Кирха Шаакен"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Шаакен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска;
  2. Сказания зеленоградских улиц;
  3. Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска);
  4. Замки и кирхи Тевтонского ордена из Зеленоградска;
  5. Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Балтийское море;
  6. Водонапорная башня;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Станция Фрингилла;
  9. Замок Нессельбек;
  10. Высота Эфа.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Кирха Шаакен" можно забронировать 4 экскурсии от 1600 до 19 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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