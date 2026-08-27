Чтобы отключиться от городского шума, подышать морским воздухом и взглянуть на набережную с воды, приглашаем на сап-прогулки.
Мы проведём вас по одному из двух живописных маршрутов и покажем Балтийское побережье с необычной стороны. Особенно хороши закатные выходы, когда солнце ныряет в море, а на воде — полный штиль.
Мы проведём вас по одному из двух живописных маршрутов и покажем Балтийское побережье с необычной стороны. Особенно хороши закатные выходы, когда солнце ныряет в море, а на воде — полный штиль.
Описание экскурсии
Два маршрута на выбор
- Вдоль побережья Зеленоградска. Прогуляетесь на сапах вдоль городского променада, когда солнце клонится к закату, а набережная постепенно зажигает огни. Увидите любимый курорт с ракурса, недоступного пешеходам: мягкий свет на волнах, новый пирс и сверкающую огнями набережную
- У берегов Куршской косы. Для тех, кто ищет полного уединения. Маршрут проходит вдоль песчаных дюн и соснового леса, где слышен только плеск волн и крики чаек. Настоящая экспедиция в дикую природу, которая запомнится надолго
Комфортный темп для любого уровня
Оба маршрута подходят для новичков. Мы выбираем спокойный ритм, чтобы вы могли наслаждаться видами, а не бороться с волнами.
Индивидуальный формат с сопровождением
С вами будет инструктор с 13-летним опытом. На протяжении всего маршрута вы слушаете аудиоспектакль о местных достопримечательностях или свою любимую музыку. И, конечно, делаете красивые фото на память.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, устойчивые сапборды Aqua Marina, гермомешки для вещей и телефонов, при необходимости гидрокостюмы или гидроботы, вода
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
- По желанию мы бесплатно снимем лучшие моменты заплыва на телефон
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1745 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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