Солнечные часы «Знаки зодиака» – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Солнечные часы «Знаки зодиака»» в Железноводске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
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    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
  • А
    Александра
    1 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Я прям охотилась за этой экскурсией по Железноводску и с уверенностью хочу сказать, что «не зря»! Юлия - эрудированный экскурсовод, прекрасно
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    знающая и любящая свой город, а самое главное умеющая сочетать историю, литературу, современность! Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Нам удалось погрузиться в душу самого маленького города на КМВ, который оказался реальным бриллиантом!!! 💯 must visit!!!

  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
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    Благодаря Марине увидели этот прекрасный городок во всей его красе, несмотря на многие разрушенные исторические здания. Много интересного и исторически точного нам поведала Марина, это прекрасный экскурсовод, а главное очень замечательный человек! Время пролетело очень быстро, несмотря на 2, 5 часа прогулки, и расставаться не хотелось. Марина СПАСИБО от всей души, побольше вам благодарных и очарованных вами экскурсантов

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Солнечные часы «Знаки зодиака»»

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