Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы. На высоте Эфа у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.
Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края. Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев…
Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края. Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев…
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Куршская коса– один из старейших национальных парков в стране. Приглашаем вас в путешествие по знаковым местам косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море — с нами вы увидите все самое интересное! Путешествуем на комфортабельном автомобиле или минивэне.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикий пляж
- Куршский залив и немецкий маяк
- Танцующий лес
- Озеро Лебедь или Высота Эфа
- Посёлок Лесной
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Посёлок Рыбачий
- Королевский бор
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
- Посещение музеев, кафе Въезд в национальный парк 300р., за авто 450р., делится на всю группу
Место начала и завершения?
Окружная 15, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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