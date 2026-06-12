читать дальше уменьшить будет трансфер до Калининграда к экскурсионному автобусу, могли бы трансфер организовать ближе к месту проживания, пришлось под дождём минут 20 добираться до машины. По времени экскурсия оптимальна, пополнили свой багаж знаний, узнали много нового про Калиниград и самое главное экскурсовод супер! Рекомендую!

В принципе что планировали, то и получили. Единственный нюанс, так как мы проживаем в Зеленоградске, нас не предупредил оператор, что