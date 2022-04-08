Перевал Ак-Топрак и термальные источники

Вас ждет незабываемое путешествие по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии

Мини-группа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии.

Вы прокатитесь по фантастически красивым горным дорогам, посетите древнее селение Эль-Тюбю, озёра Гижгит и Чегемские водопады.

Сделаете много прекрасных фотографий и отдохнете на термальных источниках.
Перевал Ак-Топрак и термальные источники
Перевал Ак-Топрак и термальные источники
Перевал Ак-Топрак и термальные источники
Перевал Ак-Топрак и термальные источники
Перевал Ак-Топрак и термальные источники

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Озёра Гижгит (Былымские)
  • Перевал Ак-Топрак
  • Древнее селение Эль-Тюбю
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады

Что вас ждет:

    Баксанское ущелье
    Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.

    Озёра Гижгит (Былымские)

    Проехав некоторое количество километров по Баксанскому ущелью мы наконец свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит, которые вы так же можете посетить во время поездки на Эльбрус. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.

    Перевал Ак-Топрак

    Следующий знаковый пункт нашего путешествия назван так же, как и сама поездка — Ак-Топрак (с карач. -балк. «белая глина»). Перевал является одним из самых доступных перевалов в этой местности (высота — 1 950 м), но от этого он не разочарует своей красотой и самобытностью.

    Древнее селение Эль-Тюбю

    Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которых мы находим по сей день в виде различных древних захоронений или тому подобного. Селение Эль-Тюбю как раз-таки является местом с подобным наследием. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе название селения — «город мёртвых», а получило оно такое название из-за наличия большого количества склепов на своей территории.

    Чегемское ущелье

    Перекинувшись через перевал Ак-Топрак мы плавно спускаемся к знаменитому Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися некой визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет своё удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!

    Термальные источники

    Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Купание в термальном источнике
    • Питание и напитки
    • Сувенирная продукция
    Место начала и завершения?
    г. Железноводск, площадь Ленина
    Когда и сколько длится
    Когда: в 7:30-8:00 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    в 7:30-8:00 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям

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