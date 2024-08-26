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возраст и желательно даже физподготовку! В целом водитель разбирается в теме, достаточно позитивный и весёлый! Но кондиционер можно было на обратном дороги и включить)) Для тех, кто думает, что это будет лёгкое и отдыхающая экскурсия к сожалению не подойдёт! Маршрут можно было немножечко расширить. Историю о Великой Отечественной войне никому не помешает! По дороге, по трассе, встречается памятники ВОВ, основной с вечным огнём, можно было бы остановиться минут на 10! Всем спасибо!