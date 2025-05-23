Вы отправитесь из Зеленоградска на Куршскую косу, где на SUP-сёрфах проплывёте по Куршскому заливу или Балтийскому морю, а затем прогуляетесь по эко-маршрутам Косы: высоте Мюллера и Королевскому бору.
Описание водной прогулки
Путешествие на Куршскую косу
Начнем наше увлекательное путешествие из Зеленоградска, направляясь к прекрасной Куршской косе. Это уникальное место, где природа и море создают неповторимый ландшафт.
САП-прогулка
На нас ждет захватывающая 2-х часовоя САП-прогулка по Куршскому заливу или Балтийскому морю, в зависимости от погодных условий. Это отличная возможность насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами, а также получить заряд положительных эмоций.
Эко-маршруты
После активного времяпрепровождения мы отправимся на прогулку по двум живописным эко-маршрутам Куршской косы:
- Высота Мюллера — это место, откуда открывается захватывающий вид на окружающую природу.
- Королевский бор — живописный лесной маршрут, где можно насладиться тишиной и красотой природы.
Каждый из этих маршрутов подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать уникальную природу Куршской косы. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!
САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский бор
- Куршский залив
- Высота Мюллера
- Балтийское море
Что включено
- Трансфер из Зеленоградска и обратно
- Въездной билет на Куршскую косу
- Прокат SUP’a, гидрокостюма, спасательного жилета
- Фотосъёмка
- Прогулка на SUP’ах с инструктором
- Прогулка по Куршской косе
Что не входит в цену
- Перекус
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Московская, д. 40В
Когда и сколько длится?
Когда: САП-туры проводятся по запросу в зависимости от погодных условий.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник/плавки, полотенце, шлёпки)
- А также перекус и воду или чай
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
23 мая 2025
Благодарю Анну за доступное обучение катанию на сапах и прекрасную прогулку!
Входит в следующие категории Зеленоградска
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