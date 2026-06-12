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Групповая
Главное в Калининграде за 3 часа и дегустация марципана - из Зеленоградска
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽
2666 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград, замок и сыроварня (из Зеленоградска)
Осмотреться в городе, зайти в каминный зал и попробовать кёнигсбергский марципан
Начало: В Зеленоградске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Зеленоградска
Откройте для себя загадочный мир Тевтонского ордена, исследуя замки и кирхи Калининградской области. Увлекательное путешествие в прошлое ждёт вас
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Хорошая экскурсия. но скорее всего она как ознакомительная. где больше понравилось,затем уже можно приехать и самостоятельно посмотреть что понравилось. выезжали
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А
Очень интересно и познавательно, но обязательно заказывайте более подробную и углублённую экскурсию. Очень много интересного и, где-то, даже мистического.
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М
Легкая и непринужденная подача материала, время пролетело незаметно, спасибо за легкую и комфортную экскурсию
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С
Приятная атмосфера, остались только хорошие впечатления.
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А
Всё прошло великолепно, программа насыщенная и интересная. Отдельная благодарность гиду Андрею настоящий профессионал, который искренне влюблен в свое дело.
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Т
Анна прекрасно провела экскурсию
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И
Рекомендую экскурсию!Организаторы молодцы! Эскурсовод супер! Мне всё понравилось! Рекомендую! Благодарю всех!
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М
Нам, конечно, очень повезло с Экскурсоводом: прекрасно владеет материалом и,что важно, замечательно умеет его подать! Очень понравилось!
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А
В принципе что планировали, то и получили. Единственный нюанс, так как мы проживаем в Зеленоградске, нас не предупредил оператор, что
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Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал, высокая организация этапов экскурсии. Все было чётко и понятно. Спасибо.
+2
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Всего 30 отзывов в Зеленоградске в категории "Кирха Шаакен"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Шаакен»
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