Грот Персиановка – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Грот Персиановка» в Железноводске, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Пешая
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
14 мая в 07:00
15 мая в 07:00
16 000 ₽ за экскурсию
«Пятигорск XXL»: шестичасовая экскурсия (из Железноводска)
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск XXL»: шестичасовая экскурсия (из Железноводска)
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
«Пятигорск. Первое знакомство»: экскурсия из Железноводска
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Пятигорск. Первое знакомство»: экскурсия из Железноводска
Начало: Место пребывания туриста в Железноводске
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 марта 2025
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Аркадию за невероятную экскурсию по Кавказским Минеральным Водам! Это был не просто рассказ
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    о местах и датах — это было настоящее путешествие во времени, наполненное интересными фактами, живыми историями и искренней любовью к родному Ставропольскому краю. Аркадий — молодой, но невероятно эрудированный человек, прекрасно знающий историю России и умело переплетающий её с местными легендами. Вместо сухих фактов он подаёт материал так, что ты словно сам становишься участником событий прошлого. Особый шарм его рассказам придают тонкий юмор и увлекательные личные истории, благодаря которым экскурсия проходит легко и непринуждённо. Спасибо за этот яркий, познавательный и душевный день! Если хотите не просто послушать лекцию, а по-настоящему влюбиться в Кавказские Минеральные Воды, вам точно к Аркадию!

  • Н
    Наталья
    3 декабря 2024
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    Посетили экскурсию « Пять городов за один день», остались очень довольны. Наш гид Аркадий был максимально заинтересован в том, что
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    б нам все понравилось- пунктуален, вежлив, оказался великолепным собеседником и самое важное - знающим экскурсоводом. Спасибо! Влюбились а Кавказ, приедем еще!

  • М
    Марина
    22 ноября 2024
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    21.11.2024. Есдили на экскурсию с Аркадием. Поездка просто супер!!! Очень рекомендуем поездку с этой туркомпанией и годом!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грот Персиановка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Грот Персиановка" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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