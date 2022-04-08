Что вас ждет:

Баксанское ущелье

Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.

Озёра Гижгит (Былымские)

Проехав некоторое количество километров по Баксанскому ущелью мы наконец свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит, которые вы так же можете посетить во время поездки на Эльбрус. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.

Перевал Ак-Топрак

Следующий знаковый пункт нашего путешествия назван так же, как и сама поездка — Ак-Топрак (с карач. -балк. «белая глина»). Перевал является одним из самых доступных перевалов в этой местности (высота — 1 950 м), но от этого он не разочарует своей красотой и самобытностью.

Древнее селение Эль-Тюбю

Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которых мы находим по сей день в виде различных древних захоронений или тому подобного. Селение Эль-Тюбю как раз-таки является местом с подобным наследием. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе название селения — «город мёртвых», а получило оно такое название из-за наличия большого количества склепов на своей территории.

Чегемское ущелье

Перекинувшись через перевал Ак-Топрак мы плавно спускаемся к знаменитому Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися некой визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет своё удивительное строение, ведь в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров! Чегемские водопады пользуются спросом у путешественников круглый год, поэтому побывать здесь обязан каждый путешественник, приезжающий в наши края!

Термальные источники

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).