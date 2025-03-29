Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
14 мая в 07:00
15 мая в 07:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск XXL»: шестичасовая экскурсия (из Железноводска)
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск. Первое знакомство»: экскурсия из Железноводска
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 марта 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Аркадию за невероятную экскурсию по Кавказским Минеральным Водам! Это был не просто рассказ
- ННаталья3 декабря 2024Посетили экскурсию « Пять городов за один день», остались очень довольны. Наш гид Аркадий был максимально заинтересован в том, что
- ММарина22 ноября 202421.11.2024. Есдили на экскурсию с Аркадием. Поездка просто супер!!! Очень рекомендуем поездку с этой туркомпанией и годом!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грот Персиановка»
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