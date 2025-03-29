читать дальше

о местах и датах — это было настоящее путешествие во времени, наполненное интересными фактами, живыми историями и искренней любовью к родному Ставропольскому краю. Аркадий — молодой, но невероятно эрудированный человек, прекрасно знающий историю России и умело переплетающий её с местными легендами. Вместо сухих фактов он подаёт материал так, что ты словно сам становишься участником событий прошлого. Особый шарм его рассказам придают тонкий юмор и увлекательные личные истории, благодаря которым экскурсия проходит легко и непринуждённо. Спасибо за этот яркий, познавательный и душевный день! Если хотите не просто послушать лекцию, а по-настоящему влюбиться в Кавказские Минеральные Воды, вам точно к Аркадию!