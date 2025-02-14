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25%
2 часа
Квест
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов
Театрализованная прогулка-квест по мотивам жизненных историй - для взрослых и детей
Начало: У здания ж/д вокзала
«Театрализованную экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
40003000₽ за человека
6 часов
Аудиогид
Куршская коса: автомобильная театрализованная аудиоэкскурсия (без билета)
Начало: Ул. Тургенева, 12Б
«Это не банальное скучное повествование, а театрализованная история, в которой намешаны научные факты, легенды, ирония и много юмора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1190₽ за человека
6 часов
Аудиогид
Куршская коса: театрализованная аудиоэкскурсия
Исследовать национальный парк на своём автомобиле, слушая подкаст в приложении
Начало: На ул. Тургенева
«Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1190₽ за человека
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