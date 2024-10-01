Эльбрус и не только

Отправиться в путешествие по горам и озёрам, заехать в Долину нарзанов и полюбоваться водопадами
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в места силы, где царит магия природы. Мы проедем по удивительным локациям! Попьём кофе на фоне кавказского хребта. Дотронемся до облаков с горы Чегет и поднимемся на Эльбрус на канатной дороге. А ещё прокатимся по Чегемскому ущелью, заедем на минеральные источники и многое другое.
Эльбрус и не только
Эльбрус и не только
Эльбрус и не только
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

  • Озеро Тамбукан. Я расскажу вам легенду о его происхождении.
  • Смотровая площадка, откуда вы полюбуетесь Эльбрусом на фоне кавказского хребта под ароматный кофе, который я сварю вам.
  • Баксанское ущелье — самое длинное на Кавказе. Проезжая по нему, вы услышите легенду про хвост дьявола.
  • Загадки горы Харахора, в окрестностях которой были обнаружены фрагменты древнего некрополя.
  • Посёлок Кёнделен, где мы поприветствуем скорбящего горца и почтим память погибших в годы ВОВ. Здесь вы сможете купить блюда местной кухни. А завтракать мы будем на горном озере с небесной водой — это одна из локаций фильма «Последний богатырь». На спуске с озера вы увидите уже литературную достопримечательность — скалу, на которой ел колбасу один известный книжный герой.
  • Город Тырныауз — вы услышите его историю.
  • Гора Чегет. Отсюда можно дотянуться до облаков! По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку, с которой вы увидите Эльбрус, ледник «Семёрка», село Терскол и обсерваторию. И конечно, неотразимый горный пейзаж.
  • Эльбрус. Канатная дорога поднимет нас на высоту 3 847 метров. Вы полюбуетесь Баксанской долиной, скалами, водопадами и ледниками. Далее мы на ратраке или снегоходе доберёмся до скал Пастухова. Пейзажи и энергетика этого места — незабываемые. Кажется, что это другая планета!
  • Долина нарзанов. На обратном пути мы заедем на минеральные источники, бьющие из земных недр.
  • Перевал Актопрак и Чегемское ущелье. Проезжая перевал, вы погрузитесь в легенды этого загадочного места. Увидите, почему его любят снимать в кино, и изучите древний некрополь.
  • Шикарные виды на водопады. Мы остановимся в теснине, где погуляем и насладимся видами. Здесь же поужинаем вкуснейшим шашлыком.

Примерный тайминг экскурсии:

  • Дорога до Эльбруса и обратно — 3 часа в одну сторону.
  • Подъём на Эльбрус — 2 часа.
  • Остальные локации — 15-25 минут, в зависимости от количества участников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Grand Starex, Nissan Qashqai, Honda Pilot, KIA Sorento (в зависимости от количества участников).
  • Экскурсию можно начать из других городов КМВ — подробности уточняйте в переписке.
  • Программа и время экскурсии могут меняться из-за погодных условий.
  • Ограничений по возрасту нет.

Дополнительно оплачивается:

  • Подъём на канатной дороге: Чегет — 900 ₽ за чел., Азау (дорога на Эльбрус) — 2100 ₽ за чел.
  • Вход в заповедную зону Эльбруса — 200 ₽ за чел.
  • Снегоход или ратрак до скал Пастухова (по желанию) — от 2000 ₽ до 10 000 ₽.
  • Еда и сувениры по желанию.

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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