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Наш маршрут охватит главные локации Куршской косы. На высоте Эфа у вас будет время для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.



Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края. Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев…