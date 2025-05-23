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SUP-тур на Куршскую косу

Вы отправитесь из Зеленоградска на Куршскую косу, где на SUP-сёрфах проплывёте по Куршскому заливу или Балтийскому морю, а затем прогуляетесь по эко-маршрутам Косы: высоте Мюллера и Королевскому бору.
5
1 отзыв
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
Ближайшие даты:
25
июл28
июл29
июл30
июл31
июл1
авг4
авг
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание водной прогулки

Путешествие на Куршскую косу

Начнем наше увлекательное путешествие из Зеленоградска, направляясь к прекрасной Куршской косе. Это уникальное место, где природа и море создают неповторимый ландшафт.

САП-прогулка

На нас ждет захватывающая 2-х часовоя САП-прогулка по Куршскому заливу или Балтийскому морю, в зависимости от погодных условий. Это отличная возможность насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами, а также получить заряд положительных эмоций.

Эко-маршруты

После активного времяпрепровождения мы отправимся на прогулку по двум живописным эко-маршрутам Куршской косы:

  • Высота Мюллера — это место, откуда открывается захватывающий вид на окружающую природу.
  • Королевский бор — живописный лесной маршрут, где можно насладиться тишиной и красотой природы.

Каждый из этих маршрутов подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать уникальную природу Куршской косы. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!

САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский бор
  • Куршский залив
  • Высота Мюллера
  • Балтийское море
Что включено
  • Трансфер из Зеленоградска и обратно
  • Въездной билет на Куршскую косу
  • Прокат SUP’a, гидрокостюма, спасательного жилета
  • Фотосъёмка
  • Прогулка на SUP’ах с инструктором
  • Прогулка по Куршской косе
Что не входит в цену
  • Перекус
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Когда и сколько длится?
Когда: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки)
  • А также перекус и воду или чай
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Никита
23 мая 2025
Благодарю Анну за доступное обучение катанию на сапах и прекрасную прогулку!

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