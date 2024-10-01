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Приглашаю вас в увлекательное путешествие в места силы, где царит магия природы. Мы проедем по удивительным локациям! Попьём кофе на фоне кавказского хребта. Дотронемся до облаков с горы Чегет и поднимемся на Эльбрус на канатной дороге. А ещё прокатимся по Чегемскому ущелью, заедем на минеральные источники и многое другое.