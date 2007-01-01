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Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
С 30х гг.

XX века город 🏙️ Пиллау, сегодня Балтийск, стал военно-морской базой Германии на Балтийском море 🌊.

Этот статус он сохранил и в советско–российские послевоенные десятилетия.

Мы отправимся в город военных моряков, который постепенно превращается в популярное место пляжного отдыха на берегу Балтийского моря.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России
Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России

Что вы увидите

  • Храм во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского
  • Римско Католический Приход Пресвятого Имени Девы Марии
  • Школа-интернат
  • Водонапорные башни города
  • Здание железнодорожного вокзала
  • Памятник В. Ленину
  • Казармы имперского периода времени
  • Мемориал «Воинам, павшим при штурме Пиллау»
  • Шведскую крепость
  • Реформистскую кирху
  • Здание суда
  • Матросский клуб
  • Гостиница «Золотой якорь»
  • многое другое
Что вас ждётПроезжая по городу, Вы увидите православный собор св. Благоверного великого князя Александра Невского (2007-2011), католический приход пресвятой девы Марии в здании дома пастора ранее существовавшей церкви «Мария – звезда моря» (Maria – Meeresstern) (1910), школу-интернат (1903), ставшую позже высшей школой для девочек и народной школой города Пиллау, водонапорные башни города, здание железнодорожного вокзала, памятник В. Ленину, казармы имперского периода времени, мемориал «Воинам, павшим при штурме Пиллау».

Во время пешеходной экскурсии 🧭 в историческом центре Балтийска мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ города:

  • шведскую крепость (заложена в XVII веке, перестраивалась в XIX веке. Показ внешне без посещения);
  • Реформистскую кирху (1866);
  • здание суда (1903 г., ныне музей 🖼 Балтийского флота (без посещения));
  • гимназия города Пиллау (1906 г., теперь Матросский клуб);
  • гостиница «Золотой якорь» (построенная в 30-е гг. XX века, где в советские годы останавливался поэт Иосиф Бродский).
  • Вы увидите корабли, стоящие у причалов вдоль судоходного канала и морского пролива, маяк (1816 г. ) и памятник Петру I у паромной переправы. Со смотровой площадки конного монумента Елизавете Петровне открывается панорамный вид на море 🌊, корабли, стоящие на рейде, Балтийскую косу, отделенную от города морским проливом, пляж 🏖️ города. По желанию вы можете прогуляться 👣 по молу или выйти на пляж. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • По завершении экскурсионной программы в Балтийске вы можете вернуться с нами в Калининград или остаться самостоятельно в Балтийске, например, для отдыха на пляже. Вернуться из г. Балтийска в г. Калининград вы сможете автобусом или поездом от ж/д вокзала. В этом случае вы должны предупредить вашего экскурсовода о желании остаться.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России
Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России
Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России
Из Зеленоградска в Балтийск: самый западный город России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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