Лермонтовский источник – экскурсии в Железноводске

Найдено 7 экскурсий в категории «Лермонтовский источник» в Железноводске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По следам Лермонтова: экскурсия в Железноводске и окрестностях
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
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    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
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    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
  • А
    Александра
    1 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Я прям охотилась за этой экскурсией по Железноводску и с уверенностью хочу сказать, что «не зря»! Юлия - эрудированный экскурсовод, прекрасно
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    знающая и любящая свой город, а самое главное умеющая сочетать историю, литературу, современность! Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Нам удалось погрузиться в душу самого маленького города на КМВ, который оказался реальным бриллиантом!!! 💯 must visit!!!

  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
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    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • В
    Владислав
    2 марта 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Омрачило только холодная погода.
  • Н
    Наталья
    19 января 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Очень приветливый гид. Аккуратнейший водитель. Очаровательный рассказчик. Очень порадовала грамотная органичная речь, без сорных лишних слов, увлекательное повествование.
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    Приятно удивил бонус: нас завезли в г. Пятигорск на гору Машук, что не входило в маршрут. По времени получилось больше 3 ч., но мы не жалеем, экскурсия была очень познавательной, Кирилл охотно отвечал на наши вопросы, озвучил множество исторических дат, событий. Не хотелось расстоваться. Рекомендую всём, интересующимся Кавказом!

  • Т
    Тина
    11 ноября 2023
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Здравствуйте. Очень понравилась экскурсия. Елена - прекрасный рассказчик. Чудесно погуляли по Железноводску.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Лермонтовский источник»

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  4. Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
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  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Лермонтовский источник" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 800 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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