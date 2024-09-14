скидка
30%
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 27001 890₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая велопрогулка по Куршской косе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Зеленоградска)
Побывать в четырёх живописных местах русской Прибалтики с местным гидом
Сегодня в 08:30
21 сен в 08:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 сентября 2024Все очень понравилось! Спасибо большое!
- ТТатьяна2 сентября 2024Наталья очень понравилась, такая приятная девушка! Очень содержательная и интересная экскурсия, не первый раз в Зеленоградске, но узнали много нового, была с пожилой мамой, достаточно комфортно перенесла
- ООльга27 августа 2024Это была очень интересная и познавательная прогулка по городу: Наталья обратила наше внимание на многие детали, которые сами мы бы не заметили. Рекомендую данную экскурсию. Спасибо большое, нам очень понравилось!
- ВВаня26 мая 2024Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
- ЕЕкатерина2 октября 2023Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
- ММарина10 мая 2023отличная прогулка по местам, куда обычно не привозят туристов на автобусах. много информации из сферы не только истории, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Активности»
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