Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Курортному парку и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
20 мар в 11:00
5300 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 марта 2025Прекрасная, познавательная и позитивная прогулка с Сергеем! Спасибо большое нам очень понравилось!
- ННиколай25 февраля 2025Просто потрясающая экскурсия! Не чувствовался даже мороз -12° и ветер. Время пролетело просто незаметно. Информация очень интересная и доводилась просто прекрасно. Большое спасибо! Редко встретишь человека с такой любовью относящегося к своему делу.
- ННаталья9 января 2025Сегодня побывали на данной экскурсии с Анной. Хотим выразить ей свою благодарность, отличный экскурсовод прекрасно разбирающийся в своём деле и
- ААнна4 декабря 2024В искренней благодарности - Анне! 😍 За всё!: за интересный материал, за душевное общение, за логично-выстроенный маршрут, за историю и
- ЖЖанна25 сентября 2024Эта была наша вторая экскурсия с Сергеем. Очень интересная экскурсия на которой мы получили много информации об известных личностях, которые
- ТТатьяна31 июля 2024Мы второй раз заказываем экскурсию у Сергея. Первый раз гуляли по Пятигорску и слушали про Лермонтова (мой отзыв есть тоже). А теперь приехали посмотреть Железноводск и послушать его историю. Нам опять очень понравилось. Спасибо Сергею за пунктуальность и приятную беседу.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Смирновский и Славяновский источники»
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