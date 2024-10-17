Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Зеленоградске, цены от 16 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
Посетить когда-то принадлежавшие Восточной Пруссии посёлки и раскрыть их тайны
«Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка»
17 окт в 08:00
19 окт в 13:00
19 100 за всё до 4 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
«Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау»
17 окт в 08:30
19 окт в 08:30
1800016 200 за всё до 3 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни
«Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
16 100 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
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  3. Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Танцующий лес
  4. Самое главное
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в октябре 2024
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