Активности – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Зеленоградске, цены от 1 890 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
Пешая
скидка
30%
17 отзывов
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 27001 890 за человека
Велопрогулка по Куршской косе с историком
На велосипеде
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая велопрогулка по Куршской косе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Побывать в четырёх живописных местах русской Прибалтики с местным гидом
Сегодня в 08:30
21 сен в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 сентября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Все очень понравилось! Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Наталья очень понравилась, такая приятная девушка! Очень содержательная и интересная экскурсия, не первый раз в Зеленоградске, но узнали много нового, была с пожилой мамой, достаточно комфортно перенесла
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Это была очень интересная и познавательная прогулка по городу: Наталья обратила наше внимание на многие детали, которые сами мы бы не заметили. Рекомендую данную экскурсию. Спасибо большое, нам очень понравилось!
  • В
    Ваня
    26 мая 2024
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
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    первой половины маршрута. Профессиональное сопровождение на трассе, увлекательные, содержательные рассказы, внимательное отношение к участникам сделали нашу поездку не забываемой. Огромное спасибо Оксане.

  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
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    косы, знакомство с её флорой и фауной – было всё это Очень рекомендую, если хочется совместить приятную нагрузку с узнаванием новых фактов

    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил
  • М
    Марина
    10 мая 2023
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    отличная прогулка по местам, куда обычно не привозят туристов на автобусах. много информации из сферы не только истории, но и
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    биологии, и ботаники. наш гид Оксана согласилась проехать с нами дальше до Лесного, где мы с удовольствием пообедали. Оксана приятный собеседник и отлично поладила с подростками, которым тоже было интересно! единственный минус - велосипедная дорожка не доделана даже до Лесного (начало мая 2023 года). если это существенный момент, лучше уточнить статус перед поездкой, т. к. не всем может быть комфортно ехать по обочине или постоянно слезать с велосипеда, чтобы перебраться через недоделанные участки.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
  2. Велопрогулка по Куршской косе с историком
  3. Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
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