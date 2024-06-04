Зеленоградский променад – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 8 экскурсий в категории «Зеленоградский променад» в Зеленоградске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное
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    за замечательный рассказ и необычайные мелочи. Приятное путешествие в приятной компании - однозначно рекомендую гида. В следующий свой приезд однозначно будем заказывать экскурсии у Дины. Спасибо. P/S и в конце был приятный сюрприз - открыточки собственноручного изготовления от этого человека светлой души.

  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Хочу поблагодарить Юлю и Юрия за приятную, лёгкую фотопрогулку, за любовь к своему делу и прекрасные и живые фотографии!!!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
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    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Зеленоградский променад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
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  4. Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
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Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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