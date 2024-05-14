1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
- ССветлана3 мая 2024Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
- ААлександра1 мая 2024Я прям охотилась за этой экскурсией по Железноводску и с уверенностью хочу сказать, что «не зря»! Юлия - эрудированный экскурсовод, прекрасно
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Солнечные часы «Знаки зодиака»»
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