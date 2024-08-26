Перевал Актопрак – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Актопрак» в Железноводске, цены от 3 825 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
На машине
скидка
20%
2 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
11 окт в 07:00
50004 000 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
12 окт в 07:30
13 окт в 07:30
16 500 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
12 окт в 07:00
45003 825 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    26 августа 2024
    В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
    Сама экскурсия прекрасная, но неудобно сидели на задних местах, где все время приходилось залезать вылезать. На УАЗ Патриот лучше не
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    загружать по полной сзади тесно и сложно залезать-вылезать, ну или детей туда сажать, а не взрослых больших людей. Саму экскурсию и водителя-экскурсовода очень рекомендую.

  • М
    Михаил
    2 июля 2024
    В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
    Всех приветствую! Начну с того, что необходимо делать уточнение: Например, какая предстоит дорога, (преимущественно асфальт, смешанный тип дороги, бездорожье). Рекомендованный
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    возраст и желательно даже физподготовку! В целом водитель разбирается в теме, достаточно позитивный и весёлый! Но кондиционер можно было на обратном дороги и включить)) Для тех, кто думает, что это будет лёгкое и отдыхающая экскурсия к сожалению не подойдёт! Маршрут можно было немножечко расширить. Историю о Великой Отечественной войне никому не помешает! По дороге, по трассе, встречается памятники ВОВ, основной с вечным огнём, можно было бы остановиться минут на 10! Всем спасибо!

  • И
    Ирина
    8 сентября 2022
    Тур к Чегемским водопадам через перевал Актопрак
    Красивые горы, шикарные перевал, места от которых захватывает дух, комфортный транспорт. Огромная благодарность водителю.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Актопрак»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Плато Бермамыт
  7. Пушкинская Галерея
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в октябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 3 экскурсии от 3 825 до 16 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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