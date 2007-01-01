Янтарная М. – Гид из Зеленоградска

С 30х гг.



XX века город 🏙️ Пиллау, сегодня Балтийск, стал военно-морской базой Германии на Балтийском море 🌊.



Этот статус он сохранил и в советско–российские послевоенные десятилетия.



Мы отправимся в город военных моряков, который постепенно превращается в популярное место пляжного отдыха на берегу Балтийского моря.