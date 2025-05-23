Вы отправитесь из Зеленоградска на Куршскую косу, где на SUP-сёрфах проплывёте по Куршскому заливу или Балтийскому морю, а затем прогуляетесь по эко-маршрутам Косы: высоте Мюллера и Королевскому бору.

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Описание водной прогулки

Путешествие на Куршскую косу

Начнем наше увлекательное путешествие из Зеленоградска, направляясь к прекрасной Куршской косе. Это уникальное место, где природа и море создают неповторимый ландшафт.

САП-прогулка

На нас ждет захватывающая 2-х часовоя САП-прогулка по Куршскому заливу или Балтийскому морю, в зависимости от погодных условий. Это отличная возможность насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами, а также получить заряд положительных эмоций.

Эко-маршруты

После активного времяпрепровождения мы отправимся на прогулку по двум живописным эко-маршрутам Куршской косы:

Высота Мюллера — это место, откуда открывается захватывающий вид на окружающую природу.

— это место, откуда открывается захватывающий вид на окружающую природу. Королевский бор — живописный лесной маршрут, где можно насладиться тишиной и красотой природы.

Каждый из этих маршрутов подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше узнать уникальную природу Куршской косы. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!