8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области (из Зеленоградска)
Посетить когда-то принадлежавшие Восточной Пруссии посёлки и раскрыть их тайны
«Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка»
17 окт в 08:00
19 окт в 13:00
19 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
«Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау»
17 окт в 08:30
19 окт в 08:30
1800016 200₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни
«Вы прогуляетесь по чудесному парку с двухсотлетними буками и тюльпановыми деревьями, зайдёте в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
16 100₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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