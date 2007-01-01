Храм во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского
Римско Католический Приход Пресвятого Имени Девы Марии
Школа-интернат
Водонапорные башни города
Здание железнодорожного вокзала
Памятник В. Ленину
Казармы имперского периода времени
Мемориал «Воинам, павшим при штурме Пиллау»
Шведскую крепость
Реформистскую кирху
Здание суда
Матросский клуб
Гостиница «Золотой якорь»
многое другое
Что вас ждётПроезжая по городу, Вы увидите православный собор св. Благоверного великого князя Александра Невского (2007-2011), католический приход пресвятой девы Марии в здании дома пастора ранее существовавшей церкви «Мария – звезда моря» (Maria – Meeresstern) (1910), школу-интернат (1903), ставшую позже высшей школой для девочек и народной школой города Пиллау, водонапорные башни города, здание железнодорожного вокзала, памятник В. Ленину, казармы имперского периода времени, мемориал «Воинам, павшим при штурме Пиллау».
Во время пешеходной экскурсии 🧭 в историческом центре Балтийска мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ города:
шведскую крепость (заложена в XVII веке, перестраивалась в XIX веке. Показ внешне без посещения);
Реформистскую кирху (1866);
здание суда (1903 г., ныне музей 🖼 Балтийского флота (без посещения));
гимназия города Пиллау (1906 г., теперь Матросский клуб);
гостиница «Золотой якорь» (построенная в 30-е гг. XX века, где в советские годы останавливался поэт Иосиф Бродский).
Вы увидите корабли, стоящие у причалов вдоль судоходного канала и морского пролива, маяк (1816 г. ) и памятник Петру I у паромной переправы. Со смотровой площадки конного монумента Елизавете Петровне открывается панорамный вид на море 🌊, корабли, стоящие на рейде, Балтийскую косу, отделенную от города морским проливом, пляж 🏖️ города. По желанию вы можете прогуляться 👣 по молу или выйти на пляж. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
По завершении экскурсионной программы в Балтийске вы можете вернуться с нами в Калининград или остаться самостоятельно в Балтийске, например, для отдыха на пляже. Вернуться из г. Балтийска в г. Калининград вы сможете автобусом или поездом от ж/д вокзала. В этом случае вы должны предупредить вашего экскурсовода о желании остаться.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.