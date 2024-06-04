В Валентина Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря читать дальше месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми. Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном

В Валентина Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!

И Ильдар Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса читать дальше очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется. Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую

О Оксана Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!

М Мария Замуррчательный Зеленоградск Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!

С Сергей Зеленоградск: жизнь на курорте Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида

Л Людмила Зеленоградск: жизнь на курорте читать дальше за замечательный рассказ и необычайные мелочи. Приятное путешествие в приятной компании - однозначно рекомендую гида. В следующий свой приезд однозначно будем заказывать экскурсии у Дины. Спасибо. P/S и в конце был приятный сюрприз - открыточки собственноручного изготовления от этого человека светлой души. Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное

Т Таня Зеленоградск: жизнь на курорте Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖

Ю Юлия Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря Хочу поблагодарить Юлю и Юрия за приятную, лёгкую фотопрогулку, за любовь к своему делу и прекрасные и живые фотографии!!!