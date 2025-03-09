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факты, за грамотную и четкую речь… - за всё то, что в первый же день Анна помогла мне и узнать, и влюбиться в Железноводск. 💞🫶🏻💞. Экскурсия - как беседа с другом, к которому просто приехал в гости в другой город - легкая, приятная, в индивидуальном темпе, с диалогами и вопросами. Больше всего отозвалось то (и это было видно сразу!) - Анна искренне ЛЮБИТ свою работу и ведёт экскурсию с удовольствием (а не шаблонно и нудно для галочки). Мне это показалось важным. 👌 Очень понравилось, что во время рассказа Анна всё сопровождает демонтстрацией старинных фотографий, и прям стоя на месте можно представить как всё тут было раньше. Прям всё визуально доступно и понятно сразу становится. Это здОрово👍. И еще - отдельное личное спасибо Анне за много полезной информации и рекомендаций по проведению досуга, питания, музеев и прочее в КавМинВодах и не только. Экскурсия и гид - «10из10». Однозначно рекомендую. 👌