Смирновский и Славяновский источники – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смирновский и Славяновский источники» в Железноводске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Железноводск: русская Швейцария
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Курортному парку и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
20 мар в 11:00
5300 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 марта 2025
    Железноводск: русская Швейцария
    Прекрасная, познавательная и позитивная прогулка с Сергеем! Спасибо большое нам очень понравилось!
  • Н
    Николай
    25 февраля 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Просто потрясающая экскурсия! Не чувствовался даже мороз -12° и ветер. Время пролетело просто незаметно. Информация очень интересная и доводилась просто прекрасно. Большое спасибо! Редко встретишь человека с такой любовью относящегося к своему делу.
  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Сегодня побывали на данной экскурсии с Анной. Хотим выразить ей свою благодарность, отличный экскурсовод прекрасно разбирающийся в своём деле и
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    истории города. Хочется отметить то, что до этой экскурсии мы в городе уже прожили около недели и думали, что сами уже посмотрели все, что можно. А оказалось, что многие интересные места не замечали или не доходили до них. Ещё с нами был ребенок 8 лет и даже для него экскурсия была интересна, Анна прекрасно налаживает диалог с детьми. Гости из Волгограда: Наталья, Сергей, Дарья и Иринка

    Сегодня побывали на данной экскурсии с Анной. Хотим выразить ей свою благодарность, отличный экскурсовод прекрасно разбирающийсяСегодня побывали на данной экскурсии с Анной. Хотим выразить ей свою благодарность, отличный экскурсовод прекрасно разбирающийся
  • А
    Анна
    4 декабря 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    В искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенный маршрут, за историю и
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    факты, за грамотную и четкую речь… - за всё то, что в первый же день Анна помогла мне и узнать, и влюбиться в Железноводск. 💞🫶🏻💞. Экскурсия - как беседа с другом, к которому просто приехал в гости в другой город - легкая, приятная, в индивидуальном темпе, с диалогами и вопросами. Больше всего отозвалось то (и это было видно сразу!) - Анна искренне ЛЮБИТ свою работу и ведёт экскурсию с удовольствием (а не шаблонно и нудно для галочки). Мне это показалось важным. 👌 Очень понравилось, что во время рассказа Анна всё сопровождает демонтстрацией старинных фотографий, и прям стоя на месте можно представить как всё тут было раньше. Прям всё визуально доступно и понятно сразу становится. Это здОрово👍. И еще - отдельное личное спасибо Анне за много полезной информации и рекомендаций по проведению досуга, питания, музеев и прочее в КавМинВодах и не только. Экскурсия и гид - «10из10». Однозначно рекомендую. 👌

    В искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенныйВ искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенный
  • Ж
    Жанна
    25 сентября 2024
    Железноводск: русская Швейцария
    Эта была наша вторая экскурсия с Сергеем. Очень интересная экскурсия на которой мы получили много информации об известных личностях, которые
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    посещали Железноводск (Пушкин, Лермонтов и др). С удовольствием под рассказ Сергея прогулялись по Курортном парку Железноводска. Сергей очень интересно рассказал нам о Лермонтове. Видно, что человек очень интересуется биографией поэта, глубоко погружен в тему, рассказ получился яркий и артистичный. После экскурсии начала перечитывать "Герой нашего времени". Спасибо огромное, рекомендуем всем!

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Железноводск: русская Швейцария
    Мы второй раз заказываем экскурсию у Сергея. Первый раз гуляли по Пятигорску и слушали про Лермонтова (мой отзыв есть тоже). А теперь приехали посмотреть Железноводск и послушать его историю. Нам опять очень понравилось. Спасибо Сергею за пунктуальность и приятную беседу.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Смирновский и Славяновский источники»

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  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Плато Бермамыт
  6. Джилы-су
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в марте 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Смирновский и Славяновский источники" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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