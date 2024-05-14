Терренкуры – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Терренкуры» в Железноводске, цены от 3 150 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
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    будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
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    Очень красивые виды, необыкновенные тропы. И рассказ!!!! В, общем, рекомендую всем, кто ищет новые ощущения, приключения и остроту!!!! Спасибо огромное Егору!! И какой же в горах вкусный чай, приготовленный на горелке!!!!!!!

    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством
  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
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    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
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    горам? Оказалось, смысл есть, если есть правильный инструктор. Вооружённый до зубов, Егор прошёл с нами 13 километров по всем изведанным и неизведанным тропам. Мы увидели усыпанный цветами лес, пещеры, письмена древних людей, трёх дедов, орла без головы, локации из Игры Престолов, политические высказывания, выцарапанные на памятниках культуры — и это всё с прекрасными и смешными комментариями нашего сенсея. От него мы узнали много нового — например, что питекантроп Клещ любил питекантропа Машу, что пещера, полная летучих мышей, над нами могла обвалиться, и что козинаки вызывают зависимость. Ими угощал нас Егор во время долгожданного привала с чаепитием и невероятной панорамой! Ноги и спина гудят, но пишу с любовью, уважением и глубокой благодарностью к Егору, сделавшему невозможное возможным!

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
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    Благодаря Марине увидели этот прекрасный городок во всей его красе, несмотря на многие разрушенные исторические здания. Много интересного и исторически точного нам поведала Марина, это прекрасный экскурсовод, а главное очень замечательный человек! Время пролетело очень быстро, несмотря на 2, 5 часа прогулки, и расставаться не хотелось. Марина СПАСИБО от всей души, побольше вам благодарных и очарованных вами экскурсантов

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  • В
    Владислав
    2 марта 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Омрачило только холодная погода.
  • Т
    Тина
    11 ноября 2023
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Здравствуйте. Очень понравилась экскурсия. Елена - прекрасный рассказчик. Чудесно погуляли по Железноводску.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Терренкуры»

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  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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