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11 часов
Мини-группа
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В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
11 окт в 07:00
50004 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
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Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
12 окт в 07:30
13 окт в 07:30
16 500₽ за всё до 4 чел.
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15%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города
«Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эль-Тюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
12 окт в 07:00
45003 825₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 августа 2024Сама экскурсия прекрасная, но неудобно сидели на задних местах, где все время приходилось залезать вылезать. На УАЗ Патриот лучше не
- ММихаил2 июля 2024Всех приветствую! Начну с того, что необходимо делать уточнение: Например, какая предстоит дорога, (преимущественно асфальт, смешанный тип дороги, бездорожье). Рекомендованный
- ИИрина8 сентября 2022Тур к Чегемским водопадам через перевал АктопракКрасивые горы, шикарные перевал, места от которых захватывает дух, комфортный транспорт. Огромная благодарность водителю.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Актопрак»
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