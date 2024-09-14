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биологии, и ботаники. наш гид Оксана согласилась проехать с нами дальше до Лесного, где мы с удовольствием пообедали. Оксана приятный собеседник и отлично поладила с подростками, которым тоже было интересно! единственный минус - велосипедная дорожка не доделана даже до Лесного (начало мая 2023 года). если это существенный момент, лучше уточнить статус перед поездкой, т. к. не всем может быть комфортно ехать по обочине или постоянно слезать с велосипеда, чтобы перебраться через недоделанные участки.