1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
- ЕЕлена25 апреля 2024Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
- ААлёна12 апреля 2024Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ЕЕлена27 марта 2024Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
- ВВладислав2 марта 2024Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Омрачило только холодная погода.
- ТТина11 ноября 2023Здравствуйте. Очень понравилась экскурсия. Елена - прекрасный рассказчик. Чудесно погуляли по Железноводску.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Терренкуры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Терренкуры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 150 до 5 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Терренкуры», 52 ⭐ отзыва, цены от 3150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август