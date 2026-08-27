Чтобы отключиться от городского шума, подышать морским воздухом и взглянуть на набережную с воды, приглашаем на сап-прогулки. Мы проведём вас по одному из двух живописных маршрутов и покажем Балтийское побережье с необычной стороны. Особенно хороши закатные выходы, когда солнце ныряет в море, а на воде — полный штиль.

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Описание экскурсии

Два маршрута на выбор

Вдоль побережья Зеленоградска. Прогуляетесь на сапах вдоль городского променада, когда солнце клонится к закату, а набережная постепенно зажигает огни. Увидите любимый курорт с ракурса, недоступного пешеходам: мягкий свет на волнах, новый пирс и сверкающую огнями набережную

Прогуляетесь на сапах вдоль городского променада, когда солнце клонится к закату, а набережная постепенно зажигает огни. Увидите любимый курорт с ракурса, недоступного пешеходам: мягкий свет на волнах, новый пирс и сверкающую огнями набережную У берегов Куршской косы. Для тех, кто ищет полного уединения. Маршрут проходит вдоль песчаных дюн и соснового леса, где слышен только плеск волн и крики чаек. Настоящая экспедиция в дикую природу, которая запомнится надолго

Комфортный темп для любого уровня

Оба маршрута подходят для новичков. Мы выбираем спокойный ритм, чтобы вы могли наслаждаться видами, а не бороться с волнами.

Индивидуальный формат с сопровождением

С вами будет инструктор с 13-летним опытом. На протяжении всего маршрута вы слушаете аудиоспектакль о местных достопримечательностях или свою любимую музыку. И, конечно, делаете красивые фото на память.

Организационные детали